Потрясающий город в Германии бьет туристические рекорды: чем интересен Хемниц

Немецкий город Хемниц долгое время оставался вне поля зрения туристов, которые обычно выбирают Мюнхен, Кельн или Дрезден. Однако в последние годы интерес к нему растет, а 2025-й стал особенным благодаря статусу Европейской столицы культуры. В том году город зафиксировал около 743 тысяч ночевок – на 24% больше, чем годом ранее.

Видео дня

Хемниц сочетает средневековую архитектуру, индустриальное наследие и современные культурные локации, оставаясь при этом относительно бюджетным направлением, отмечает Travel Off Path.

Индустриальное наследие и культурные пространства

В прошлом Хемниц был одним из важных промышленных центров Германии, а во времена ГДР город даже получил название Карл-Маркс-Штадт. Сегодня часть старых заводов и железнодорожных сооружений превратилась в культурные пространства, студии и заведения.

Один из самых интересных примеров – Wirkbau, бывшая крупная фабрика текстильного оборудования. Теперь в ее помещениях работают творческие мастерские, офисы, концептуальные кофейни и культурные площадки. Здесь можно заглянуть в ресторан NOMAD, где подают завтраки, или выпить кофе в Bohnenmeister рядом со старой часовой башней.

Центральный район Innenstadt отличается историческими зданиями, пешеходными улицами и площадями с кофейнями. Одно из главных мест для прогулок – Рыночная площадь, где расположены Старая и Новая ратуши и барочный дом Зигерта. Неподалеку стоит готическая церковь Якобикирхе, история которой восходит к XIV веку.

Прогулка по улице Straße der Nationen приведет к Красной башне – одному из старейших сооружений Хемница.

РЕКЛАМА

Средневековая башня высотой 35 метров датируется XII веком. Она пострадала во время бомбардировок 1945 года, но была восстановлена.

Еще одна известная достопримечательность – памятник Карлу Марксу, который напоминает о советском периоде истории города.

Главные истории дня

Отсюда можно пройти к Театральной площади, где расположены Оперный театр, художественный музей Kunstsammlungen и отель Chemnitzer Hof, работающий с 1930 года. Вход в музей, по данным источника, стоит около $11 (примерно 499 грн).

Исторические кварталы за пределами центра

За пределами центральной Инненштадт расположен район Шлоссберг, известный мощеными улочками, фахверковыми домами и старинной церковью. Она является частью бывшего бенедиктинского монастырского комплекса, основанного в 1136 году.

Рядом с церковью работает Kellerhaus – одна из старейших пивных города. Здесь можно попробовать местное пиво, в частности продукцию пивоварни Einsiedler, основанной в 1885 году. Пол-литра пива в заведении, согласно приведенным данным, стоит около $5 (примерно 227 грн).

РЕКЛАМА

Под районом Кассберг простирается сеть подземных сводчатых проходов и подвалов, которые когда-то использовали для хранения пива, вина и продуктов. Чтобы осмотреть эти сооружения, можно присоединиться к экскурсии с гидом. Ее стоимость, согласно материалу, начинается примерно от $5,60 (254 грн).

Сколько стоит отдых в Хемнице

Город считают более доступным для туристов, чем многие другие популярные направления Германии. Вход в отдельные достопримечательности обычно стоит около $8 (363 грн), а посещение пяти главных платных мест может обойтись примерно в $42 (1905 грн).

РЕКЛАМА

Ориентировочные цены:

Обед в недорогом ресторане – $17 (771 грн).

Ужин на двоих из трех блюд в ресторане среднего уровня – $67 (3039 грн).

Пол-литра местного разливного пива – $4,48 (203 грн).

Капучино – $4 (181 грн).

Бюджетный отель за ночь – $90 (4082 грн).

Разовый билет на общественный транспорт – $3,70 (168 грн).

Дневной проездной – $7,40 (336 грн).

Вход в музей – $9-11 (408-499 грн).

Посещение замка Рабенштайн – около $9-10 (408-454 грн).

Что стоит знать перед поездкой

Хемниц входит в Шенгенскую зону, поэтому правила въезда зависят от гражданства путешественника и его документов. Издание напоминает о введении биометрической системы Entry/Exit System и о запланированной на 2027 год системе ETIAS. Перед поездкой стоит проверить актуальные требования к документам на официальных ресурсах.

РЕКЛАМА

Город в целом описывают как безопасный для туристов, однако как и в других городских центрах, здесь следует учитывать риск мелких краж и отдельных случаев уличного насилия. Особой осторожности требуют район главного железнодорожного вокзала и менее людные городские участки поздно вечером. Также туристам советуют не приближаться к политическим демонстрациям, если они проходят во время визита.

OBOZ.UA заодно напоминает о теплых направлениях для зимних путешествий.