В Хорватии продают дом за 1 евро: какое условие для покупателя

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Путин в разговоре со Стуббом и Стере подал "сигнал" о планах на Украину: в ISW объяснили, что стоит за заявлениямиПутин в разговоре со Стуббом и Стере подал "сигнал" о планах на Украину: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями"Я написала Залужному: "Где мой муж?" Жена Сенцова – об исчезновении Олега на фронте, сыне, который пошел в школу в три года, и судьбах старших детей"Я написала Залужному: "Где мой муж?" Жена Сенцова – об исчезновении Олега на фронте, сыне, который пошел в школу в три года, и судьбах старших детейСилы обороны уничтожили еще 1,5 тыс. оккупантов и сожгли два десятка артсистем: данные ГенштабаСилы обороны уничтожили еще 1,5 тыс. оккупантов и сожгли два десятка артсистем: данные Генштаба"Трамп изнасиловал меня 30 лет назад": швейцарская модель публично обвинила президента США в сексуальном насилии"Трамп изнасиловал меня 30 лет назад": швейцарская модель публично обвинила президента США в сексуальном насилииКакими были последние дни Мэттью Перри и о чем он умолял своего ассистента перед смертьюКакими были последние дни Мэттью Перри и о чем он умолял своего ассистента перед смертьюСколько украинцев нашли работу в ГерманииУкраинцы массово выходят на работу в стране ЕС: какая ситуация на рынке трудаКак школьник на "галерке": Клопотенко стал главным мемом Радиодиктанта-2026 и иронично отреагировал на шутки о себеКак школьник на "галерке": Клопотенко стал главным мемом Радиодиктанта-2026 и иронично отреагировал на шутки о себеВ Словении исчез предпоследний ледник: что это означает для страныВ Словении исчез предпоследний ледник: что это означает для страныПутин принял в Москве президента Ирана: говорили о войне против СШАПутин принял в Москве президента Ирана: говорили о войне против СШАВ российском Омске похищают мужчин и заставляют идти на войну: что происходитВ российском Омске похищают мужчин и заставляют идти на войну: что происходит
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Хорватии продают дом за 1 евро: какое условие для покупателя

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read3 мин
57
В Хорватии продают дом за 1 евро: какое условие для покупателя
Дом в Хорватии. Иллюстративное фото. Источник: Создано с помощью ИИ

Купить дом в Европе за символическую цену в 1 евро вполне реально, однако у такого предложения есть свои особенности. В хорватской общине Леград уже несколько лет действует необычная программа, призванная привлечь новых жителей и остановить сокращение населения.

Как сообщает Kertészkedj, местные власти предлагают молодым семьям приобрести жилье или земельный участок за минимальную сумму. Однако главное условие заключается в том, что покупатель должен переехать в общину и прожить там не менее 15 лет.

Где продают недвижимость за символическую цену

Леград расположен на севере Хорватии, неподалеку от границы с Венгрией, в месте слияния рек Мура и Драва. Это небольшой населенный пункт, который на протяжении десятилетий постепенно терял жителей.

В Хорватии продают дом за 1 евро: какое условие для покупателя

Леград. Источник: Kleine Zeitung / Adobe Stock

Читайте также
Елена БылимЕлена Былим
495
Доступные острова для отдыха: 7 мест, куда можно отправиться хоть сейчас
495
Доступные острова для отдыха: 7 мест, куда можно отправиться хоть сейчас
Алина МилсентАлина Милсент
429
Куда поехать в Европе, чтобы понаблюдать за птицами: идеальные места
429
Куда поехать в Европе, чтобы понаблюдать за птицами: идеальные места
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
1,9 т.
Новый Миконос: туристам посоветовали более доступный греческий остров
1,9 т.
Новый Миконос: туристам посоветовали более доступный греческий остров

Если в 1948 году в самом Леграде проживало примерно 2600 человек, то сейчас их число сократилось примерно до 860. Чтобы изменить ситуацию, в 2018 году местные власти начали программу продажи недвижимости по символической цене.

Инициатива продолжает действовать в 2026 году. Ее цель – не привлечь инвесторов, а создать условия для постоянного проживания молодых семей.

Какие требования предъявляют к будущим владельцам

Несмотря на привлекательную стоимость, купить дом за 1 евро может не каждый. Программа предусматривает ряд обязательных критериев.

Основные условия участия:

  • Возраст до 45 лет – по крайней мере один из супругов, партнеров или одинокий заявитель должен соответствовать этому ограничению.
  • До 55 лет – для пар с несовершеннолетними детьми и родителей-одиночек.
  • Отсутствие другого пригодного для проживания жилья в собственности.
  • Регистрация постоянного места жительства в общине в течение трех лет после покупки дома или пяти лет в случае строительства.
  • Проживание в Леграде не менее 15 лет с момента смены места регистрации.
  • Отсутствие судимостей и открытого уголовного производства в отношении заявителя.
  • Обучение детей в местных учебных заведениях, за исключением особых обстоятельств.

Кроме того, приобретенная недвижимость должна использоваться как основное жилье. Купить такой дом для отдыха, сдачи в аренду или перепродажи на условиях программы нельзя.

Правда ли, что за дом придется заплатить всего 1 евро

Символическая цена не означает, что новый владелец получит полностью обустроенный дом, готовый к заселению.

Большинство объектов находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте. Некоторые здания настолько запущены, что их приходится сносить и строить новое жилье.

В то же время община предлагает дополнительную финансовую поддержку. В частности, по отдельным программам можно получить до 5000 евро на строительные материалы и ремонтные работы, а также помощь с оформлением проектной документации.

Покупателей также освобождают от уплаты муниципального взноса, связанного со строительством. Конкретные суммы помощи зависят от условий соответствующего конкурса.

Удалось ли вернуть жителей в Леград

Местные власти утверждают, что необычная жилищная инициатива уже принесла положительные результаты. По словам главы общины Ивана Саболича, с начала программы около 65 семей получили различные виды жилищной поддержки, а около 60 семей переехали в Леград и окрестные села.

Среди тех, кого заинтересовала возможность поселиться в регионе, были не только хорваты. В частности, земельный участок приобрела украинская семья, а также семьи из Чили и Мексики, имеющие хорватские корни.

Благодаря новым жителям местный детский сад заполнился, а в последние годы число людей, переезжающих в общину, превышает число тех, кто ее покидает.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о вакансии на греческом острове, где требуется смотритель за котами.

facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!