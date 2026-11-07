О чем можно бесплатно попросить в самолете: знают не все

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Иллюстративное фото, пожилая женщина со сложенными рукамиВ Украине снова ограничат пенсии с 2027 года: кому урежут выплатыПоявился прогноз на бой Александр Усик – Майк ТайсонПоявился прогноз на бой Александр Усик – Майк ТайсонУкраинка впервые в истории стала второй "Вице Мисс" на конкурсе красоты The Miss Globe 2026: какими образами она впечатляла жюри. ФотоУкраинка впервые в истории стала второй "Вице Мисс" на конкурсе красоты The Miss Globe 2026: какими образами она впечатляла жюри. ФотоАнна Саливанчук, которая развелась с нардепом от "Слуги народа", назвала сумму, которую должен зарабатывать ее будущий муж: занято ли сердце актрисыАнна Саливанчук, которая развелась с нардепом от "Слуги народа", назвала сумму, которую должен зарабатывать ее будущий муж: занято ли сердце актрисыРоссия и Беларусь. IIHF приняла официальное решение по чемпионату мира по хоккею-2027Россия и Беларусь. IIHF приняла официальное решение по чемпионату мира по хоккею-2027Что стоит знать о зарплатахЗарплаты в Украине пересчитают: какой будет минималка и что нужно знатьПрезидент Украины Владимир Зеленский. Иллюстрационное фото"Откровенно неприятно и позорно": Зеленский анонсировал кадровые решения в СБУ после резонансного разоблачения "Химпрома"Иллюстративное фото, пожилая женщина со сложенными рукамиПенсии в Украине пересчитают через несколько месяцев: кому и как повысятРаботник израильской компании оскорбил семью жертв теракта в Камышевахе: наказание не заставило себя ждать. Подробности скандалаРаботник израильской компании оскорбил семью жертв теракта в Камышевахе: наказание не заставило себя ждать. Подробности скандалаВ Сухопутных войсках показали, как превращают врагов в пепел. Видео эффектных ударовВ Сухопутных войсках показали, как превращают врагов в пепел. Видео эффектных ударов
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

О чем можно бесплатно попросить в самолете: знают не все

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
9
О чем можно бесплатно попросить в самолете: знают не все
Бортпроводники с радостью предоставят вам необходимые мелочи, чтобы сделать перелет комфортнее. Источник: Artit_Wongpradu

Полет на самолете может быть довольно долгим, и за это время у пассажиров время от времени возникают дополнительные потребности, помимо желания поесть, попить или воспользоваться туалетом. И практически на каждом борту есть полезные вещи, которые помогут избавиться от дискомфорта, справиться с мелкими неприятностями или сделать длительное путешествие удобнее. И их нередко можно получить бесплатно.

О таких возможностях рассказала профессиональная бортпроводница Силле Райделл в публикации в TikTok. Она уже шесть лет работает в авиации и делится советами, которые помогают пассажирам чувствовать себя комфортнее во время перелетов.

Важное замечание: не все авиакомпании предоставляют перечисленное на каждом рейсе – многое может зависеть от класса обслуживания и уровня билета пассажира. А некоторые услуги нужно заказывать заранее. Поэтому, если вы планируете воспользоваться подобными предложениями, лучше накануне вылета узнать, действительно ли они доступны.

Читайте также
Алина МилсентАлина Милсент
2,0 т.
Сколько денег нужно для комфортной жизни в Европе: показатели для разных стран
2,0 т.
Сколько денег нужно для комфортной жизни в Европе: показатели для разных стран
Елена БылимЕлена Былим
420
Какие места в Португалии похожи на Италию: отдыхать там дешевле
420
Какие места в Португалии похожи на Италию: отдыхать там дешевле
Алина МилсентАлина Милсент
645
Не переполненные туристами: города в Европе, идеальные для короткого отдыха
645
Не переполненные туристами: города в Европе, идеальные для короткого отдыха

Горячая вода

Если вы взяли с собой пакетик любимого чая и не хотите покупать напиток на борту, можно попросить экипаж налить вам горячей воды в чашку. Ее также можно использовать для приготовления каши или лапши.

Дополнительная вода

Во время длительных перелетов пассажиры могут испытывать жажду, ведь воздух в салоне самолета очень сухой из-за работы кондиционера. Если вам очень хочется пить, вы можете попросить еще воды, даже если напитки уже разносили во время обслуживания пассажиров. Просто обратитесь к бортпроводникам и спросите, могут ли они принести еще.

Лед в пакетике

Если во время полета болит голова или отекли ноги, можно попросить немного льда, чтобы облегчить свое состояние. Его положат в пакетик, чтобы вы могли приложить его к месту, которое болит или отекло. Такой холодный компресс может помочь уменьшить неприятные ощущения.

О чем можно бесплатно попросить в самолете: знают не все

Рассчитываете на услугу от бортпроводника – не забудьте о вежливости, она очень помогает. Источник: standret

Пластырь

Натереть ногу по дороге к выходу на посадку – досадная мелочь, способная испортить весь перелет. Если после долгих переходов по аэропорту у вас на коже появился волдырь, попросите у бортпроводников пластырь. Он поможет защитить натертое место от дальнейшего травмирования.

Пакет для рвоты

Если вы знаете, что вас может укачать в самолете, сразу обратитесь к экипажу и попросите выдать вам пакет для рвоты. Лучше сразу держать его под рукой, а не ждать, пока самочувствие ухудшится. Обычно запас таких пакетов постоянно хранится на борту, поэтому стесняться своей просьбы не нужно: бортпроводники привыкли к подобным ситуациям и относятся к ним с полным пониманием.

Беруши

В самолете бывает довольно шумно из-за работы двигателей, вентиляции и разговоров пассажиров. Если этот шум мешает отдыхать или заснуть, можно спросить у экипажа, есть ли у них беруши. Эти предметы помогут немного приглушить посторонние звуки и расслабиться.

Не стесняйтесь обращаться за помощью

Опытная бортпроводница подчеркивает: пассажирам не стоит бояться задавать вопросы, даже если просьба кажется им необычной или неудобной. Экипаж, скорее всего, уже сталкивался с подобными ситуациями и сможет подсказать, как решить проблему. Но не забывайте о вежливости. "Обычная доброжелательность во время полета может сделать гораздо больше, чем кажется", – написала Силле Райделл.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 4 вещи бортпроводники не советуют надевать на борт самолета.

Похожие темы
самолетпассажирыпутешествия
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!