Туристам посоветовали 3 тропических острова, где запрещены авто

Отпуск на тропическом острове может стать еще приятнее, если вместо шумных дорог и автомобильных пробок туристов ждут пешие прогулки, велосипедные маршруты и спокойная атмосфера. В мире немало мест, где использование обычных автомобилей запрещено или существенно ограничено.

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Среди таких направлений особенно выделяются три острова в Карибском регионе, подходящие для зимнего путешествия. Они предлагают разные форматы отдыха – от непринужденного пляжного досуга до полного уединения среди тропической природы, отмечает издание Travel Off Path.

Кайо-Кайкер, Белиз

Небольшой остров Кайо-Кайкер в Белизе считают одним из лучших мест для тех, кто хочет отказаться от привычного городского ритма. Его неофициальная философия жизни отражена в местном лозунге "Go Slow", что означает "Не спеши". Частные автомобили здесь запрещены, а основными средствами передвижения стали велосипеды и небольшие гольф-кары, которые используют как местное такси. На дорогах преобладает песчаное покрытие, поэтому остров сохраняет непринужденную атмосферу тропического поселения.

Добраться сюда можно на пароме из города Белиз. Остров расположен неподалеку от второго по величине барьерного рифа в мире, поэтому особенно привлекает любителей подводного плавания. Туристы могут увидеть акул-нянек, скатов и других морских обитателей, а после купания попробовать курицу, приготовленную на открытом огне прямо у пляжа.

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Одно из самых известных мест на острове – The Split, водный канал с прозрачной бирюзовой водой, который разделяет части острова. Здесь находится популярный бар Lazy Lizard, где посетители могут отдыхать с прохладительными напитками, стоя в воде Карибского моря.

Английский язык является официальным в Белизе. Также на острове широко принимают американские доллары по фиксированному курсу – 2 белизских доллара за 1 доллар США.

Остров Хольбош, Мексика

Остров Хольбош станет хорошим выбором для тех, кто хочет избежать переполненных курортов Канкуна и Плая-дель-Кармен. Он расположен к северу от полуострова Юкатан и входит в природоохранную территорию Юм-Балам. Чтобы попасть сюда, нужно доехать до портового поселка Чикила, а оттуда примерно за 20 минут переправиться на пароме.

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На острове запрещено движение обычных автомобилей, а дороги преимущественно покрыты мягким белым песком. Передвигаться можно пешком, на велосипедах с широкими шинами или на специальных гольф-карах, которые выполняют функцию такси. Хольбош отличается спокойной атмосферой, красочным уличным искусством и мелководными пляжами с прозрачной бирюзовой водой. Благодаря этому место подходит для неспешного отдыха у моря.

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Особого внимания заслуживает местная гастрономия. Вместо дорогих ресторанов на побережье путешественникам советуют отправиться на центральную площадь, где по вечерам работают уличные торговцы. Там готовят тако аль пастор с мясом, а также маркеситас – хрустящие сладкие блинчики с начинками, среди которых могут быть шоколад и сыр.

Перед поездкой стоит позаботиться о наличных. Хотя на острове есть банкоматы, в периоды большого наплыва туристов, особенно зимой по выходным, в них могут закончиться деньги. Кроме того, небольшие торговцы и пляжные заведения не всегда принимают банковские карты.

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Малый Кукурузный остров, Никарагуа

Тем, кто мечтает на несколько дней полностью отдалиться от цивилизации, подойдет Малый Кукурузный остров. В отличие от Кай-Колкера и Хольбоша, здесь нет даже моторизованных гольф-каров для передвижения туристов. Все маршруты проходят по пешеходным дорожкам, которые соединяют местное поселение, тропические заросли и пляжи с белым песком.

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Добраться до острова сложнее, чем до двух предыдущих направлений. Сначала нужно прилететь в материковую часть Никарагуа, затем отправиться на небольшом самолете на соседний Большой Кукурузный остров, а оттуда пересесть в открытый катер. Однако такое путешествие вознаграждается возможностью оказаться в почти нетронутом уголке Карибского моря. Остров настолько компактен, что пройти его от одного края до другого можно менее чем за час.

Особое преимущество Малого Кукурузного острова – местная кухня. Благодаря удаленности острова и сложностям с доставкой продуктов здесь много свежих морепродуктов. В небольших кафе можно найти блюда из омаров, выловленных тем же утром, причем по гораздо более доступным ценам, чем во многих популярных туристических местах.

В то же время путешественникам советуют тщательно продумать багаж. Поскольку транспортных средств для перевозки вещей нет, чемоданы придется самостоятельно нести от места прибытия до отеля или пляжного домика. Поэтому лучше всего взять с собой легкий туристический рюкзак и оставить дома все лишнее.

OBOZ.UA писал о 5 местах, куда туристам стоит съездить хотя бы раз в жизни.