Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыТрамп и Си договорились не обострять ситуацию: что получили США, Китай и Украина по итогам встречи лидеров двух сверхдержав. Интервью с ОгрызкоТрамп и Си договорились не обострять ситуацию: что получили США, Китай и Украина по итогам встречи лидеров двух сверхдержав. Интервью с ОгрызкоКогда осенние каникулы 2026: как долго продлится отдых в школах УкраиныКогда осенние каникулы 2026: как долго продлится отдых в школах УкраиныДержат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в ОлешкахДержат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в ОлешкахЕй навсегда будет 16: появились подробности о девушке, которую Россия убила ударом по Сумам. ФотоЕй навсегда будет 16: появились подробности о девушке, которую Россия убила ударом по Сумам. ФотоОтбивалась 45 минут: в Стамбуле кошка спасла квартиру от ограбления. Фото и видеоОтбивалась 45 минут: в Стамбуле кошка спасла квартиру от ограбления. Фото и видеоИллюстрация — фотофиксация ДТПМИД обратился к гражданам за рубежом: что "запретили" делать украинцам в ЕСНа Днепропетровщине в результате российского удара погибли двое подростков. ФотоНа Днепропетровщине в результате российского удара погибли двое подростков. ФотоПотери России в УкраинеВСУ отминусовали за сутки еще 1440 оккупантов и сожгли три танка: данные ГенштабаИллюстрация. Мужчина в магазинеВ АТБ возникли проблемы с поставками товаров: чего стало меньше в магазинах

Какие приморские города Европы стоит посетить в 2027 году: список от экспертов

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read6 мин
icon 141
Какие приморские города Европы стоит посетить в 2027 году: список от экспертов
Где отдохнуть у моря в 2027 году
Источник: Pexels

Высокий сезон этого года остался позади, поэтому любители путешествий уже задумываются о том, куда отправиться в 2027 году. И эксперты начали составлять свои списки рекомендаций лучших направлений для будущего отдыха.

Издание Lonely Planet только что обнародовало свой список Best in Travel 2027, собрав в него поистине удивительные уголки по всему миру. Что касается Европы, то его экспертам удалось найти две неожиданные прибрежные жемчужины: уютный хорватский городок Шибеник и прохладное шведское побережье Сканер-Фальстербу. А их коллеги из Travel off Path дополнили список своими рекомендациями. В результате получился список из 6 лучших прибрежных городов Европы для отпуска в 2027 году, где можно будет уютно отдохнуть без толчеи и толп.

Читайте также
Алина МилсентАлина Милсент
icon 139
Куда поехать в Азии осенью: названы лучшие направления
icon 139
Куда поехать в Азии осенью: названы лучшие направления
Алина МилсентАлина Милсент
icon 104
Окунитесь в историю: названы 5 недооцененных средневековых городов Европы
icon 104
Окунитесь в историю: названы 5 недооцененных средневековых городов Европы
Алина МилсентАлина Милсент
icon 158
Об этом мало кто знает: туристам посоветовали волшебное место в Турции
icon 158
Об этом мало кто знает: туристам посоветовали волшебное место в Турции

Шибеник, Хорватия

Какие приморские города Европы стоит посетить в 2027 году: список от экспертов

Шибеник

Источник: Unsplash

Если вы хотя бы раз пытались протиснуться по улочкам Дубровника или Сплита в разгар сезона, то знаете, как толпы с круизных лайнеров могут испортить все впечатления. Шибеник – это просто идеальная альтернатива.

Атмосфера. Вы получаете абсолютно тот же аутентичный колорит Далматинского побережья (яркая черепица, узкие каменные улочки и глубокая синева Адриатики), но в гораздо более спокойном, размеренном ритме.

Особенности города. Прогуляйтесьпо лабиринту средневековых улочек к собору Святого Иакова, входящему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вам не придется толкаться с многочисленными экскурсионными группами.

Совет от эксперта. Обходитепереполненные заведения на самой набережной. Лучше поднимитесь по крутой каменной лестнице в сторону крепости Святого Михаила. В уютных переулках спрятаны крошечные семейные кафе. Здесь можно заказать местное вино и вяленое мясо вдвое дешевле, да еще и с гораздо лучшим видом на архипелаг.

Сканер-Фальстербу, Швеция

Какие приморские города Европы стоит посетить в 2027 году: список от экспертов

Сканер-Фальстербу

Источник: Westend61

Большинство путешественников даже не догадываются, что в Скандинавии есть роскошные пляжные уголки. Этот двойной курорт, расположенный на самом юго-западе Швеции, предлагает уютное, элегантное и удивительное место для пляжного отдыха.

Атмосфера. Расслабленная, изысканная и по-настоящему прибрежная. Это длинная полоса мелкого белого песка, окруженная пышными заповедниками и тихими велодорожками.

Изюминка города. Невероятныйконтраст темного и прохладного Балтийского моря и ряда ярких пастельных домиков, стоящих прямо на песке.

