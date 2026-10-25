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В Испании можно бесплатно пожить в доме с бассейном: названо условие

Алина МилсентАлина Милсент
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В Испании можно бесплатно пожить в доме с бассейном: названо условие
Дом с бассейном. Иллюстративное изображение. Источник: Создано с помощью ИИ

В Испании ищут желающих бесплатно пожить на природе неподалеку от Мадрида. Участникам необычной программы предлагают отдельный домик со всеми необходимыми удобствами, доступ к бассейну и продукты для приготовления еды.

Такая возможность подойдет людям, которые хотят отдохнуть от городской суеты и попробовать более простой образ жизни. Об условиях участия рассказывает El Español.

Где в Испании предлагают бесплатное жилье

Экологическое хозяйство ARREA, расположенное примерно в 60 километрах от Мадрида, объявило набор волонтеров. Ферма находится в регионе Алькаррия, неподалеку от реки Тахунья, среди лесов, дубов и миндальных деревьев.

Инициатор проекта – мужчина по имени Фреди, который стремится популяризировать экологичный образ жизни, ответственное использование природных ресурсов и принципы пермакультуры.

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Для проживания волонтерам предоставляют отдельный домик площадью 24 квадратных метра. Он расположен примерно в 100 метрах от дома владельца хозяйства.

В Испании можно бесплатно пожить в доме с бассейном: названо условие

В Испании можно бесплатно пожить в доме. Источник: Workaway / El Español.

В жилье есть:

  • двухъярусные кровати;
  • кухня с холодильником;
  • запас питьевой воды;
  • дровяная печь;
  • солнечная лампа для освещения вечером.

На территории хозяйства также предусмотрены санузел, бассейн и органический огород.

Неподалеку, примерно в полутора километрах, есть автобусная остановка, откуда можно добраться до столицы Испании.

Что нужно делать за бесплатное проживание

Главное условие участия – работать от трех до четырех часов ежедневно. За это волонтеры получают бесплатное жилье и вегетарианские продукты, из которых могут самостоятельно готовить блюда.

В обязанности входит уход за органическим огородом, сбор овощей, кормление животных, переноска дров и поддержание чистоты на территории.

В хозяйстве живут две собаки, одна из которых – большой мастиф, а также два ослика по кличке Америка и Педрито. Кроме того, здесь держат кур и пчел.

Волонтерам придется участвовать в уходе за животными, поэтому важно не бояться такой работы и ответственно к ней относиться. Участники также регулярно проводят совместные встречи, на которых обсуждают потребности хозяйства и распределяют задачи.

Кто может воспользоваться предложением

Организаторы ищут людей, готовых отказаться от привычного городского комфорта и присоединиться к повседневной жизни экологической фермы. От кандидатов ожидают умения пользоваться простыми сельскохозяйственными инструментами, ответственного отношения к животным и способности работать в команде.

Еще одно важное условие – минимальная продолжительность проживания составляет один месяц. Следовательно, предложение не рассчитано на короткие туристические поездки на несколько дней.

Хозяйство ARREA придерживается принципов устойчивого развития и осознанного потребления. Здесь стараются использовать чистую энергию, местные природные ресурсы и органические методы земледелия.

Такая программа позволяет не только сэкономить на проживании, но и получить практический опыт работы на ферме, больше времени проводить на природе и познакомиться с альтернативным образом жизни в Испании.

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