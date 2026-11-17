Морские путешествия традиционно сочетают остановки в известных туристических центрах вроде Барселоны или Миконоса с заходами в более маленькие, не столь разрекламированные гавани. Как выяснилось, именно эти компактные и малоизвестные места становятся для пассажиров самыми ценными находками во время отпуска.

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Недавний опрос, проведенный туристическим агентством cruise.co.uk среди 900 клиентов, определил главную жемчужину европейских маршрутов – черногорский город Котор, за который отдали свои голоса 22% респондентов. В исследовании путешественники не только назвали лучшие небанальные порты Европы, но и объяснили, почему именно такие направления заставляют их снова возвращаться на борт, пишет The Independent.

Чем привлекают Котор и Кадис

Котор известен горными пейзажами, а город вместе с прилегающей территорией входит в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет Independent, приводя результаты опроса. Среди местных достопримечательностей – исторические городские стены, музей кошек, крепость Сан-Джованни на вершине холма и собор Святого Трифона XII века.

Второе место занял испанский Кадис: его своим лучшим малоизвестным направлением назвали 11% опрошенных. Город на атлантическом побережье Испании привлекает старым городом, римскими руинами, пляжами и традиционными тапас-барами. Одна из его достопримечательностей – Кадисский собор.

Какие порты вошли в десятку и что ценят пассажиры

Третью строчку рейтинга занял Таллин в Эстонии, далее расположились Родос в Греции и Вильфранш-сюр-Мер во Франции. Остальную десятку составили Валлетта на Мальте, Олден в Норвегии, Онфлер во Франции, Флом в Норвегии и Задар в Хорватии. Многие из этих портов входят в маршруты по Средиземному и Адриатическому морям и Северной Европе. Такие путешествия предлагают, в частности, Royal Caribbean, Princess, Cunard, Celebrity Cruises и MSC Cruises.

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Почти половина участников опроса больше всего оценила виды и окружение выбранного порта, пятая часть – аутентичную местную атмосферу, а 13% – удобный доступ к достопримечательностям. При этом 83% респондентов уже рекомендовали свой "скрытый бриллиант" друзьям и родственникам. Более трех четвертей также ответили, что открытие такого места повысило бы их готовность забронировать похожий круиз в будущем.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие направления для путешествий не рекомендуют эксперты.

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