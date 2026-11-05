Похожие на Европу: туристам посоветовали 5 удивительных городов Латинской Америки

Латинская Америка привлекает путешественников не только экзотической природой, но и уникальными городами, архитектура и атмосфера которых удивительно напоминают старинные европейские уголки.

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Для тех, кто ищет новых впечатлений без лишнего шума и рисков, эксперты Travel Off Path подготовили подборку из пяти необычных мест с богатым культурным наследием. Эти уютные места сочетают в себе колониальный шарм, безопасную обстановку и неповторимый местный колорит.

Диамантина, Бразилия

Расположенная в горном штате Минас-Жерайс, Диамантина является настоящей жемчужиной колониальной архитектуры.

Этот небольшой город может похвастаться практически нетронутым историческим центром, который охраняется ЮНЕСКО благодаря узким мощеным улицам и роскошным барочным храмам.

Помимо архитектурных памятников, регион привлекает любителей природы живописным хребтом Серра-ду-Эспиньясу с его водопадами и природными бассейнами. По сравнению с мегаполисами страны, это тихое место отличается значительно более низким уровнем преступности и спокойной атмосферой.

Колония-дель-Сакраменто, Уругвай

Этот живописный городок на берегу Ла-Платы переносит путешественников во времена португальского и испанского господства.

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Его исторический квартал Barrio Histórico впечатляет уютными домами, увитыми бугенвиллиями, старинными фонарями и ретроавтомобилями у каменных стен. Туристы могут насладиться прогулками вдоль реки, посетить белоснежную базилику и попробовать блюда в местных уютных бистро. Благодаря высокому уровню безопасности в Уругвае этот город идеально подходит для спокойного и комфортного отдыха.

Главные истории дня

Сан-Франсиско-де-Кампече, Мексика

Расположенный на побережье Мексиканского залива, этот портовый город выделяется яркими пастельными фасадами и мощными старинными крепостями. Фортификационные сооружения XVII века, которые когда-то защищали поселение от пиратов, сегодня превратились в интересные музейные пространства. Центральная часть города привлекает пешеходными зонами, затененными деревьями площадями и многовековой архитектурой.

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Штат Кампече – один из самых безопасных в стране, что делает его отличной альтернативой более шумным курортам.

Сучитото, Сальвадор

Основанный испанскими конкистадорами в XVI веке, этот город напоминает настоящий уголок Европы посреди центральноамериканских джунглей. Его главные украшения – мощеные аллеи, белые здания с разноцветными деталями и величественная церковь Санта-Лусия.

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Совсем рядом с центром расположено величественное искусственное озеро Сучитлан, которое предлагает живописные виды для спокойных прогулок. Благодаря историческому перелому в системе безопасности страны современный Сучитото считается чрезвычайно уютным и безопасным для путешественников.

Кордова (Аргентина)

Это второй по величине город страны. Кордова предлагает молодежную и в то же время историческую атмосферу благодаря своему славному наследию. Главная достопримечательность – "Манзана Хесуситика", уникальный комплекс XVII века, входящий в список наследия ЮНЕСКО и включающий древний университет и храмы.

Город сочетает величественные площади, французские архитектурные влияния и оживленные кварталы с артистичными кофейнями. Благодаря хорошо защищенным университетским зонам Кордова остается комфортной и безопасной для туристов.

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