В Финляндии дарят путешествие одиноким иностранцам: какое условие
Финляндия предлагает одиноким людям со всего мира бесплатное четырехдневное путешествие. Во время поездки можно не только познакомиться с местной культурой и кухней, но и встретить потенциальную вторую половинку.
Организаторы выберут лишь 16 участников, а чтобы получить шанс на поездку, нужно выполнить необычное творческое задание. Об этом сообщает Time Out.
Бесплатное путешествие в Финляндию: что предлагают участникам
Туристическая организация Visit Finland запустила инициативу Finnish Dinner Date, которая сочетает гастрономический туризм с романтическими знакомствами.
В рамках проекта 16 победителей получат полностью оплаченную четырехдневную поездку в Финляндию. Поездки состоятся с 9 до 19 февраля 2027 года.
Участников разделят на две группы по восемь человек. Одна отправится в Хельсинки, а другая – в Тампере, город в регионе финских озер. Интересно, что победители узнают конкретное место своей поездки только после подтверждения участия.
Программа предусматривает знакомство с местными кулинарными традициями, разнообразные мероприятия и дегустации. Главным событием станет групповое свидание за ужином в неожиданном месте. К иностранным гостям присоединятся одинокие финны, которые также открыты для новых знакомств.
Как получить бесплатную поездку в Финляндию
Чтобы претендовать на участие, нужно выполнить простое задание: записать короткое видео на английском языке, в котором ответить на вопрос: "Какое блюдо вы приготовили бы для романтического свидания и почему?".
После этого необходимо:
- Опубликовать ролик в Instagram, TikTok или YouTube.
- Добавить хештег #FinnishDinnerDate и отметить Visit Finland.
- Заполнить анкету на официальном сайте, прикрепив ссылку на свое видео.
Для публикации в Instagram или TikTok профиль должен быть открытым. При этом те, кто не хочет показывать ролик всем пользователям, могут загрузить его на YouTube с доступом только по ссылке.
Прием заявок продлится до 10 ноября 2026 года, 11:59 по киевскому времени. Имена победителей объявят 1 декабря в официальных аккаунтах Visit Finland в Instagram и TikTok.
Откуда появилась идея романтического путешествия
Вдохновением для инициативы стал финский тренд Sinkkukori, получивший популярность в социальных сетях. Его суть заключается в том, что одинокие покупатели берут в супермаркетах розовые корзины, сигнализируя окружающим о готовности к знакомствам.
В Visit Finland решили перенести эту идею на туристический уровень, объединив возможность встретить новых людей с гастрономическими впечатлениями.
Представительница Business Finland Гели Хименес отметила, что гости могут влюбиться не только друг в друга, но и в финскую кухню или страну, которая станет для них новым любимым направлением для путешествий.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о трех городах с лучшими барами в мире.
Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!