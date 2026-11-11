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Открытие уже через 2 дня: туристам назвали самую дешевую рождественскую ярмарку в Европе

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
51
Открытие уже через 2 дня: туристам назвали самую дешевую рождественскую ярмарку в Европе
Сибиу, Румыния. Источник: targuldecraciun.ro

Рождественские ярмарки – одно из самых любимых зимних развлечений в Европе. Празднично украшенные улицы, деревянные домики с подарками, ароматная выпечка и горячий глинтвейн ежегодно привлекают миллионы туристов. Однако цены в популярных праздничных местах могут существенно различаться, поэтому путешественникам стоит заранее выбирать направление.

Как пишет Daily Express, эксперты компании eurochange проанализировали стоимость глинтвейна на 55 рождественских ярмарках Европы и определили самые доступные направления. Первое место заняла ярмарка в румынском городе Сибиу, где порция традиционного зимнего напитка стоит примерно 0,98 евро.

Где находится самая дешевая рождественская ярмарка

Открытие уже через 2 дня: туристам назвали самую дешевую рождественскую ярмарку в Европе

Сибиу, Румыния. Источник: targuldecraciun.ro

Сибиу – живописный город в историческом регионе Трансильвания, в центральной части Румынии. Он славится средневековой архитектурой, узкими улочками и старинными домами с цветными фасадами.

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Именно здесь, на Большой площади (Piața Mare), 13 ноября 2026 года откроется одна из самых атмосферных рождественских ярмарок региона. Она будет работать до 3 января 2027 года, а вход для посетителей будет бесплатным.

Открытие уже через 2 дня: туристам назвали самую дешевую рождественскую ярмарку в Европе

Сибиу, Румыния. Источник: targuldecraciun.ro

Гостей будут ждать более 120 участников из разных регионов Румынии и других стран. В праздничных домиках можно будет приобрести традиционные сувениры, изделия местных мастеров, рождественские украшения и разнообразные угощения.

Помимо торговых лавок, организаторы подготовили каток, панорамное колесо обозрения, карусель, детские поезда, мастерскую Санта-Клауса и праздничные выступления.

Открытие уже через 2 дня: туристам назвали самую дешевую рождественскую ярмарку в Европе

Сибиу, Румыния. Источник: targuldecraciun.ro

Особую атмосферу создадут тысячи огней, которые украсят площадь и исторические здания. Благодаря этому центр Сибиу превратится в настоящий рождественский городок.

В каких городах Европы самый дешевый глинтвейн

По результатам исследования eurochange, Румыния стала одним из самых выгодных направлений для любителей рождественских ярмарок. Сразу несколько ее городов попали в список мест с самыми низкими ценами на традиционный праздничный напиток.

Ориентировочная стоимость порции глинтвейна:

  • Сибиу, Румыния – 0,98 евро.
  • Брашов, Румыния – 1,95 евро.
  • Крайова, Румыния – 1,95 евро.
  • София, Болгария – 2,11 евро.
  • Оломоуц, Чехия – 2,12 евро.
  • Брно, Чехия – 2,12 евро.
  • Гетеборг, Швеция – 2,26 евро.
  • Бухарест, Румыния – 2,35 евро.
  • Пльзень, Чехия – 2,54 евро.
  • Страсбург, Франция – 3,08 евро.

Для сравнения, на рождественской ярмарке в Варшаве глинтвейн стоит примерно 3,53 евро, а в австрийском Граце – 3,59 евро. Цены указаны по состоянию на ноябрь 2026 года. Фактическая стоимость напитков может отличаться.

Где праздничные напитки обойдутся дороже всего

На противоположной стороне рейтинга оказались популярные рождественские локации Великобритании и Скандинавии.

Самой дорогой оказалась лондонская Winter Wonderland, где за порцию глинтвейна придется заплатить примерно 8,87 евро. Это почти в девять раз дороже, чем в румынском Сибиу.

Высокие цены также зафиксировали в копенгагенском парке Тиволи – около 8,24 евро, а также в эстонском Таллине – примерно 8,22 евро.

Среди других дорогих направлений – Бирмингем, где праздничный напиток стоит около 7,79 евро, и Кардифф с ценой примерно 7,19 евро.

В то же время стоит учитывать, что рейтинг составлен именно по стоимости глинтвейна, а не общим расходам на поездку. Цены на проживание, транспорт, питание и развлечения могут существенно повлиять на бюджет.

Однако для тех, кто мечтает об атмосферной рождественской поездке без чрезмерных затрат, Сибиу может стать особенно привлекательным вариантом. Здесь можно совместить прогулки по историческому центру, праздничные развлечения и знакомство с традициями Трансильвании.

Ранее OBOZ.UA публиковал информацию о городах, которые предлагают незабываемые рождественские ярмарки.

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