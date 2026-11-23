Расположен сразу в двух странах: туристам посоветовали уникальный город в Европе
В Европе есть необычный город, который фактически расположен сразу на территории двух стран и позволяет туристам побывать в Италии и Словении во время одной прогулки. Речь идет о Горице и Новой Горице, которые после исторического разделения превратились в два отдельных муниципалитета, но сохранили общее городское пространство.
Итальянская часть привлекает средневековыми улочками, старинными дворцами и уютными площадями, тогда как словенская отличается широкими бульварами, зелеными парками и модернистской архитектурой. Особенность этого места заключается в том, что пересечь государственную границу здесь можно пешком, без привычных пограничных проверок, отмечает издание Travel Off Path.
Гориция: средневековый шарм итальянского города
Гориция расположена на северо-востоке Италии, неподалеку от границы со Словенией. Ее исторический центр сохранил атмосферу старинного европейского городка: здесь можно увидеть узкие мощеные улицы, каменные ворота, пастельные фасады домов и небольшие площади с семейными ресторанами. Особое место занимает район Борго-Кастелло, где сосредоточена значительная часть средневековой архитектуры.
Одной из главных достопримечательностей является замок Гориция, история которого восходит к XI веку. Крепость расположена на холме, откуда открываются виды на итальянский город, долину реки Соча в Словении и заснеженные Юлийские Альпы. Еще одна архитектурная жемчужина – барочная церковь Святого Игнатия XVII века на площади Пьяцца-делла-Виттория. Она привлекает внимание роскошным интерьером и двумя колокольнями с куполами.
Любителям местной кухни стоит заглянуть в семейную тратторию Alla Luna, где готовят гуляш по-горицки с полентой. Ориентировочная стоимость такого блюда составляет 17-18 долларов (примерно 714-756 грн) на человека.
Также туристам рекомендуют посетить палаццо Коронини-Кронберг – аристократическую резиденцию XVI века с историческими интерьерами, художественными коллекциями и большим парком в английском стиле. Вход стоит около 11 долларов (примерно 462 грн). Именно здесь в 1836 году умер Карл X – последний французский король из династии Бурбонов.
Нова-Горица: словенская архитектура, парки и необычные мосты
Словенская Нова-Горица заметно отличается от своей итальянской соседки. Вместо средневековых переулков здесь преобладают широкие проспекты, открытые пешеходные площади, зеленые зоны и модернистские жилые дома. Одно из главных общественных пространств города – площадь Бевка, вокруг которой расположены магазины, кафе и места для отдыха. От итальянской площади Пьяцца-делла-Виттория сюда можно дойти пешком примерно за 25-30 минут.
Однако считать Нову-Горицу лишь современным городом было бы ошибкой. На холме расположен францисканский монастырь Костаневица, где хранятся останки французского короля Карла X и других представителей династии Бурбонов.
Еще одна достопримечательность – мост Солкан, расположенный примерно в 35-40 минутах ходьбы от приграничной площади. Это железнодорожный виадук начала XX века с каменной аркой длиной 85 метров, который считают самым длинным в мире железнодорожным мостом такого типа. Сооружение пересекает бирюзовую реку Соча, а на фоне возвышаются живописные Юлийские Альпы.
На обед можно заглянуть в ресторан Fabrika на площади Бевков. Здесь предлагают, в частности, панированную телячью котлету примерно за 16 долларов (672 грн) или более легкий рисовый салат за 9 долларов (378 грн). Заведение отличается непринужденной атмосферой и станет альтернативой традиционным итальянским ресторанам по другую сторону границы.Как два города оказались в разных странах
Когда-то Гориция была единым городом, однако после Второй мировой войны ее судьбу изменил международный договор 1947 года. Исторический центр остался в составе Италии, а восточные районы отошли тогдашней Югославии, частью которой была Словения. Так появилась Нова-Горица. На протяжении десятилетий граница физически разделяла местных жителей: вдоль нее стояли ограждения и колючая проволока, характерные для времен холодной войны.
Ситуация изменилась в 2007 году, когда Словения присоединилась к Шенгенской зоне. Пограничные ограничения между двумя городами исчезли, и теперь туристы могут свободно переходить из одной страны в другую. Самое известное место такого перехода – площадь Трансальпина, которую словенцы называют Trg Evrope, или Площадь Европы. Она расположена непосредственно на государственной границе, рядом с историческим железнодорожным вокзалом Новой Горицы. В центре площади есть круглая мозаика, обозначающая линию разграничения двух государств. Туристы часто фотографируются здесь, становясь одной ногой в Италии, а другой – в Словении.
В 2025 году Гориция и Нова-Горица получили особое культурное признание, совместно став первой трансграничной Европейской столицей культуры. Это событие еще больше подчеркнуло общую историю и культурные связи двух городов, которые сегодня все чаще воспринимают как единое туристическое направление.
Когда ехать и как добраться
Лучшим периодом для путешествия считают весну, лето и начало осени, когда комфортно гулять по городам и любоваться альпийскими пейзажами. При этом Гориця и Нова Горица интересны для посещения круглый год. Чтобы без спешки осмотреть основные достопримечательности обоих городов, туристам рекомендуют запланировать двухдневную поездку.
Добраться до итальянской Гориции можно на региональном поезде из Триеста.
- Дорога до станции Gorizia Centrale занимает примерно 50 минут, а билет в один конец стоит 5-7 долларов (210-294 грн).
- Из Венеции поездка продлится около 2-3 часов, а билет стоит примерно 17-22 доллара (714-924 грн).
- Из Любляны в словенскую Нову Горицу ходят прямые автобусы, которые преодолевают маршрут примерно за 1 час 45 минут – 2 часа 10 минут.
Главное преимущество этой поездки заключается в возможности увидеть две разные европейские культуры без длительных переездов. За один визит туристы могут полюбоваться итальянскими замками и барочными церквями, прогуляться по словенским бульварам, увидеть живописный мост Солкан и буквально пересечь государственную границу посреди городской площади.
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