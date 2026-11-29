Пока популярные туристические направления Европы страдают от наплыва путешественников, некоторые страны незаслуженно остаются без внимания отдыхающих. Они привлекают живописными пейзажами, богатой историей, доступными ценами и возможностью насладиться отдыхом без огромных толп.

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Одним из таких направлений является Северная Македония, расположенная в центральной части Балканского полуострова. Подробности рассказывает Express.

Чем Северная Македония привлекает туристов

Одной из главных природных жемчужин страны является Охридское озеро – одно из древнейших и глубочайших в Европе. Оно расположено на границе Северной Македонии и Албании среди живописных гор.

Один из пользователей туристической платформы Tripadvisor даже назвал его самым красивым местом на Земле, отметив невероятные пейзажи, гостеприимство местных жителей и разнообразие заведений. Здесь можно отдыхать у воды, отправиться на прогулку на лодке, любоваться старинными храмами и знакомиться с местной кухней.

Что посмотреть в Северной Македонии

Примерно в трех часах езды от Охридского озера расположена столица страны – Скопье. Город известен как место рождения Матери Терезы, а также отличается необычным сочетанием исторической и современной архитектуры.

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Одно из самых интересных мест столицы – Старый базар, где среди узких мощеных улиц расположены ремесленные лавки, кафе и рестораны. Туристам также стоит увидеть старинный Каменный мост, который соединяет историческую часть города с современной.

Еще одна достопримечательность страны – каньон Матка, до которого можно добраться из Скопье на автобусе примерно за 45 минут.

Здесь расположены старинные монастыри, пещеры и живописное озеро, окруженное скалами. Особое внимание привлекает пещера Врело, которую считают одной из самых глубоких подводных пещер Европы.

Главные истории дня

Любители активного отдыха могут покататься на каяках, отправиться на экскурсию на лодке или прогуляться по горным тропам.

Сколько стоит отдых в Северной Македонии

Еще одним преимуществом страны являются сравнительно невысокие цены на проживание, питание и транспорт.

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По данным туристических сервисов Budget Your Trip, Booking.com и Numbeo, примерные расходы путешественников составляют:

бюджетный отдых – около 48 евро в день;

ночь в трехзвездочном отеле – от 42 до 78 евро;

сытный обед в недорогом ресторане – около 7 евро;

ужин из трех блюд на двоих в ресторане средней ценовой категории – около 30 евро;

пол-литра местного разливного пива – менее 2,40 евро;

поездка на автобусе из Скопье до каньона Матка – около 0,60 евро в одну сторону.

Благодаря доступным ценам, природным достопримечательностям и богатому культурному наследию Северная Македония может стать прекрасной альтернативой популярным европейским курортам для тех, кто хочет отдохнуть без лишних затрат и туристических толп.

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