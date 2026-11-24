Мадрид по праву считается одной из главных гастрономических столиц Европы благодаря сотням тапас-баров и десяткам ресторанов, отмеченных звездами Мишлен. Однако настоящую душу местной кухни стоит искать на колоритных районных рынках, которых в городе насчитывается более четырех десятков.

Видео дня

Несмотря на конкуренцию со стороны крупных супермаркетов, эти исторические пространства успешно адаптировались к современности, превратившись в центры изысканной уличной еды, авторских гастро-баров и живого общения местных жителей. Издание The New York Times порекомендовало шесть уникальных рынков в центре и окрестностях испанской столицы, где можно вкусно поесть и почувствовать настоящий ритм мадридской жизни.

Mercado de Vallehermoso

Открытый еще в 1933 году в районе Арапилес, этот рынок чудом избежал закрытия после финансового кризиса 2008 года, а сегодня стал излюбленным местом встречи молодых специалистов и экспатов. Его пространство поровну разделено между классическими продуктовыми лавками, мастерскими и современными заведениями питания.

Здесь можно найти французскую сырную лавку, итальянский магазин деликатесов с популярным вечерним аперитивом и гастрономические проекты под эгидой влиятельного испанского гида Repsol. Особого внимания заслуживает ресторан Tripea с дегустационным меню за 60 евро (почти 3 тыс. грн) и устричный бар Krudo, где под альтернативный рок 90-х подают свежие морепродукты и пикантное севиче из морского окуня, осьминога и кальмара за 22 евро (1100 грн).

РЕКЛАМА

Mercado de la Paz

Расположенный в фешенебельном районе Саламанка, этот рынок впечатляет элегантной современной эстетикой, где цветочные магазины и прачечная соседствуют с гастрономическими бутиками. Главной звездой этого места, несомненно, является легендарное заведение Casa Dani, представленное сразу двумя ресторанами и точкой с едой на вынос.

Главные истории дня

Помимо выгодных комплексных обедов за 14 евро (700 грн), заведение славится своей знаменитой картофельной тортильей с нежной кремовой серединкой – небольшая порция этого мадридского символа стоит меньше 5 евро (250 грн). Дополнить гастрономическую прогулку можно итальянскими деликатесами от Matteo или воздушным безе и печеньем с дульсе-де-лече в стильной пекарне Harina.

Mercado de Antón Martín

Несмотря на близость к центральному железнодорожному вокзалу и площади Пласа-Майор, этот трехэтажный рынок в неприметном здании остается почти незамеченным для массового туриста. Местные пенсионеры заходят сюда выпить вермута в баре Donde Sánchez после утренних покупок, а на третьем этаже работает известная школа фламенко Amor de Dios.

РЕКЛАМА

В кулинарном плане рынок приятно удивляет заведением Sincio, где готовят сытную паэлью с говяжьей вырезкой и карамелизированный лук-порей под каталонским соусом ромеско. Также стоит заглянуть во фьюжн-ресторан Doppelgänger, чтобы попробовать фирменный пряный пирог с бараниной под обожженной меренгой с лимонным гелем за 18 евро (890 грн), а после ужина прогуляться до культового артхаусного кинотеатра Cine Doré.

РЕКЛАМА

Mercado de San Ildefonso

Расположенный на границе богемных и тусовочных районов Маласанья и Чуэка, этот частный трехуровневый рынок с двумя террасами – идеальное начало вечерних развлечений. Уже в семь вечера по выходным здесь звучат диджей-сеты, а за высокими столиками собирается самая разная публика – от студентов до мадридских сеньор и семей с детьми.

На нижних этажах представлен огромный выбор закусок: баскские пинчос в Cult Café, мясные деликатесы на гриле в La Boutique del Ibérico и разнообразные крокеты.

РЕКЛАМА

Настоящий хит – заведение La Arepera, где сет из трех венесуэльских кукурузных лепешек арепа с мясом, сыром, черной фасолью или авокадо стоит 15,50 евро (790 грн) и дает достаточно энергии для танцев до утра.

Mercado Tirso de Molina

Этот рынок расположен не на одноименной центральной площади, а за рекой, в аутентичном районе Пуэрта-дель-Анхель, в кирпичном здании середины прошлого века со следами гражданской войны. Местные жители ценят его за не испорченную коммерцией атмосферу и уютный внутренний дворик, где по воскресеньям семьи отдыхают с бокалом пива и классическими закусками гильда из оливок, перца и анчоусов.

РЕКЛАМА

Извилистая планировка рынка идеально подходит для неспешной дегустации: в Paellamar готовят шесть видов паэльи на огромных чугунных сковородах от 13 евро (650 грн), а в Don Gato предлагают веганский сэндвич с пастрами за 9 евро (450 грн). В глубине зала работает гастробар Silvestre, где стоит заказать бриошь с копченой сардиной и сыром, порей с маринованными анчоусами и бокал белого вина вердехо за 3 евро (150 грн).

РЕКЛАМА

Mercado los Mostenses

Построенный в 1875 году всего в одном квартале от оживленной магистрали Гран-Виа, этот рынок сохранил первозданный облик, не затронутый джентрификацией: ящики с овощами стоят в проходах, а меню написано мелом. В старых заведениях вроде Verdiblanco десятилетиями подают простые тапас рабочим и молодым семьям, которые общаются с теми же продавцами, которых знали еще их бабушки и дедушки.

РЕКЛАМА

В то же время среди этого колорита скрываются настоящие гастрономические жемчужины, например камерный ресторан баскской кухни Rapaz всего на 12 посадочных мест. Здесь гостям предлагают изысканное дегустационное меню за 55 евро (2700 грн), в которое входят молодые кальмары в соусе из копченой кукурузы, тушеный свиной пятачок с запеченным перцем и тарт с айвой и ремесленным сыром идиасабаль.

OBOZ.UA также предлагает узнать об исторических достопримечательностях Индии, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.