Три польских города – в рейтинге лучших для путешествий от National Geographic: чем интересны

Расположенные на побережье Балтийского моря Гданьск, Сопот и Гдыня образуют так называемое Труймясто. Этот регион Польши попал в ежегодный список Best of the World 2027 от National Geographic.

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Подборка, опубликованная на сайте издания, включает 25 направлений на шести континентах, которые редакция рекомендует посетить в следующем году. Этот список формируют при участии международной команды авторов, фотографов и исследователей, обращая внимание на места, где появляются новые туристические маршруты, возрождаются культурные традиции или происходят важные события. Труймясто привлекло внимание сочетанием морской истории, архитектуры, культурной жизни и гастрономии.

Как отмечают авторы списка, каждый из трех городов обладает собственным характером: Гданьск хранит наследие старинного торгового порта, Сопот привлекает атмосферой элегантного морского курорта, а Гдыня выделяется модернистской архитектурой и историей развития польского мореплавания. В то же время бывшие промышленные территории здесь превращают в культурные пространства, а местные повара переосмысливают традиционные блюда кашубской кухни.

Гданьск: историческая архитектура, "Солидарность" и современная культура

В XVI и начале XVII века Гданьск был одним из главных торговых портов Ганзы – объединения купеческих городов Северной Европы. О его богатом прошлом напоминают исторический центр, старинные каменные дома и набережная реки Мотлавы. В то же время город занимает исключительно важное место в новейшей истории Польши. Именно на Гданьской судоверфи зародилось движение "Солидарность", которое сыграло значительную роль в свержении коммунистической власти и выходе Польши из орбиты СССР.

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Сегодня бывшие судоверфи, склады и промышленные здания города получают новую жизнь. В них открываются галереи, рестораны, крафтовые пивоварни и музыкальные площадки, формируя современный культурный район. Среди событий, ради которых стоит приехать в Гданьск, – ярмарка Святого Доминика, история которой уходит корнями в Средневековье. Она наполняет центр города ремесленными палатками, едой, концертами и выступлениями. Еще одно важное событие – Шекспировский фестиваль, который собирает международные театральные коллективы в Гданьском шекспировском театре.

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Сопот: морской курорт и литературный фестиваль

Сопот издавна развивался как модный приморский курорт и до сих пор сохраняет соответствующую атмосферу. Здесь можно прогуляться вдоль пляжа, отдохнуть у моря и исследовать улицы с элегантными виллами. В отличие от Гданьска с его насыщенной торговой историей или Гдыни с модернистской застройкой, Сопот привлекает прежде всего курортным характером и возможностью совместить городской отдых с морскими пейзажами.

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Культурная программа города также не ограничивается пляжным сезоном. Каждый год здесь проходит Literacki Sopot – книжный фестиваль, посвященный современной литературе. А познакомиться с местной кухней можно в ресторане Fisherman, где готовят блюда по семейным рецептам.

Гдыня: модернизм, морские традиции и крупные события

Гдыня существенно отличается от двух соседних городов. Ее начали активно застраивать почти с нуля в межвоенный период, когда независимая Польша стремилась укрепить свои морские позиции. Город стал символом этих амбиций, а его центр сформировался как целостный архитектурный ансамбль в стиле модернизма. В июле 2026 года Центральный район Гдыни внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО – за исключительную целостность городского планирования и архитектуры XX века.

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В 2027 году Гдыня примет главную регату чемпионата мира по парусному спорту, поэтому город станет одним из центров притяжения для поклонников международных спортивных соревнований. Еще одно важное событие – Kolosy, ежегодная встреча путешественников, яхтсменов и альпинистов с презентациями, фильмами и выставками. Гдыня интересна и гастрономией: в ресторане Biały Królik подают дегустационные меню, вдохновленные кашубскими кулинарными традициями.

Чем еще привлекает Труймясто

Одно из главных преимуществ региона – возможность за одну поездку познакомиться с тремя разными городами, не отказываясь ни от исторических достопримечательностей, ни от пляжного отдыха, ни от современной культуры. Отдельного внимания заслуживает местная кухня: шеф-повара все чаще используют балтийскую рыбу, сезонные продукты и традиционные методы приготовления – копчение, маринование и ферментацию

Именно это разнообразие и делает Труймясто интересным направлением для путешествия в 2027 году: здесь морская история соседствует с современной архитектурой, бывшие промышленные районы становятся центрами творчества, а местные традиции обретают новую жизнь в культуре и гастрономии.

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