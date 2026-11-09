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Туристам посоветовали 3 тропических острова, где запрещены авто

Елена БылимЕлена Былим
Time to read3 мин
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Туристам посоветовали 3 тропических острова, где запрещены авто
Отдых на острове. Источник: pexels.com/@julius-silver-240301

Отпуск на тропическом острове может стать еще приятнее, если вместо шумных дорог и автомобильных пробок туристов ждут пешие прогулки, велосипедные маршруты и спокойная атмосфера. В мире немало мест, где использование обычных автомобилей запрещено или существенно ограничено.

Среди таких направлений особенно выделяются три острова в Карибском регионе, подходящие для зимнего путешествия. Они предлагают разные форматы отдыха – от непринужденного пляжного досуга до полного уединения среди тропической природы, отмечает издание Travel Off Path.

Кайо-Кайкер, Белиз

Небольшой остров Кайо-Кайкер в Белизе считают одним из лучших мест для тех, кто хочет отказаться от привычного городского ритма. Его неофициальная философия жизни отражена в местном лозунге "Go Slow", что означает "Не спеши". Частные автомобили здесь запрещены, а основными средствами передвижения стали велосипеды и небольшие гольф-кары, которые используют как местное такси. На дорогах преобладает песчаное покрытие, поэтому остров сохраняет непринужденную атмосферу тропического поселения.

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Туристам посоветовали 3 тропических острова, где запрещены авто

Кай-Колкер, Белиз. Источник: facebook.com/colindacabanas

Добраться сюда можно на пароме из города Белиз. Остров расположен неподалеку от второго по величине барьерного рифа в мире, поэтому особенно привлекает любителей подводного плавания. Туристы могут увидеть акул-нянек, скатов и других морских обитателей, а после купания попробовать курицу, приготовленную на открытом огне прямо у пляжа.

Одно из самых известных мест на острове – The Split, водный канал с прозрачной бирюзовой водой, который разделяет части острова. Здесь находится популярный бар Lazy Lizard, где посетители могут отдыхать с прохладительными напитками, стоя в воде Карибского моря.

Английский язык является официальным в Белизе. Также на острове широко принимают американские доллары по фиксированному курсу – 2 белизских доллара за 1 доллар США.

Остров Хольбош, Мексика

Остров Хольбош станет хорошим выбором для тех, кто хочет избежать переполненных курортов Канкуна и Плая-дель-Кармен. Он расположен к северу от полуострова Юкатан и входит в природоохранную территорию Юм-Балам. Чтобы попасть сюда, нужно доехать до портового поселка Чикила, а оттуда примерно за 20 минут переправиться на пароме.

Туристам посоветовали 3 тропических острова, где запрещены авто

Хольбош, Мексика. Источник: Les voyages de Sandra/facebook.com

На острове запрещено движение обычных автомобилей, а дороги преимущественно покрыты мягким белым песком. Передвигаться можно пешком, на велосипедах с широкими шинами или на специальных гольф-карах, которые выполняют функцию такси. Хольбош отличается спокойной атмосферой, красочным уличным искусством и мелководными пляжами с прозрачной бирюзовой водой. Благодаря этому место подходит для неспешного отдыха у моря.

Особого внимания заслуживает местная гастрономия. Вместо дорогих ресторанов на побережье путешественникам советуют отправиться на центральную площадь, где по вечерам работают уличные торговцы. Там готовят тако аль пастор с мясом, а также маркеситас – хрустящие сладкие блинчики с начинками, среди которых могут быть шоколад и сыр.

Перед поездкой стоит позаботиться о наличных. Хотя на острове есть банкоматы, в периоды большого наплыва туристов, особенно зимой по выходным, в них могут закончиться деньги. Кроме того, небольшие торговцы и пляжные заведения не всегда принимают банковские карты.

Малый Кукурузный остров, Никарагуа

Тем, кто мечтает на несколько дней полностью отдалиться от цивилизации, подойдет Малый Кукурузный остров. В отличие от Кай-Колкера и Хольбоша, здесь нет даже моторизованных гольф-каров для передвижения туристов. Все маршруты проходят по пешеходным дорожкам, которые соединяют местное поселение, тропические заросли и пляжи с белым песком.

Туристам посоветовали 3 тропических острова, где запрещены авто

Малый Кукурузный остров, Никарагуа. Источник: facebook.com/visitnicaragua

Добраться до острова сложнее, чем до двух предыдущих направлений. Сначала нужно прилететь в материковую часть Никарагуа, затем отправиться на небольшом самолете на соседний Большой Кукурузный остров, а оттуда пересесть в открытый катер. Однако такое путешествие вознаграждается возможностью оказаться в почти нетронутом уголке Карибского моря. Остров настолько компактен, что пройти его от одного края до другого можно менее чем за час.

Особое преимущество Малого Кукурузного острова – местная кухня. Благодаря удаленности острова и сложностям с доставкой продуктов здесь много свежих морепродуктов. В небольших кафе можно найти блюда из омаров, выловленных тем же утром, причем по гораздо более доступным ценам, чем во многих популярных туристических местах.

В то же время путешественникам советуют тщательно продумать багаж. Поскольку транспортных средств для перевозки вещей нет, чемоданы придется самостоятельно нести от места прибытия до отеля или пляжного домика. Поэтому лучше всего взять с собой легкий туристический рюкзак и оставить дома все лишнее.

OBOZ.UA писал о 5 местах, куда туристам стоит съездить хотя бы раз в жизни.

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