В 2027 году туристам советуют обходить стороной Албанскую Ривьеру, Амальфитанское побережье, Бали, Корсику, Эдинбург, Киото, Нгоронгоро и Седону. В ежегодном списке – восемь направлений. Общая причина – чрезмерный туризм. Бали уже был в таком списке на 2025 год.

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Рекомендации на 2027 год опубликовало издание Time Out, которое составляет этот список почти десять лет. Среди причин отложить поездку составители называют застройку побережья, нехватку жилья и проблемы с отходами.

Албанская Ривьера

На Албанской Ривьере массово строят отели, чтобы принять летний наплыв отдыхающих. Курортные комплексы появляются и в районах с богатой природой, поэтому составители списка обращают внимание на риск разрастания застройки и разрушения природных территорий.

Амальфитанское побережье

В список внесли все Амальфитанское побережье Италии. В одном из его городов, Амальфи, туристы заполняют Соборную площадь.

Бали

На индонезийском острове серьезными проблемами стали загрязнение и обращение с отходами. Именно эти проблемы составители списка выделили, объясняя рекомендацию путешественникам.

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Корсика

Среди островных направлений в список также вошла Корсика – французский остров в Средиземном море.

Эдинбург

В столице Шотландии не хватает жилья, а жизнь дорожает. Местные кварталы меняются: их все больше приспосабливают к нуждам посетителей, а не жителей.

Летом 2026 года Эдинбург ввел туристический сбор за ночевку – первый такого типа в Великобритании. Составители списка подчеркивают, что сам сбор автоматически не уменьшает количество посетителей и не решает проблему скопления людей в историческом центре.

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Киото

Японское направление в списке – Киото, бывшая столица страны, известная своими историческими храмами.

Нгоронгоро

В список попала и природоохранная территория Нгоронгоро в Танзании, известная одноименным кратером.

Седона

Соединенные Штаты в списке представляет Седона – город в Аризоне, известный окружающими его красными скалами.

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