Что делают с конфискованными в аэропорту вещами: мало кто знает

Ситуация, когда после успешного прохождения досмотра в аэропорту чемодан туриста вдруг отставляют в сторону для дополнительной проверки, не такая уж и редкость. В багаже могут оказаться маникюрные ножницы, бритва или лишний пауэрбанк, которые, по правилам, должны изъять сотрудники службы безопасности.

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Но что на самом деле происходит с этими предметами после того, как их конфискуют? Издание Mail Online рассказало об этом подробнее.

Например, аэропорт Манчестера в июле этого года продемонстрировал почти 100 предметов, изъятых в Терминале 2 всего за одно утро. Среди них оказалось 24 упаковки косметики, семь бутылок с напитками и семь контейнеров с едой. Также из багажа изъяли 12 ножниц, семь штопоров, четыре ножа и шесть наборов инструментов, а в дополнение – два отдельных долота и одни клещи. Кроме того, в списке оказались десять игрушечных пистолетов или предметов, похожих на оружие – среди них даже графин для виски в форме револьвера. В список изъятого попали также бейсбольная бита и массажер для ног – в обоих случаях из-за потенциальной угрозы использования их в качестве оружия.

Так что же сотрудники аэропорта делают с этой разношерстной кучей вещей? Конечно, значительная часть изъятого отправляется просто на свалку. Официальные полигоны становятся последним пристанищем для жидкостей, гелей и аэрозолей. Однако некоторые предметы, особенно средства личной гигиены, в Великобритании и США передают на благотворительность – их распределяют между приютами для бездомных и продовольственными банками.

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Например, лондонский аэропорт Гатвик в 2023 году передал местным благотворительным организациям The Crawley и Horley Hygiene Bank две тонны косметики и средств гигиены. А в Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана действует инициатива "Пожертвуй, а не выбрасывай" (Donate, Don't Discard). Там собирают нераспакованные средства гигиены, объем которых превышает допустимые лимиты для жидкостей. С момента запуска программы аэропорту удалось передать тысячи предметов и спасти от свалки более полутонны отходов.

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А вот с изъятым оружием или предметами, похожими на него, ситуация совсем иная. Дэвид Мартин, управляющий директор компании Heamar, специализирующейся на поставках инструментов, объясняет: "Судьба вещи, задержанной на досмотре, зависит от ее типа, причины запрета и правил конкретного аэропорта. Запрещенные жидкости обычно утилизируют, тогда как другие предметы могут отправить на переработку, передать на благотворительность, продать или отдать специализированным подрядчикам. Все, что считается опасным, должно проходить надлежащую обработку и специальную утилизацию, а не просто попадать в общий мусорный бак.

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О чем пассажиры часто не догадываются: если сотрудник изымает вещь, это еще не означает ее формальную "конфискацию". Если предмет нельзя пронести в салон, вам могут дать возможность выйти из зоны досмотра и переложить его в зарегистрированный багаж (если это разрешено) или передать кому-то, кто вас провожает. Это особенно актуально для тех, кто перевозит инструменты. Оборудование, которое является совершенно обычным для мастерской или производства, может попасть под ограничения в ручной клади из-за своих габаритов, формы или риска травмирования.

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Некоторые инструменты можно сдать в багажное отделение самолета. Но пассажирам стоит выяснять эти правила до прохождения контроля, а не надеяться, что рабочий инвентарь пропустят автоматически.

Бывают и совершенно нестандартные подходы к утилизации изъятых предметов. Например, в аэропорту Вильнюса (Литва) в 2019 году из собранных ножей, гильз и зажигалок соорудили оригинальную рождественскую елку. Подобным образом поступила и художница Мишель Пред: она создала серию арт-объектов из вещей, изъятых в Международном аэропорту Сан-Франциско. В частности, художница составила композицию из острых предметов под названием "Конфисковано". Так что в следующий раз дважды подумайте, прежде чем класть в сумки что-то запрещенное – иначе ваши вещи рискуют стать частью чьей-то новогодней инсталляции.

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