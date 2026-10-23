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В Чили предлагают бесплатное жилье: какие условия

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
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В Чили предлагают бесплатное жилье: какие условия
Чилийский Маульин приглашает желающих поработать на экостроительстве и отдохнуть на шикарной природе. Источник: Wikipedia

Путешественникам в возрасте от 20 до 60 лет предлагают в Чили бесплатное проживание в домиках посреди леса. Чтобы воспользоваться этой возможностью, желающие должны принять участие в сельскохозяйственных работах и создании экологической инфраструктуры.

Как пишет Canal26, волонтерская программа с такими условиями действует в городке Маульин на юге страны. Она предусматривает примерно четыре часа работы в день, обед, экскурсии по окрестностям и два выходных в неделю.

Маульин славится своими водно-болотными угодьями, лесами и близостью к Тихому океану. Волонтеров из разных стран приглашают присоединиться к работам через платформу Worldpackers. Они получат возможность пожить в крошечных домиках посреди девственного леса, который хозяева описывают как "рай мира и зелени". Работы, которыми придётся заниматься, зависят от времени года и потребностей усадьбы.

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В Чили предлагают бесплатное жилье: какие условия

Путешественникам предлагают жить среди древнего леса. Источник: Worldpackers

Экологическая программа в Маулине рассчитана на тех, кто стремится погрузиться в природу, сбежать из больших городов и насладиться тропами, местной растительностью и зонами отдыха. Заявки принимаются от людей в возрасте от 20 до 60 лет. Это могут быть как индивидуальные путешественники, так и пары волонтеров. От них требуется средний уровень владения английским языком или базовые знания испанского, чтобы легко общаться во время пребывания.

Организаторы особо подчеркивают, что заинтересованы в людях с опытом в биостроительстве. Но уверяют, что это не строгое требование. Кстати, к проекту могут присоединиться и те, кто просто хочет научиться таким экологическим техникам.

Впрочем, совсем бесплатной такая поездка не получится. Программа не покрывает авиабилеты, страховку, внутренний транспорт или визовые расходы. Все это каждый участник должен оплатить самостоятельно.

Летом главным приоритетом проекта является сбор малины — одна из ключевых производственных задач на ферме. В остальные периоды волонтеры помогают в полевых работах: прополке, посеве, уходе за тропинками и садоводстве.

Также можно присоединиться к покраске, декорированию, строительству и ремонту помещений, а ещё принять участие в проекте по биостроительству с использованием переработанных стеклянных бутылок для создания многофункционального пространства для мастерских и сообщества.

В Чили предлагают бесплатное жилье: какие условия

Волонтерам предлагают жить в крошечных, но очень живописных домиках. Источник: Worldpackers

График во многом зависит от погоды, что является обычным явлением для южного Чили. Программа предусматривает примерно четыре часа работы в день. Но его можно менять — например, отработать больше часов в определенные дни, чтобы получить больше свободного времени в течение остальной недели.

В обмен на помощь участники получают жилье и ряд бонусов для комфортного пребывания на природе. Среди них:

  • бесплатное проживание в отдельной или общей комнате в зависимости от наличия;
  • ежедневные обеды на протяжении всего пребывания;
  • свободный доступ к оборудованной кухне для приготовления других блюд;
  • базовый интернет, которого достаточно для удаленной работы;
  • трансфер из согласованного с хозяевами места прибытия;
  • бесплатные экскурсии и туры по окрестностям;
  • гарантированные два выходных дня в неделю.

При этом организаторы сообщества подчеркивают, что уважение и комфортное сосуществование являются основополагающими ценностями программы. Поэтому они просят соблюдать умеренный уровень шума, не приводить посторонних людей на территорию и уважать семейную атмосферу этого места.

Лица, желающие принять участие, должны подать заявку через платформу Worldpackers. Процедура выглядит следующим образом:

  • зайти на официальный сайт Worldpackers;
  • создать личный профиль на платформе;
  • заполнить профиль информацией о себе, своих интересах и опыте;
  • найти волонтерскую вакансию в городе Маульин;
  • ознакомиться с условиями, правилами проживания и требованиями хозяина;
  • отправить заявку на участие вместе с кратким представлением себя;
  • дождаться ответа хозяина, чтобы согласовать даты и детали поездки.

Маульин расположен на юге Чили, в провинции Льянкиуэ, регион Лос-Лагос. На севере он граничит с коммуной Лос-Муэрмос, на востоке — с Пуэрто-Монтом (на расстоянии около 70 км) и Кальбуко, на юге — с проливом Чакао, а на западе — с Тихим океаном.

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