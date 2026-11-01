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Какие страны Европы станут настоящими хитами среди туристов: прогноз на 10 лет

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
435
Какие страны Европы станут настоящими хитами среди туристов: прогноз на 10 лет
Латвия. Источник: unsplash.com

Европа будет оставаться одним из самых привлекательных туристических регионов мира в течение следующего десятилетия. Эксперты прогнозируют существенный рост числа поездок, причем особую популярность будут приобретать страны, которые ранее не входили в число главных туристических направлений.

В то же время традиционные лидеры, среди которых Франция, Великобритания и Германия, не утратят своих позиций. Как сообщает Euronews, такие выводы содержатся в новом исследовании гостиничной группы Accor, подготовленном на основе данных Tourism Economics.

Какие страны Европы станут популярнее среди туристов

Согласно прогнозу, самый большой рост числа ночевок иностранных туристов к 2036 году ожидается в Азербайджане, Латвии и Румынии.

По оценкам аналитиков, показатели увеличатся следующим образом:

  • Азербайджан – на 116%. Число ночевок иностранных путешественников может вырасти более чем вдвое.
  • Латвия – на 83%. Страна станет одним из самых динамично развивающихся туристических направлений региона.
  • Румыния – на 82%. Спрос на туристическое жилье также может значительно вырасти.
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В то же время Франция, Великобритания и Германия останутся среди самых востребованных направлений для международных поездок.

Исследователи объясняют ожидаемый рост развитием туристической инфраструктуры, изменением маршрутов путешественников, появлением новых привлекательных направлений и повышением международной мобильности.

Как изменится туризм в Европе к 2036 году

По прогнозам Accor, спрос на туристическое жилье в Европе вырастет на 32% в течение 2026–2036 годов. Это означает примерно 1,6 миллиарда дополнительных ночевок ежегодно к концу прогнозируемого периода.

В гостиничном секторе ожидается еще более значительный рост – на 33%.

Особенно заметно вырастет спрос со стороны иностранцев. Количество ночевок международных туристов может увеличиться на 42%, тогда как среди внутренних путешественников – на 24%.

Для сравнения, в 2025 году Европу посетили 810 миллионов международных туристов, что составило 53% мирового туристического потока. Доходы от международного туризма превысили 700 миллиардов евро.

Откуда будет приезжать больше всего туристов

Несмотря на ожидаемый рост числа гостей с других континентов, основную часть туристического потока составят сами европейцы.

По прогнозам, 77% международных прибытий придется на поездки между европейскими странами.

Крупнейшими рынками происхождения туристов станут:

  • Германия – 14%.
  • Великобритания – 8%.
  • Франция – 5%.
  • США – 5%.
  • Нидерланды – 4%.

К 2036 году немецкие туристы, как ожидается, станут крупнейшей группой иностранных посетителей во Франции и Польше.

В то же время в Германию чаще всего будут приезжать туристы из Нидерландов, в Испанию – из Великобритании, а в Великобританию – из США.

Туристов из Азии и Ближнего Востока станет значительно больше

Аналитики также прогнозируют существенное увеличение числа путешественников из отдаленных стран. Быстрее всего будет расти туристический поток с Ближнего Востока и из Азии – на 93% и 88% соответственно.

Особенно заметные изменения ожидаются среди китайских туристов: число прибытий из Китая может увеличиться на 138%. Для Саудовской Аравии прогнозируют рост на 55%.

Кроме того, число туристов из Африки может вырасти на 46%, из Южной Америки – на 42%, а из Северной Америки – на 26%.

Эксперты подчеркивают, что главным преимуществом Европы остается ее разнообразие. На относительно небольшой территории путешественники могут посетить исторические города, морские и горнолыжные курорты, национальные парки, гастрономические фестивали и культурные достопримечательности.

Именно это разнообразие вместе с развитием транспортной инфраструктуры поможет Европе сохранить статус одного из ведущих туристических регионов мира.

OBOZ.UA также писал о трех европейских городах, где рождественские ярмарки будут по карману всем.

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