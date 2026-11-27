В Европе есть село, которое настолько отличается от привычных поселений, что его часто называют одним из самых необычных в регионе. Речь идет о польской Сулошове, где почти все дома расположены вдоль одной извилистой дороги длиной около 9 километров.

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Такая структура возникла благодаря средневековым принципам землеустройства и сохранилась до наших дней, несмотря на войны и развитие современной инфраструктуры. Особенно впечатляюще село выглядит с высоты птичьего полета, ведь за домами раскинулись длинные узкие полосы полей, образующие своеобразную цветную мозаику.

Сулошова – село, растянувшееся вдоль одной дороги

Сулошова расположена примерно в 30 километрах к северо-западу от Кракова. В отличие от большинства традиционных поселений, которые формировались вокруг центральной площади и постепенно разрастались, образуя сеть улиц, это село имеет совершенно иную структуру. Его главная транспортная артерия – воеводская дорога № 773, вдоль которой почти на девять километров расположены жилые дома, магазины и общественные учреждения.

Особенность местности хорошо заметна на аэрофотоснимках. За каждым домом тянутся длинные узкие земельные участки, которые используют для сельского хозяйства. Одни жители выращивают зерновые культуры или рапс, другие занимаются животноводством или временно оставляют землю необработанной. Из-за разных культур и периодов созревания растений поля приобретают различные зеленые, желтые и золотистые оттенки.

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Средневековая система, сохранившаяся до наших дней

У необычной планировки Сулошовы есть историческое объяснение. Она соответствует традиционной форме сельского поселения, известной в Польше как "улицовка", или уличное село. Такой способ организации населенных пунктов был распространен еще в Средневековье и помогал эффективно использовать землю. Каждое хозяйство получало прямой выход к главной дороге, а за жилыми постройками располагался собственный длинный земельный участок.

Благодаря этому жителям было удобно перевозить урожай, ухаживать за полями и вести хозяйство, не тратя время на дорогу к отдаленным сельскохозяйственным угодьям. По местным преданиям, история поселения связана с рыцарем по имени Сулош, которому краковский князь якобы подарил эти земли. При этом точная дата основания села остается предметом споров: некоторые источники относят его официальное возникновение к XVI веку, хотя сама система землепользования имеет средневековые корни.

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Примечательно, что Сулошова сохранила свою характерную форму даже после масштабных исторических потрясений. В частности, несмотря на разрушение хозяйств во время войн в XX веке, село не превратилось в обычное поселение с центральной площадью и многочисленными боковыми улицами.

Сколько людей живет на одной улице

В международных публикациях Сулошову нередко описывают как место, где около 6000 человек живут вдоль одной улицы. Однако эти цифры относятся ко всей территориальной общине, а не только к самому селу. По официальным данным муниципалитета, непосредственно в Сулошове живут 3347 человек, тогда как общее число жителей общины составляет 5575.

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Несмотря на это, концентрация домов вдоль одной дороги остается необычным явлением. Местные жители отмечают сильное чувство общности: многие знают друг друга, а важной частью жизни являются совместные праздники. Среди местных традиций – фестивали клубники и картофеля, во время которых жители пробуют свежий урожай, слушают музыку и проводят время вместе.

Мировую популярность Сулошова приобрела благодаря многочисленным фотографиям, сделанным с дронов. Однако в феврале 2025 года в интернете начало распространяться изображение, на котором село выглядело еще более идеальным: вдоль абсолютно прямой дороги тянулись математически ровные полосы разноцветных полей. Картинка быстро привлекла внимание пользователей, которые приняли ее за настоящую фотографию необычного польского поселения.

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Однако проверка французского информационного агентства AFP установила, что изображение было создано с помощью искусственного интеллекта на основе модели Google. Специалисты Университета Буффало также обратили внимание на несоответствия в тенях зданий, которые выдавали искусственное происхождение картинки, пишет GameStar. Местные власти выразили обеспокоенность тем, что туристы могут приехать в село с неверными ожиданиями, увидев в сети слишком идеализированный пейзаж.

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Несмотря на это, настоящая Сулошова остается впечатляющим примером средневековой планировки, пережившей века. Ирония заключается в том, что искусственный интеллект понадобился, чтобы сделать еще красивее место, чья реальная уникальность сформировалась задолго до появления современных технологий.

OBOZ.UA также предлагает узнать о польском селе, в котором проживает 987 человек, однако каждый год оно принимает до 50 тысяч туристов.