Отдых в Амстердаме станет дороже. Городские власти приняли решение об очередном повышении туристического сбора, который путешественники платят за проживание. Новые тарифы начнут действовать уже с 1 января 2027 года.

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Как сообщает The Independent, 12 ноября городской совет Амстердама поддержал повышение туристического сбора до 16% от стоимости проживания без НДС. Сейчас он составляет 12,5%.

Сколько придется платить туристам

Размер сбора будет зависеть от стоимости жилья. Соответственно, чем дороже отель или апартаменты выбирает путешественник, тем больше будет дополнительная сумма.

Например, если номер в отеле стоит 200 евро за ночь с учетом НДС, но без туристического сбора, расходы будут такими:

В 2026 году туристический сбор составляет примерно 20,66 евро за ночь, или 82,64 евро за четыре ночи.

туристический сбор составляет примерно 20,66 евро за ночь, или 82,64 евро за четыре ночи. В 2027 году за аналогичное проживание придется заплатить около 26,45 евро за ночь, или 105,79 евро за четыре ночи.

Таким образом, всего за четыре ночи турист заплатит примерно на 23 евро больше, чем сейчас. В то же время для пассажиров круизных судов, которые посещают Амстердам без ночевки, сейчас действует отдельный сбор в размере 15 евро с человека.

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Почему Амстердам повышает туристический сбор

Городские власти объясняют свое решение необходимостью бороться с чрезмерным туризмом. Каждый год Амстердам принимает миллионы посетителей, что создает дополнительную нагрузку на транспорт, общественные пространства и городскую инфраструктуру.

Еще в 2021 году город установил ограничение на уровне 20 миллионов туристических ночевок в год. Однако фактические показатели уже превышают этот предел.

В 2025 году в Амстердаме зафиксировали 23,7 миллиона туристических ночевок, что примерно на 800 тысяч больше, чем годом ранее. Кроме того, город посетили 21,9 миллиона однодневных туристов. Местные власти надеются, что повышение сбора поможет сократить туристический поток и уменьшить нагрузку на жителей.

Главные истории дня

В то же время решение вызвало критику представителей туристического бизнеса и оппозиционных политиков. Они опасаются, что более высокие цены будут отпугивать прежде всего туристов, которые тратят больше денег на проживание, рестораны и культурные мероприятия, но не обязательно тех, кто создает больше всего неудобств для горожан.

Оппозиция предлагала установить фиксированный сбор в размере 14,50 евро с человека за ночь, однако эту инициативу не поддержали.

На этом подорожание может не закончиться. Городская коалиция планирует постепенно увеличить туристический сбор до 20% в ближайшие годы.

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