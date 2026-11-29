Соусы и джемы, праздничные напитки, упакованные подарки, снежные шары и выпечка в фольге могут стать причиной дополнительного досмотра ручной клади в аэропортах. Зимой в этот список также попадают плотные сладости и сыр.

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Travel Off Path пишет, что в период с конца ноября до Нового года дополнительные досмотры замедляют очереди на пунктах контроля. Например, в США Управление транспортной безопасности (TSA) по-прежнему применяет лимит 100 мл на одну емкость с жидкостью, в том числе в аэропортах, где устанавливают новые сканеры.

Соусы, джемы и праздничные напитки

При досмотре ручной клади к жидкостям также относят продукты, которые можно налить или намазать. Под это правило подпадают клюквенный соус, подлива к индейке, джем, кленовый сироп, арахисовая паста и сливочный сыр. Банки и контейнеры объемом более 100 мл с такими продуктами стоит положить в зарегистрированный багаж. Если для охлаждения еды вы берете гелевый пакет, на пункте контроля он должен быть полностью замороженным.

Обычная бутылка вина или шампанского превышает разрешенный объем. Такие напитки можно купить уже после досмотра. Мини-бутылочки алкоголя по 50 мл разрешено брать в ручную кладь, если они вместе с другими жидкостями помещаются в один пакет объемом в одну кварту. Алкоголь крепостью более 70% запрещено перевозить и в ручной клади, и в зарегистрированном багаже.

Подарки в обертке

Упакованные подарки разрешено брать в салон. Но если сотрудник службы безопасности не может распознать содержимое коробки на экране сканера, подарок могут вскрыть для досмотра. Такое случается, в частности, с электроникой, продуктами в металлических коробках и подарками в многослойной упаковке.

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Вместо оберточной бумаги можно взять подарочный пакет: его проще открыть и снова закрыть. Если важно сохранить обертку целой, упакуйте подарок после прибытия.

Снежные шары

В ручной клади разрешены снежные шары, которые, по оценке сотрудника на пункте контроля, содержат менее 100 мл жидкости. Ориентир простой: весь шар вместе с подставкой должен быть меньше стандартного теннисного мяча и помещаться в пакет для жидкостей.

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Большой шар не пропустят через контроль в ручной клади. Его придется сдать в багаж или оставить на пункте досмотра.

Выпечка в фольге, сладости и сыр

Пироги, печенье, брауни и другие твердые продукты разрешено перевозить в ручной клади. Однако плотная фольга может мешать рассмотреть выпечку на сканере. Кусок твердого сыра, фруктовый кекс или плотная помадка тоже могут привлечь внимание сотрудника службы безопасности.

Для выпечки удобнее взять прозрачный контейнер с крышкой или прозрачную пищевую пленку: тогда во время ручного досмотра содержимое будет видно, не разворачивая упаковку. Если сотрудник попросит выложить еду отдельно, положите ее в лоток.

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