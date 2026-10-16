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Отдых там продлит вам жизнь: направления в Европе

Елена БылимЕлена Былим
Time to read1 мин
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Отдых там продлит вам жизнь: направления в Европе
Места для осеннего отпуска. Источник: pexels.com/@mikhail-nilov

Популярность здорового образа жизни и стремление к долголетию все чаще побуждают путешественников искать отдых, который восстанавливает не только силы, но и гармонию организма. Вместо сложных косметологических процедур или изнурительных ежедневных рутин эксперты советуют выбирать места, способствующие естественной активности, правильному питанию и искреннему общению.

Компания CV Villas провела исследование почти 100 европейских направлений, оценив их по критериям всемирно известных "голубых зон", где проживает наибольшее количество долгожителей. Результатом этого анализа стал рейтинг мест, где обычный отдых превращается в эффективную инвестицию в собственное здоровье и долголетие, пишет euronews.

Особенности лучших европейских курортов

Первое место в рейтинге заняла мальтийская столица Валлетта благодаря удобству для пеших прогулок и многочисленным заведениям для социального отдыха, которые гармонично поддерживают активный повседневный ритм.

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Отдых там продлит вам жизнь: направления в Европе

Валлетта. Источник: unsplash.com/@distracto

На втором месте оказался греческий остров Паксос, который привлекает посетителей неспешным образом жизни, нетронутой природой и крепкими узами внутри местного сообщества.

Третье место занял изысканный французский курорт Сен-Тропе, а четвертое место неожиданно досталось венгерскому историческому городу Эгер.

Замыкают лидирующие позиции и другие мальтийские и южноевропейские направления, предлагающие идеальный баланс между физической активностью, пешеходным рельефом, умеренным потреблением качественного вина и традиционной семейной атмосферой.

Рейтинг 20 европейских направлений для путешествий

Ниже представлен список лучших мест Европы, составленный на основе критериев активности, спокойного ритма жизни и высокого уровня социализации:

  1. Валлетта, Мальта
  2. Паксос, Греция
  3. Сен-Тропе, Франция
  4. Эгер, Венгрия
  5. Мдина, Мальта
  6. Ибица, Испания
  7. Таормина, Италия
  8. Лефкада, Греция
  9. Будва, Черногория
  10. Дингл, Ирландия
  11. Несебр, Болгария
  12. Бад-Ишль, Австрия
  13. Пиран, Словения
  14. Олесунн, Норвегия
  15. Сент-Джулианс, Мальта
  16. Гоцо, Мальта
  17. Ксамиль, Албания
  18. Левоча, Словакия
  19. Бордо, Франция
  20. Нови-Сад, Сербия

OBOZ.UA предлагает европейские направления для празднования Хэллоуина.

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