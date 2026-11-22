В Австралии есть необычный городок, значительная часть жителей которого живет под землей. Здесь в толще горных пород обустроены не только жилые дома, но и гостиницы, рестораны, магазины и даже церкви.

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Речь идет о Кубер-Педи (Coober Pedy), расположенном в штате Южная Австралия примерно в 846 километрах от Аделаиды. Как сообщает Polsat News, подземная жизнь превратила бывшее шахтерское поселение в одну из самых необычных туристических локаций страны.

Почему жители города поселились под землей

История Кубер-Педи тесно связана с добычей опалов. Месторождения драгоценных камней обнаружили здесь в 1915 году, после чего в пустынную местность начали прибывать старатели. Со временем поселение прославилось как мировая столица опалов.

Однако жизнь посреди пустыни оказалась непростым испытанием. Летом температура воздуха здесь регулярно превышает 40 градусов, а солнце беспощадно нагревает здания.

30 января 2026 года температура в Кубер-Педи достигла рекордных 48,3 градуса Цельсия.

Чтобы спастись от жары, местные жители начали обустраивать жилища прямо в скалах. Так появились подземные дома, получившие название dugouts.

Преимущество такого жилья заключается в естественной теплоизоляции. Даже когда на поверхности стоит изнуряющая жара, температура в подземных помещениях обычно держится в пределах 19–25 градусов. Это позволяет поддерживать комфортные условия без постоянного использования кондиционеров.

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По туристическим данным, примерно половина местных жителей обитает в таких домах.

Подземные рестораны, отели и церкви

Со временем подземная застройка перестала ограничиваться обычными жилищами. В скалах начали обустраивать общественные заведения, обеспечивающие повседневную жизнь горожан. Сегодня под поверхностью Кубер-Педи можно найти рестораны, магазины, отели и художественные галереи. В некоторых подземных жилищах есть просторные комнаты, современная мебель и все необходимые удобства.

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Особенно необычны местные церкви, вырубленные непосредственно в скальных породах. Среди них – сербский православный храм и католическая церковь.

Туристы также могут остановиться в подземных отелях, чтобы лично ощутить преимущества такого образа жизни.

Чем еще удивляет необычный город

Несмотря на распространение подземного жилья, Кубер-Педи не полностью скрыт от солнца. На поверхности остаются обычные здания, дороги и туристические объекты.

Одной из самых удивительных местных достопримечательностей является поле для гольфа, на котором практически нет травы. Из-за засушливого климата игроки используют небольшие куски искусственного покрытия, чтобы устанавливать на них мячи.

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Необычные пейзажи Кубер-Педи также привлекли внимание кинематографистов. Город и окружающие пустынные территории стали съемочными площадками для фантастических фильмов, в частности "Безумный Макс 3: Под куполом грома" и "Черная дыра".

Неподалеку расположен и знаменитый забор Динго, протяженность которого превышает 5,6 тысячи километров. Его построили, чтобы защищать скот от диких собак.

Город стал примером того, как люди могут приспособиться к экстремальному климату, используя природные особенности местности.

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