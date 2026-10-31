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Вход бесплатный: какую рождественскую ярмарку называют лучшей в мире

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
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Вход бесплатный: какую рождественскую ярмарку называют лучшей в мире
Нюрнбергская рождественская ярмарка. Источник: facebook.com/OnlinemagazinFrankenLife

Рождественские ярмарки ежегодно привлекают путешественников традиционными угощениями, праздничными огнями и изделиями местных мастеров. Среди десятков популярных мест особенно выделяется Christkindlesmarkt в немецком Нюрнберге, который по результатам нового исследования признали лучшим в мире.

Эксперты учитывали популярность ярмарок в поисковых системах, стоимость проживания, цены на входные билеты, количество торговых палаток и доступность общественного транспорта. Нюрнбергская ярмарка получила 8,2 балла из 10 возможных, а ее главными преимуществами стали бесплатный вход, традиционная атмосфера и относительно доступные цены, сообщает Daily Express.

Чем особенна рождественская ярмарка в Нюрнберге

Christkindlesmarkt считается одной из старейших рождественских ярмарок Германии. Она расположена на центральной площади Гауптмаркт в исторической части Нюрнберга и привлекает посетителей традиционным оформлением и широким выбором праздничных товаров.

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Вход бесплатный: какую рождественскую ярмарку называют лучшей в мире

Чем особенна рождественская ярмарка в Нюрнберге. Источник: facebook.com/OnlinemagazinFrankenLife

По данным исследования, на ярмарке около 180 торговых палаток, где продают глинтвейн, местные колбаски, подарки и изделия ручной работы. Одна из необычных местных традиций – цвичгенменле, небольшие декоративные фигурки из сушеного чернослива.

Вход бесплатный: какую рождественскую ярмарку называют лучшей в мире

Рождественская ярмарка в Нюрнберге. Источник: facebook.com/OnlinemagazinFrankenLife

Вход бесплатный: какую рождественскую ярмарку называют лучшей в мире

Источник: facebook.com/OnlinemagazinFrankenLife

Посетители также отмечают особую атмосферу мероприятия, которую создают деревянные торговые домики, праздничная иллюминация и традиционные немецкие угощения. В отзывах путешественники описывают ярмарок как уютное место с большим выбором местных блюд и сувениров, где даже при значительном количестве туристов удается сохранять порядок. Дополнительным преимуществом является удобное транспортное сообщение: до центральной площади можно добраться на общественном транспорте, в частности на автобусе и поезде. Это делает Нюрнберг привлекательным направлением как для короткого праздничного путешествия, так и для семейного отдыха.

Вход бесплатный: какую рождественскую ярмарку называют лучшей в мире

Рождественская ярмарка, Нюрнберг. Источник: facebook.com/OnlinemagazinFrankenLife

Сколько стоит посещение и когда работает ярмарка

Согласно результатам исследования, средняя стоимость номера в отеле в Нюрнберге в декабре составляет около 144 фунтов стерлингов за ночь (8800 грн). Это делает город относительно доступным вариантом для рождественского путешествия по сравнению с рядом других популярных направлений. При этом посетителям не нужно покупать билеты на саму ярмарку, ведь вход на ее территорию бесплатный, а цены на глинтвейн называют сравнительно невысокими.

Вход бесплатный: какую рождественскую ярмарку называют лучшей в мире

Рождественская ярмарка в Нюрнберге. Источник: facebook.com/OnlinemagazinFrankenLife

В 2026 году Christkindlesmarkt должен работать с пятницы, 27 ноября, по четверг, 24 декабря. Благодаря сочетанию исторического наследия, традиционной кухни и умеренных расходов ярмарка может стать одним из самых интересных мест для праздничного путешествия в Германию.

Вход бесплатный: какую рождественскую ярмарку называют лучшей в мире

Рождественская ярмарка. Источник: facebook.com/OnlinemagazinFrankenLife

Посетителям, которые планируют поездку на выходные или ближе к Рождеству, стоит заранее позаботиться о бронировании жилья, поскольку популярность мероприятия привлекает большое количество туристов.

OBOZ.UA также писал, где в Европе можно насладиться средневековой архитектурой и атмосферой Старого Света.

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