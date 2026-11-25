Зима в Европе может стать прекрасной возможностью для необычного отдыха. Вместо того чтобы прятаться от морозов в помещениях, путешественники могут окунуться в горячие термальные источники под открытым небом или посетить сауны с видами на заснеженные горы, озера и фьорды.

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Как пишет Euronews, в разных уголках Европы можно найти термальные комплексы и сауны, особенно привлекательные именно в холодное время года. Некоторые из них имеют многовековую историю, а другие предлагают современный отдых среди живописных природных ландшафтов.

Laugarás Lagoon, Исландия

Представьте, как вы отдыхаете в горячей воде, а над головой появляется северное сияние. Именно такой опыт при благоприятных погодных условиях можно получить в исландском комплексе Laugarás Lagoon.

Двухуровневая геотермальная лагуна расположена на берегу реки Хвитау, чуть более чем в часе езды от Рейкьявика. Температура воды здесь составляет +37–39°C, а зимой комплекс работает до вечера, когда появляется возможность наблюдать полярное сияние. Для желающих испытать традиционное скандинавское закаливание предусмотрен холодный бассейн с речной водой.

Купальни Сечени, Венгрия

В Будапеште расположен один из крупнейших термальных комплексов Европы – Széchenyi Thermal Bath. Его открытые бассейны особенно эффектно выглядят зимой, когда над горячей водой поднимается пар.

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В открытом термальном бассейне температура поддерживается на уровне +36–38°C, а в крытых бассейнах она колеблется от +28 до +40°C. Вода поступает из термальной скважины Святого Иштвана и содержит кальций, магний, натрий и другие минеральные компоненты.

Emser Therme, Германия

Немецкий городок Бад-Эмс известен своими термальными источниками. В комплексе Emser Therme посетителям предлагают крытые и открытые бассейны с температурой от +18 до +38°C. Особого внимания заслуживает травяная паровая баня Sidroga, где ощущаются ароматы ромашки, шалфея, мяты и тимьяна. Температура здесь составляет около +47°C.

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Администрация комплекса рекомендует проводить в паровой бане не более 15 минут, а в термальных бассейнах – до 20 минут за один сеанс, после чего отдыхать в течение 20–30 минут.

Bains Romains de Dorres, Франция

Во французских Пиренеях, на высоте 1450 метров над уровнем моря, расположены термальные купальни Bains Romains de Dorres. Их главная особенность – два открытых бассейна с панорамными видами на горные долины. Вода прогревается до +37–40°C, позволяя наслаждаться теплом даже в холодную погоду.

Это место особенно понравится тем, кто хочет совместить отдых с любованием горными пейзажами.

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Thermae Bath Spa, Великобритания

Английский город Бат славится своими термальными источниками еще с античных времен. Местными водами пользовались кельты и римляне более двух тысяч лет назад. Сегодня эту традицию продолжает Thermae Bath Spa, где есть четыре бассейна с температурой около +35,3°C.

Самый интересный из них расположен на крыше здания под открытым небом. Отсюда открываются панорамные виды на исторический центр города.

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Alpenhotel Kitzbühel, Австрия

В знаменитом австрийском горном курорте Кицбюэль можно посетить сауну, расположенную прямо у озера Шварцзее. Она входит в оздоровительный комплекс Alpenhotel Kitzbühel и работает круглый год. Температура внутри может достигать +90°C.

Главная привлекательность этого места – виды на озеро, горный массив Вильдер-Кайзер и Кицбюэльские Альпы.

Плавучие сауны в Орланде и Фломе, Норвегия

В Норвегии можно попробовать необычный формат отдыха – сауны, установленные на плавучих платформах посреди фьордов. На Аурландс-фьорде работает FjordSauna, рассчитанная на группы до 12 человек. Зимой она принимает гостей трижды в неделю, предлагая общие и приватные сеансы продолжительностью до полутора часов. Посетители могут чередовать прогревание в сауне и погружение в холодную воду фьорда.

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В соседнем Фломе особенно популярны вечерние ритуалы ауфгус. Во время них мастер поливает раскаленные камни водой с эфирными маслами, сопровождая процедуру специально подобранной музыкой. Такой сеанс длится 60 минут и рассчитан на группы до восьми человек.

Skärgårdens Kanotcenter, Швеция

На острове Ресаре в Швеции работает сауна, где можно отдыхать, любуясь видами на море и живописный Стокгольмский архипелаг. В Skärgårdens Kanotcenter гостям предлагают полуторачасовые сеансы при температуре +60–80°C. Сауна отапливается дровами, которые предоставляют посетителям. Поэтому гости могут самостоятельно поддерживать огонь и наслаждаться атмосферой традиционного скандинавского отдыха.

В то же время перед посещением стоит проверить правила заведения и учитывать состояние здоровья: высокие температуры и резкое погружение в холодную воду подходят не всем.

OBOZ.UA ранее писал, что в Греции можно воспользоваться программой и бесплатно пожить на вилле.