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Одна из самых маленьких стран Азии: чем интересен туристам Бруней

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read4 мин
72
Одна из самых маленьких стран Азии: чем интересен туристам Бруней
Крошечный Бруней может подарить своим гостям по-настоящему незабываемые впечатления от отдыха. Источник: Kriangkrai Thitimakorn

Иногда от очень маленькой страны можно получить максимум впечатлений во время путешествия. Поэтому, когда в следующий раз решите отправиться на отдых в Азию, рассмотрите для себя вариант поездки в Бруней.

Именно эту страну рекомендует посетить туристам издание CNN Travel. Население небольшого государства составляет менее 500 тысяч человек, а примерно 70% его территории покрыто тропическими лесами. Однако природное и культурное разнообразие Брунея гарантирует гостям невероятные впечатления. Здесь путешественники могут увидеть древние поселения на воде, коралловые рифы и густые тропические заросли. А местная кухня и живые культурные традиции раскрывают тесную связь между культурой, исламской верой и природой.

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Столица Бандар-Сери-Бегаван, расположенная между живописными холмами и рекой Бруней, – прекрасное место, откуда можно начать знакомство со страной, ее культурой и обычаями. Одна из самых известных достопримечательностей города – мечеть Омара Али Сайфуддина. Изысканное здание выделяется золотым куполом и мраморными колоннами.

Одна из самых маленьких стран Азии: чем интересен туристам Бруней

Мечеть Омара Али Сайфуддина – одна из главных достопримечательностей столицы Брунея. Источник: Peter Unger

Новым архитектурным украшением столицы стал Музей исламского наследия султана Хаджи Хассанала Болкиаха. Современный дизайн здесь дополнен местными мотивами. В частности, башни здания напоминают традиционные брунейские минареты. Музей посвящен сохранению и изучению исламского наследия. В его залах представлены рукописи Корана, религиозные реликвии, астрономические приборы и другие ценные экспонаты, среди которых – священный волос пророка Мухаммеда.

Самые известные туристические места столицы Брунея тесно связаны с водой и природой. Эти мотивы сопровождают путешественников и во время дальнейшей поездки по стране.

Недалеко от главных городских достопримечательностей, вдоль реки Бруней, раскинулся Кампонг-Айер – комплекс из 30 деревень, построенных на сваях прямо над водой. Их соединяют деревянные мостики и дорожки общей протяженностью около 30 километров. История этого поселения насчитывает не менее 600 лет, но оно и по сей день остается полноценной жилой общиной. Туристы могут перемещаться между домами на лодках или прогуливаться по деревянным настилам, любуясь яркими жилищами и пробуя местные блюда в небольших кафе.

Эта же река открывает путь и к знакомству с дикой природой страны. Во время речного сафари можно увидеть, как быстро городские пейзажи сменяются непроходимыми зарослями. Маршрут проходит по реке Бруней и ее притокам, берега которых покрыты мангровыми лесами. Здесь обитают носатые обезьяны, эндемики острова Борнео, а также макаки, вараны, зимородки, цапли и многие другие птицы.

Одна из самых маленьких стран Азии: чем интересен туристам Бруней

Почти 70% территории Брунея покрыто тропическими лесами, в которых обитает множество животных и птиц. Источник: Beachmite Photography

За пределами речных маршрутов путешественников ждет еще один способ почувствовать повседневную жизнь Брунея. Мечети и рынки под открытым небом – привычная часть жизни местных жителей. На базарах продают свежие овощи и фрукты, традиционные закуски и другие блюда местной кухни. Одно из самых известных среди них – амбуят, вязкое блюдо из саго. Его традиционно едят бамбуковыми палочками, макая в соус с кисловатым, а часто еще и острым вкусом.

В течение года религиозные обряды и национальные праздники дают гостям Брунея возможность поближе познакомиться с его культурой и почувствовать сильный дух общности. Среди важнейших событий – Хари Рая Айдильфитри, праздник окончания Рамадана. В этот день семьи открывают двери своих домов для родственников, друзей и других гостей, демонстрируя традиционное брунейское гостеприимство. Еще одна значимая дата – День независимости, который отмечают 23 февраля. В столице по этому случаю проводят парады и культурные выступления.

Важное место на фестивалях и церемониях занимают традиционная одежда и текстиль. Один из самых характерных местных материалов – ткань kain tenunan, созданная сложным способом переплетения нитей с добавлением золотых и серебряных волокон. Мастерство ее изготовления передается из поколения в поколение.

Одна из самых маленьких стран Азии: чем интересен туристам Бруней

Чтобы получить больше впечатлений, не забудьте посетить брунейский рынок. Источник: Anders Blomqvist

Из столицы маршрут пролегает дальше к побережью Брунея. Пляжи Муара и Мераганг популярны среди местных семей и туристов, которые приезжают сюда отдохнуть у моря. Но настоящие открытия ждут за пределами побережья: в водах страны есть коралловые рифы, богатый подводный мир и около 30 мест с затонувшими кораблями, привлекающих любителей дайвинга.

В глубине страны расположен восточный округ Тембуронг. Здесь традиционные длинные лодки поднимаются вверх по течению по узким мелководным рекам, берега которых густо поросли растительностью. Далее маршрут ведет к национальному парку Улу-Тембуронг – части большой заповедной территории тропических лесов и одного из самых богатых биоразнообразием уголков страны.

С обзорного моста, проложенного на уровне крон деревьев, открывается вид на бескрайние тропические леса. Внизу тропы ведут к рекам и водопадам, где можно освежиться после длительной прогулки. А любители более активного отдыха могут исследовать водные маршруты Тембуронга на каяках или специальных надувных камерах для сплава.

В Брунее обитает более 500 видов птиц, 170 видов млекопитающих и 80 видов земноводных. Значительная площадь тропических лесов создает условия для существования чрезвычайно разнообразного животного мира. От густых джунглей до необычных представителей фауны – природное богатство Брунея скрывает немало интересного.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где расположен самый красивый пляж Азии.

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