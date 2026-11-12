В Италии бесплатно предоставляют дома на 10 лет: какие условия проживания

Власти итальянского региона Калабрия запустили экспериментальную программу "Ripopola Calabria", предлагая всем желающим бесплатное жилье сроком на 10 лет. Главная цель инициативы заключается в привлечении новых жителей и борьбе с депопуляцией в живописных сельских городках.

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Как пишет Il Messaggero, благодаря финансированию из местного бюджета новые жители смогут получить полностью отремонтированные дома без необходимости платить арендную плату. Этот проект ориентирован на тех, кто мечтает полностью изменить образ жизни и обосноваться в уютной итальянской провинции.

Условия участия и механизм предоставления жилья

Инициатива "Ripopola Calabria" действует на основании официального договора о безвозмездном пользовании недвижимостью сроком на десять лет. На начальном экспериментальном этапе для переселенцев подготовили 50 объектов государственной недвижимости, распределенных между 26 населенными пунктами в пяти провинциях.

Региональная администрация берет на себя все расходы на строительные работы, выделяя до 2000 евро за квадратный метр, а максимальная сумма помощи на один объект может достигать 280 000 евро. Заявки от кандидатов принимаются на специализированном веб-портале ripopola.regione.calabria.it, после чего формируется открытый рейтинговый список.

Приоритет при отборе будет предоставляться выходцам из Калабрии, которые хотят вернуться на родину, а также молодым семьям, семьям с детьми, специалистам и удаленным работникам.

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Главное требование к кандидатам – проживать за пределами региона на момент подачи документов и быть готовыми переехать сюда на постоянное место жительства. Привлекая трудоспособное население и специалистов, местные власти рассчитывают остановить упадок малого бизнеса, школ и социальной инфраструктуры. Президент региона Роберто Оккиуто в своем обращении подчеркнул, что переезд в Калабрию не только выгоден, но и открывает прекрасные перспективы для качественной жизни.

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Разнообразие объектов и география проекта

Участникам программы предлагают широкий выбор жилья – от компактных квартир для одного человека или пары до просторных домов для больших семей.

Например, в городе Сан-Флоро предлагается четырехкомнатная резиденция площадью 140 квадратных метров с панорамным видом, где можно обустроить удобное место для удаленной работы. Похожий трехэтажный дом такой же площади с балконами и традиционными архитектурными элементами доступен в муниципалитете Амато. Для тех, кто ищет варианты поменьше, в Алессандрия-дель-Карретто подготовили уютную двухкомнатную квартиру площадью 52 квадратных метра в историческом центре.

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География проекта охватывает все пять провинций Калабрии, включая такие населенные пункты, как Сквильяно, Ровито, Чессанити, Гроттерия, Санто-Стефано-ин-Аспромонте и Каккури.

Большая часть этой недвижимости находится в муниципальной собственности и годами пустовала, нуждаясь в капитальном ремонте. В некоторых городках, например в Ровито, планируется масштабная реконструкция крупных государственных зданий с разделением их на несколько отдельных апартаментов.

Региональные власти надеются, что такие меры помогут вдохнуть новую жизнь в исторические села и вернуть им прежний экономический потенциал.

OBOZ.UA писал ранее, что в Греции можно воспользоваться программой и бесплатно пожить на вилле.