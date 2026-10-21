Настоящие жемчужины: названы 3 недооцененных направления для отдыха в Европе

Забудьте о Риме, Париже и Лондоне. Если в 2027 году вам захочется отправиться в путешествие по Европе, но без уличных беспорядков и протестов против наплыва туристов, стоит отклониться от маршрутов, которые десятилетиями считались лучшими для отпуска.

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Сейчас в центре внимания оказываются менее известные европейские города, которые туристы исторически обходили стороной. И цифры подтверждают, что интерес к ним растет. Как пишет Travel off Path, опираясь на данные сервиса бронирования жилья для туристов Booking.com, три небольших европейских города становятся все более популярными среди путешественников в 2027 году. Вот куда эксперты Booking.com советуют отправиться в ближайшие месяцы.

Реймс, Франция

Первым в списке оказался Реймс – небольшой город на северо-востоке Франции, известный своей готической архитектурой. Скоростной поезд TGV преодолевает расстояние от парижского вокзала Gare de l’Est примерно за 50 минут. Главная достопримечательность города – Реймсский собор Нотр-Дам, одно из самых выдающихся готических сооружений Франции. Он поражает резными порталами со скульптурами святых, ажурной каменной отделкой, огромной витражной розеткой и сводчатыми потолками высотой около 38 метров. Именно здесь на протяжении веков короновали французских монархов: от Людовика Благочестивого в 816 году до Карла X в 1825-м.

Однако Реймс интересен не только собором. Его история уходит корнями в I век до нашей эры, а среди античных памятников выделяются римские ворота Марса, напоминающие о древней архитектуре, и полуподземные галереи криптопортикуса, построенные примерно в 200 году нашей эры.

Город также считается неофициальной столицей шампанского: здесь работает немало бистро, где игристое местного производства подают с сырными тарелками. Среди гастрономических заведений стоит обратить внимание на ресторан Arbane на тихой улице Rue Noël, который получил две звезды Michelin в 2025 году и известен сезонным меню и тщательным отбором шампанского.

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Братислава, Словакия

В 2027 году небольшие европейские столицы могут стать особенно привлекательными для туристов, и Братислава – один из таких вариантов. Здесь нет такого изнурительного ритма, как в крупнейших европейских мегаполисах, а исторический центр не так сильно зажат между современными офисными зданиями и оживленными магистралями. Старый город напоминает декорации к сказочному фильму: мощеные улочки проходят мимо старинных городских домов и исторических таверн, остатков городских укреплений и многочисленных церковных шпилей. Над Дунаем возвышается белый замок на холме, который словно сошел со страниц книги сказок.

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В то же время Братислава остается живым городом, где исторический центр не превратился исключительно в туристическую декорацию, а местные жители по-прежнему проводят здесь время. Из Вены сюда можно добраться на поезде примерно за 55 минут, а цены на еду и напитки по сравнению со многими другими европейскими столицами довольно доступные: порция галушек с брынзой и бокалом пива стоит около 14 долларов.

В городе с населением примерно 481 тысяча человек также спокойнее, чем во многих крупных туристических центрах Западной Европы. Несмотря на близость к австрийской границе – центральную часть Братиславы от нее отделяет всего около трех километров – город гораздо меньше страдает от некоторых угроз, связанных с массовым туризмом, в частности от карманных краж и уличного насилия.

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Пескара, Италия

Пока Амальфи привлекает туристов изысканными пейзажами, а в Апулии набирает популярность модная пляжная культура, Пескара остается менее известной жемчужиной итальянского побережья Адриатического моря. Этот город ценят прежде всего за свежие морепродукты и простые уютные семейные траттории, где готовят традиционные блюда без лишнего пафоса. Здесь стоит попробовать pallotte cacio e ova – шарики из сыра и яиц, популярные в регионе Абруццо, а также brodetto alla pescarese, густую рыбацкую похлебку с перцем и уксусом.

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Но Пескара привлекает не только кухней. Здесь сохранилась неторопливая атмосфера повседневной итальянской жизни, которую все труднее найти в раскрученных туристических центрах. Городской ритм сосредоточен вокруг шестимильной набережной, вдоль которой простираются песчаный пляж с голубой водой, рестораны с морепродуктами и велосипедные дорожки.

Ценителям древнеримских руин город может показаться не слишком интересным, однако в историческом районе Пескара-Веккья есть на что посмотреть: улица Корсо Мантоне застроена домами XVIII–XIX веков, а узкие переулки ведут к небольшим площадям с семейными остериями. К тому же здесь меньше транспортного хаоса, чем во многих популярных итальянских городах, а вокзалы и улицы не переполнены толпами однодневных туристов, занятых поиском идеального ракурса для фотографий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда стоит поехать туристам, которые хотят впервые попробовать путешествие в одиночку.