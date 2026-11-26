Путешественникам не обязательно тратить часы на авиаперелеты, очереди на контроле и тесные салоны самолетов, чтобы за один день увидеть сразу две европейские страны. Достаточно выбрать один из приграничных маршрутов, где переезд между странами занимает около получаса и проходит с комфортом на пароме, поезде или автобусе.

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Как отмечает издание Travel Off Path, такие короткие поездки позволяют соединить два непохожих культурных мира, не теряя драгоценного времени на дорогу. Ниже собраны четыре готовые идеи для быстрого знакомства с соседними странами.

Саранда (Албания) – Корфу (Греция)

Албанская Ривьера привлекает туристов бирюзовым морем, пляжами и отелями стоимостью от 40 долларов (около 1 814 грн) за ночь, а в Саранде есть набережная, рестораны морепродуктов и неподалеку расположен античный Бутринт, вход в который стоит около 12 долларов (почти 544 грн). Отсюда скоростной паром до греческого острова Корфу преодолевает путь примерно за 30 минут (обычный идет около часа), а билет в одну сторону стоит от 21 до 27 долларов (примерно 953–1 225 грн).

На Корфу стоит прогуляться по венецианскому Старому городу, заглянуть в прибрежную таверну Мурагиа или задержаться на выходные ради пляжа Палеокастрица и деревень вроде Нимфеса или Лефкимми. Поскольку Албания не входит в Шенгенскую зону, в отличие от Греции, путешественникам нужно проходить таможенный и паспортный контроль в обоих направлениях и прибывать в порт как минимум за час до отправления.

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Ницца (Франция) – Монако

Ницца встречает гостей средиземноморской атмосферой, узкими улочками Старого города, барочными храмами и Английской набережной вдоль залива Ангелов. Всего за 23 минуты поездки на региональном поезде TER от станции Ницца-Виль (билет стоит около 8 долларов, или примерно 363 грн) открывается княжество Монако с собственными законами и паспортом.

Главные истории дня

Помимо блистящего Монте-Карло с казино и яхтами в Порт-Эркюль, в Монако есть уютный Старый город, смена караула у Княжеского дворца в 11:55 утра и барочная часовня Мизерикорд XVII века. Несмотря на открытые границы без постоянной проверки документов, действительный паспорт или проездной документ все равно стоит иметь при себе.

Триест (Италия) – Копер (Словения)

Итальянский Триест выделяется влиянием эпохи Габсбургов, замком Сан-Джусто и сытным супом йота, а до словенской границы отсюда около 15 минут езды. Поездка на автобусе Arriva от автостанции у вокзала Trieste Centrale до словенского курортного города Копер длится примерно 35–40 минут и стоит около 5 долларов (почти 227 грн) в одну сторону.

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Копер сочетает словенские реалии с выразительной венецианской архитектурой, пастельными фасадами, готической лоджией, фонтаном Да Понте и Успенским собором с высокой колокольней. Прогулка от автовокзала до Старого города занимает около 15 минут пешком, а в теплую погоду можно отдохнуть на Городском пляже.

Копенгаген (Дания) – Мальме (Швеция)

Датская столица привлекает каналом Нюхавн, замком Розенборг, крепостью Кастеллет и скульптурой Русалочки, а отсюда легко добраться до шведского Мальме. Поезд от центрального вокзала Копенгагена до Malmö C курсирует каждые 15 минут, преодолевает путь в среднем за 35 минут через подводный туннель и Эресуннский мост и стоит около 14 долларов (примерно 635 грн) в один конец.

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Мальме – третий по величине город Швеции, который сочетает современный небоскреб Turning Torso с историческим центром Гамластан, расположенным в 15 минутах ходьбы от вокзала. В старой части города путешественников ждут мощеные улочки, старинные фахверковые дома, кирпичный замок со рвом и традиционные шведские фрикадельки с картофельным пюре и брусничным вареньем.

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