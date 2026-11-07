Какие места в Португалии похожи на Италию: отдыхать там дешевле

Португалия может стать более доступной альтернативой популярным итальянским направлениям, ведь здесь есть города с каналами, острова с живописными побережьями и старинные поселения с богатой историей. Пять португальских локаций напоминают Венецию, Капри, Рим, Чинкве-Терре и Сиену, но часто обходятся туристам дешевле.

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Они привлекают архитектурой, пейзажами, местной кухней и возможностями для прогулок, отмечает Travel Off Path. Стоимость проживания и питания зависит от сезона, однако эти места помогут спланировать отдых без расходов, характерных для самых известных итальянских курортов.

Авейру вместо Венеции

Авейру расположен примерно в часе езды от Порту и известен каналами, по которым курсируют ярко раскрашенные лодки молисейру. Когда-то их использовали для сбора водных растений, а теперь они перевозят туристов. Город не повторяет Венецию полностью, однако его водные маршруты, мосты и исторический центр создают похожую атмосферу.

В 2026 году прогулка на лодке стоит около 730 грн, обед в недорогом ресторане – примерно 640 грн, а ночь в трехзвездочном отеле – ориентировочно 4 780 грн. Рядом стоит посетить Кошта-Нову с ее полосатыми домами и пляжами, а также церковь в Валеге, украшенную цветной плиткой.

Мадейра вместо Капри

Мадейра привлекает зелеными горами, крутыми берегами и вулканическими бассейнами, поэтому может стать альтернативой дорогому итальянскому острову Капри. Столица Фуншал имеет исторический центр с мощеными улицами, колониальными зданиями и оживленными рынками.

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Вместо дорогого морского тура вокруг Капри на Мадейре можно отправиться в совместный трехчасовой круиз на катамаране, который стоит около 2 050 грн с человека. Среди природных достопримечательностей острова – лавовые бассейны Порту-Мониш, вход в основной комплекс которых стоит примерно 150 грн. В 2026 году обед в недорогом заведении обходится примерно в 680 грн, а трехзвездочный отель в Фуншале – около 7 290 грн за ночь.

Брага вместо Рима

Брагу часто называют "португальским Римом" из-за ее древней истории и римского наследия. Город был основан более 2 000 лет назад, а его главная историческая достопримечательность – кафедральный собор, строительство которого началось в 1070 году. В центре также можно увидеть остатки римских терм и древнего театра.

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Еще одна достопримечательность – святилище Бом-Жезуш-ду-Монте с величественной барочной лестницей, часовнями и панорамным видом на город.

Брага примерно на треть дешевле Рима для путешественников с умеренным бюджетом: средние расходы в день составляют около 7 240 грн на человека. Обед в недорогом ресторане стоит примерно 550 грн, а вход в собор бесплатный.

Азеньяш-ду-Мар вместо Чинкве-Терре

Небольшой прибрежный поселок Азеньяш-ду-Мар расположен примерно в 40 минутах езды от Лиссабона и напоминает итальянские деревни Чинкве-Терре своим живописным расположением над морем. Белые дома с терракотовыми крышами словно спускаются по склону к Атлантическому океану, а со смотровых площадок открываются виды на побережье.

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У подножия поселка есть природный бассейн, в котором можно купаться летом, когда вода остается среди скал.

Прогулки по селу и отдых у бассейна бесплатны. В соседнем районе Колареш небольшой отель или гостевой дом стоит ориентировочно 4 550-7 290 грн за ночь, а обед в недорогом ресторане – примерно 550-1 050 грн.

Эвора вместо Сиены

Эвора в регионе Алентежу сочетает римское наследие, средневековые улочки и давние винодельческие традиции, что делает ее похожей на тосканскую Сиену. В центре города, внесенном в список ЮНЕСКО, сохранился римский храм I века с коринфскими колоннами. В нескольких минутах ходьбы расположен готический собор, со смотровой площадки которого видны черепичные крыши и виноградники Алентежу.

Город примерно на 15-20% доступнее Сиены: средние расходы за день составляют около 7 380 грн на человека. Обед в недорогом ресторане стоит примерно 550-640 грн, трехзвездочный отель – около 5 050 грн за ночь, а вход в римский храм бесплатный.

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