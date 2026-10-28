В Хорватии продают дом за 1 евро: какое условие для покупателя
Купить дом в Европе за символическую цену в 1 евро вполне реально, однако у такого предложения есть свои особенности. В хорватской общине Леград уже несколько лет действует необычная программа, призванная привлечь новых жителей и остановить сокращение населения.
Как сообщает Kertészkedj, местные власти предлагают молодым семьям приобрести жилье или земельный участок за минимальную сумму. Однако главное условие заключается в том, что покупатель должен переехать в общину и прожить там не менее 15 лет.
Где продают недвижимость за символическую цену
Леград расположен на севере Хорватии, неподалеку от границы с Венгрией, в месте слияния рек Мура и Драва. Это небольшой населенный пункт, который на протяжении десятилетий постепенно терял жителей.
Если в 1948 году в самом Леграде проживало примерно 2600 человек, то сейчас их число сократилось примерно до 860. Чтобы изменить ситуацию, в 2018 году местные власти начали программу продажи недвижимости по символической цене.
Инициатива продолжает действовать в 2026 году. Ее цель – не привлечь инвесторов, а создать условия для постоянного проживания молодых семей.
Какие требования предъявляют к будущим владельцам
Несмотря на привлекательную стоимость, купить дом за 1 евро может не каждый. Программа предусматривает ряд обязательных критериев.
Основные условия участия:
- Возраст до 45 лет – по крайней мере один из супругов, партнеров или одинокий заявитель должен соответствовать этому ограничению.
- До 55 лет – для пар с несовершеннолетними детьми и родителей-одиночек.
- Отсутствие другого пригодного для проживания жилья в собственности.
- Регистрация постоянного места жительства в общине в течение трех лет после покупки дома или пяти лет в случае строительства.
- Проживание в Леграде не менее 15 лет с момента смены места регистрации.
- Отсутствие судимостей и открытого уголовного производства в отношении заявителя.
- Обучение детей в местных учебных заведениях, за исключением особых обстоятельств.
Кроме того, приобретенная недвижимость должна использоваться как основное жилье. Купить такой дом для отдыха, сдачи в аренду или перепродажи на условиях программы нельзя.
Правда ли, что за дом придется заплатить всего 1 евро
Символическая цена не означает, что новый владелец получит полностью обустроенный дом, готовый к заселению.
Большинство объектов находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте. Некоторые здания настолько запущены, что их приходится сносить и строить новое жилье.
В то же время община предлагает дополнительную финансовую поддержку. В частности, по отдельным программам можно получить до 5000 евро на строительные материалы и ремонтные работы, а также помощь с оформлением проектной документации.
Покупателей также освобождают от уплаты муниципального взноса, связанного со строительством. Конкретные суммы помощи зависят от условий соответствующего конкурса.
Удалось ли вернуть жителей в Леград
Местные власти утверждают, что необычная жилищная инициатива уже принесла положительные результаты. По словам главы общины Ивана Саболича, с начала программы около 65 семей получили различные виды жилищной поддержки, а около 60 семей переехали в Леград и окрестные села.
Среди тех, кого заинтересовала возможность поселиться в регионе, были не только хорваты. В частности, земельный участок приобрела украинская семья, а также семьи из Чили и Мексики, имеющие хорватские корни.
Благодаря новым жителям местный детский сад заполнился, а в последние годы число людей, переезжающих в общину, превышает число тех, кто ее покидает.
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