Совет от эксперта. Арендавелосипеда здесь – лучший способ передвигаться, но ветер с Балтики бывает пронизывающим даже летом. Поэтому возьмите с собой легкую ветровку. Утром прокатитесь по равнинным дорожкам вдоль берега к маяку Фальстербу – там никого нет, так что это прекрасное место для фотографий.

Ксамиль, Албания

Какие приморские города Европы стоит посетить в 2027 году: список от экспертов

Ксаміль

Источник: Unsplash

Ксамиль – главная достопримечательность Албанской Ривьеры. Его не зря прозвали "европейскими Мальдивами": здесь такое же бирюзовое Ионическое море, как и на соседнем греческом Корфу, но по гораздо более приятной цене.

Атмосфера. Драйвоваяи бюджетная. На побережье бурлит энергия пляжных клубов, а денег хватит на гораздо больше всевозможных развлечений, чем где-либо в Западной Европе.

Изюминка города. Кристально чистая вода и три необитаемых островка Ксамиль, расположенные буквально в двух шагах от главного пляжа.

Совет от эксперта. До полудня на центральных пляжах яблоку негде упасть. Арендуйте сапборд у местных прокатчиков ровно в 8:00 утра, пока не поднялся ветер. Доплыть до островов-близнецов еще до открытия пляжных клубов – это возможность найти кусочек Ионического моря исключительно для себя.

Искья, Италия

Какие приморские города Европы стоит посетить в 2027 году: список от экспертов

Арагонський замок, Іскія

Источник: Unsplash

Все мечтают об Амальфитанском побережье, но мало кто мечтает о завышенных ценах на конные прогулки и бесконечных пробках. Искья – вулканический остров в Неаполитанском заливе, который дарит всю магию итальянского побережья без лишнего пафоса.

Атмосфера. Аутентичная жизнь итальянского острова в сочетании с термальным оздоровлением. Здесь есть удивительные скалы, великолепная кухня и колоритные рыбацкие деревни, но при этом сохранен местный колорит.

Достопримечательность города. Арагонскийзамок – величественная средневековая крепость на вулканической скале, соединенная с островом длинным каменным мостом.

Совет от эксперта. Сюда едут ради горячих источников, но платные спа-парки можно смело пропускать. Спросите у местных, как добраться до источников Сорджето на юге. Придется спуститься примерно по 200 крутым ступенькам к самому морю, где горячие термальные воды бурлят прямо среди волн. Это совершенно бесплатно и безумно зрелищно.

Наксос, Греция

Какие приморские города Европы стоит посетить в 2027 году: список от экспертов

Наксос

Источник: Pexels

Пока туристы тратят тысячи долларов, сражаясь за вид на закат на Санторини или вечеринки на Миконосе, Наксос тихо предлагает гораздо более приятный и душевный греческий отдых. Это самый большой остров Киклад, который сам обеспечивает себя сельскохозяйственной продукцией, поэтому еда здесь дешевле и свежее.

Атмосфера. Непринужденная, деревенская и глубоко пронизанная греческой мифологией. Вместо отвесных скал соседних островов здесь вас ждут бескрайние песчаные пляжи.

Достопримечательность города. Портара массивные мраморные ворота недостроенного храма Аполлона, стоящие прямо на полуострове возле порта.

Совет от эксперта. Не сидите только на пляжах. Арендуйте небольшую машину и поднимитесь в горные деревни в глубине острова, например, в Халки. Извилистые дороги там просто сказочные, а в семейных тавернах подают местный ликер из цитрона, которого вы точно не найдете на популярных островах.

Котор, Черногория

Какие приморские города Европы стоит посетить в 2027 году: список от экспертов

Котор

Источник: Pexels

Спрятанный в самом конце извилистой бухты, напоминающей норвежский фьорд, Котор поражает с первого взгляда. Это идеально сохранившийся средневековый старый город на фоне отвесных известняковых скал, обрывающихся прямо в темную синеву воды.

Атмосфера. Драматичная, атмосферная и пропитанная историей XV века. Прогулка через городские ворота ощущается как выход на съемочную площадку исторического фильма.

Изюминка города. Возможность заблудиться в лабиринте узких асимметричных мощеных улочек, находя спрятанные площади и многовековые каменные церкви.

Совет от эксперта. Все пытаются подняться к крепости Святого Иоанна ради красивого вида, но главная тропа платная и забита людьми. Прямо у северных ворот есть старая пастушья тропа ("Лестница Котора"), которая зигзагами ведет вверх. Надевайте удобные кроссовки – подъем непростой, но бесплатный, тихий, а попасть в саму крепость у вершины можно через маленькое окошко в каменной стене.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда поехать на рождественскую ярмарку в Европе в 2026 году.

Похожие темы
ОтдыхпутешествияПутешествия по Европепляжиотпусктуризм
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться