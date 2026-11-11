Как в сказке: куда сбежать в Европе на зимний отпуск

Финская Лапландия традиционно привлекает поклонников зимнего отдыха благодаря исключительной атмосфере и удивительной природе. Официальная родина Санта-Клауса – город Рованиеми – демонстрирует рекордные показатели посещаемости: только за предыдущий сезон здесь было зафиксировано 1,5 миллиона ночевок, а в этом году прогнозируется рост туризма еще на 7%.

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Главным фактором такой популярности является удобное транспортное сообщение, ведь добраться до полярного круга из многих европейских хабов можно за несколько часов без значительных затрат, отмечает издание Travel Off Path. Помимо встреч со сказочными персонажами, регион предлагает насыщенную программу активного отдыха, аутентичные гастрономические открытия и уникальные отели.

Чем интересен отдых в Рованиеми

В отличие от труднодоступных полярных регионов, таких как Шпицберген или Гренландия, поездка в Рованиеми не требует годами копить деньги или бронировать дорогие экспедиционные туры. Местный международный аэропорт принимает рейсы из более чем 30 городов Европы, а терминал расположен всего в 10 минутах езды от центра города и в 5 минутах от Деревни Санта-Клауса.

Благодаря наличию лоукостеров и прямых рейсов из соседних европейских аэропортов добраться до арктического городка можно по вполне демократичным ценам.

Официальная резиденция Санты и лапландская гастрономия

Рованиеми официально считается столицей европейского Рождества, где круглый год работает тематическая Деревня Санта-Клауса. Ее улицы украшены тысячами сияющих гирлянд, уютными деревянными коттеджами и сувенирными лавками.

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В местных заведениях, таких как ресторан "Three Elves", стоит попробовать традиционные блюда Лапландии: горячий лососевый суп или сочный бургер с олениной и брусничным майонезом. Гости поселка также могут лично встретиться с Сантой в его офисе и отправить родным открытку с официальным штампом Полярного круга.

Уникальное жилье под Северным сиянием

Для проживания в Рованиеми доступен широкий выбор отелей – от классических деревянных коттеджей до прозрачных стеклянных иглу. Базовое проживание в уютных домиках "Santa Claus Holiday Village" с собственной сауной и мини-кухней стоит от $150 (около 6 200 грн) за ночь.

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Если же вы мечтаете наблюдать за Северным сиянием прямо из кровати, отели вроде "Arctic SnowHotel & Glass Igloos" или "Apukka Resort" предлагают номера со стеклянной крышей от $350 до $395 (около 14 500–16 400 грн) в сутки. А самые роскошные панорамные апартаменты в "Glass Resort" с собственной горячей купелью под открытым небом обойдутся от $595 (около 24 600 грн) в сутки.

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Активный отдых и культура финской сауны

Помимо посещения праздничного городка, путешественники могут выбрать разнообразные приключенческие туры по полярному лесу. Популярностью пользуются сафари на собачьих упряжках, катание на оленьих упряжках, поездки на снегоходах, рыбалка и специальные ночные экскурсии для охоты за Северным сиянием.

Также здесь можно познакомиться с ремеслами и традициями коренного народа саами. Идеальным завершением насыщенного дня станет посещение традиционной финской сауны на берегу замерзшей реки, например в комплексе "Roiske Arctic Sauna Retreat", где часовой сеанс стоит от $33 (около 1 360 грн).

OBOZ.UA писал ранее, где в Европе доступны рождественские ярмарки.