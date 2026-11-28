Город Уткиагвик, расположенный на мысе Барроу, Аляска, США, несколько дней назад погрузился во тьму. В следующий раз солнце над ним взойдет только 23 января 2027 года. Но как такое возможно?

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Как пишет издание Vecrnji List, причина заключается в географическом положении города. Он находится на побережье Северного Ледовитого океана и является самым северным населенным пунктом США. Уткиагвик построили в 515 километрах за Полярным кругом, поэтому зимой здесь наблюдается полярная ночь, а летом – полярный день.

Период, когда солнце вообще не поднимается над горизонтом, начался в городе 18 ноября. В самое светлое время суток здесь сейчас наступают сумерки, а затем снова начинается полная темнота. Это продлится примерно 65 дней. Ожидается, что жители Уткиагвика в следующий раз увидят солнце в конце января.

В целом такое природное явление совершенно нормально для территорий, расположенных за Северным полярным кругом. Если для большинства жителей планеты смена дня и ночи – обычный ритм жизни, то в самых северных регионах зимой Солнце может оставаться за горизонтом днями, неделями и даже месяцами.

Именно в такой зоне и находится Уткиагвик (до 2016 года назывался Барроу). Для местных жителей такие условия – привычная часть годового цикла, поэтому повседневная жизнь приспособлена к длительному отсутствию прямого солнечного света.

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Полярная ночь возникает из-за наклона земной оси примерно на 23,5 градуса относительно плоскости орбиты Земли вокруг Солнца. Из-за этого зимой одно из полушарий постепенно оказывается в положении, когда оно отвернуто от Солнца. По мере движения Земли по орбите территории за полярным кругом некоторое время остаются без восхода Солнца.

Продолжительность полярной ночи зависит от географической широты: чем ближе населенный пункт к полюсу, тем дольше там не восходит Солнце. На самих полюсах этот период может длиться около шести месяцев, тогда как в населенных пунктах за Северным полярным кругом – от нескольких дней до нескольких недель или пары месяцев. При этом полярная ночь не обязательно означает полную темноту в течение всех суток. В некоторых местностях, в зависимости от того, насколько глубоко Солнце опускается за горизонт, наступает так называемый голубой час – период сумерек, когда небо приобретает голубые оттенки и сохраняется слабое естественное освещение.

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