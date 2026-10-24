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Проходит через озера и поля: где находится самый длинный мост в мире

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
570
Проходит через озера и поля: где находится самый длинный мост в мире
Большой мост Даньян — Куньшань

Самый длинный мост на планете простирается почти на 165 километров, а на его строительство потратили миллиарды долларов. Над созданием гигантской конструкции работали тысячи людей, которым удалось завершить основные работы всего за четыре года.

Интересно, что автомобили по этому мосту не ездят, ведь он предназначен исключительно для железнодорожного транспорта. Подробнее о рекордном сооружении рассказывает польское издание Moto.pl.

Где построили самый длинный мост на планете

Проходит через озера и поля: где находится самый длинный мост в мире

Большой мост Даньян – Куньшань. Источник: engineersforum.com

Мировой рекорд принадлежит Большому мосту Даньян – Куньшань, расположенному в китайской провинции Цзянсу. По данным Книги рекордов Гиннеса, его протяженность составляет примерно 164,8 километра.

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Сооружение соединяет районы городов Даньян и Куньшань и является частью высокоскоростной железной дороги Пекин – Шанхай. Маршрут пролегает через дельту реки Янцзы, пересекая водоемы, каналы, сельскохозяйственные угодья и другие участки со сложным рельефом.

Большая часть моста напоминает длинный виадук, железнодорожные пути которого подняты над землей на многочисленных опорах. Благодаря такому инженерному решению поезда могут преодолевать значительные расстояния, не обходя природные препятствия.

Строительство этого масштабного объекта началось в 2006 году и завершилось в 2010-м. Стоимость строительства оценивается примерно в 8,5 миллиарда долларов.

К реализации проекта было привлечено более 10 тысяч работников. Особые трудности возникали на заболоченных территориях, где для установки опор приходилось сооружать надежные фундаменты.

О масштабах работ свидетельствует и количество строительных материалов: на сооружение моста было использовано около 450 тысяч тонн стали. Официальное открытие состоялось 30 июня 2011 года.

Как ездят поезда по самому длинному мосту

Проходит через озера и поля: где находится самый длинный мост в мире

Большой мост Даньян — Куньшань. Источник: Elias Cababie Daniel/eliascababieweb

Большой мост Даньян – Куньшань входит в состав железнодорожной магистрали Пекин – Шанхай, спроектированной для движения высокоскоростных поездов со скоростью до 350 км/ч. В то же время это не означает, что поезда постоянно движутся с максимальной скоростью.

Одним из самых интересных участков маршрута является отрезок вблизи озера Янчэн. Из окон вагонов пассажирам открываются виды на водную гладь, а далее железная дорога проходит мимо полей, каналов и застроенных территорий.

Строительство столь длинной эстакады позволило проложить пути над сложными природными участками и избежать многочисленных объездов. Это помогло усовершенствовать железнодорожное сообщение между крупными китайскими городами.

OBOZ.UA ранее рассказывал, где лучший в мире общественный транспорт.

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