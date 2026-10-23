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В Финляндии дарят путешествие одиноким иностранцам: какое условие

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
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В Финляндии дарят путешествие одиноким иностранцам: какое условие
Хельсинки. Источник: unsplash.com

Финляндия предлагает одиноким людям со всего мира бесплатное четырехдневное путешествие. Во время поездки можно не только познакомиться с местной культурой и кухней, но и встретить потенциальную вторую половинку.

Организаторы выберут лишь 16 участников, а чтобы получить шанс на поездку, нужно выполнить необычное творческое задание. Об этом сообщает Time Out.

Бесплатное путешествие в Финляндию: что предлагают участникам

Туристическая организация Visit Finland запустила инициативу Finnish Dinner Date, которая сочетает гастрономический туризм с романтическими знакомствами.

В рамках проекта 16 победителей получат полностью оплаченную четырехдневную поездку в Финляндию. Поездки состоятся с 9 до 19 февраля 2027 года.

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Участников разделят на две группы по восемь человек. Одна отправится в Хельсинки, а другая – в Тампере, город в регионе финских озер. Интересно, что победители узнают конкретное место своей поездки только после подтверждения участия.

Программа предусматривает знакомство с местными кулинарными традициями, разнообразные мероприятия и дегустации. Главным событием станет групповое свидание за ужином в неожиданном месте. К иностранным гостям присоединятся одинокие финны, которые также открыты для новых знакомств.

Как получить бесплатную поездку в Финляндию

Чтобы претендовать на участие, нужно выполнить простое задание: записать короткое видео на английском языке, в котором ответить на вопрос: "Какое блюдо вы приготовили бы для романтического свидания и почему?".

После этого необходимо:

  • Опубликовать ролик в Instagram, TikTok или YouTube.
  • Добавить хештег #FinnishDinnerDate и отметить Visit Finland.
  • Заполнить анкету на официальном сайте, прикрепив ссылку на свое видео.

Для публикации в Instagram или TikTok профиль должен быть открытым. При этом те, кто не хочет показывать ролик всем пользователям, могут загрузить его на YouTube с доступом только по ссылке.

Прием заявок продлится до 10 ноября 2026 года, 11:59 по киевскому времени. Имена победителей объявят 1 декабря в официальных аккаунтах Visit Finland в Instagram и TikTok.

Откуда появилась идея романтического путешествия

Вдохновением для инициативы стал финский тренд Sinkkukori, получивший популярность в социальных сетях. Его суть заключается в том, что одинокие покупатели берут в супермаркетах розовые корзины, сигнализируя окружающим о готовности к знакомствам.

В Visit Finland решили перенести эту идею на туристический уровень, объединив возможность встретить новых людей с гастрономическими впечатлениями.

Представительница Business Finland Гели Хименес отметила, что гости могут влюбиться не только друг в друга, но и в финскую кухню или страну, которая станет для них новым любимым направлением для путешествий.

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