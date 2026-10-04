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Одна ошибка в паспорте может испортить вам отпуск

Алина Милсент
Алина Милсент
Time to read3 мин
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Одна ошибка в паспорте может испортить вам отпуск
Ошибка в паспорте может испортить отпуск — что нужно проверить. Источник: Создано с помощью ИИ

Даже действующий загранпаспорт не всегда гарантирует, что вас допустят на рейс или разрешат въехать в другую страну. Во многих государствах документ должен оставаться действительным ещё несколько месяцев после окончания поездки.

Эксперты по путешествиям Кэти Настро и Дэвид Алвадиш подчеркивают: правила различаются в зависимости от страны. Перед поездкой стоит проверять не только дату истечения срока действия паспорта, но и требования конкретного направления.

Почему действующего паспорта может быть недостаточно

В некоторых странах паспорт должен быть действителен еще как минимум три месяца после запланированного выезда. В других действует правило шести месяцев.

Особенно часто требование о шестимесячном запасе применяется в странах Азии и Ближнего Востока. То есть если поездка заканчивается, например, в июле, паспорт в некоторых случаях должен быть действителен как минимум до января.

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Из-за этого пассажиру могут отказать в посадке ещё в аэропорту, даже если формально паспорт на момент вылета не просрочен.

Зачем страны устанавливают такие правила

Такой запас времени нужен на случай непредвиденных обстоятельств. Путешествие может затянуться из-за болезни, травмы, отмены рейса или по другим причинам.

Если срок действия паспорта истечет во время вынужденного пребывания за границей, это может создать дополнительные проблемы с выездом из страны и оформлением документов.

Именно поэтому многие государства требуют, чтобы паспорт оставался действительным не только на протяжении самой поездки, но и в течение определенного времени после нее.

В разных странах правила различаются

Единого универсального правила нет. Некоторые страны требуют трёхмесячного запаса, другие — шестимесячного, а в отдельных случаях срок может быть ещё больше.

В то же время есть страны, где достаточно, чтобы паспорт был действителен только на весь период пребывания.

На требования также могут влиять гражданство путешественника, тип визы и международные соглашения.

Что проверить перед поездкой

Эксперты советуют заранее проверить официальные требования страны назначения на сайте её посольства, консульства или миграционной службы.

После этого нужно сопоставить дату окончания поездки с датой истечения срока действия паспорта и убедиться, что необходимый запас времени имеется.

Также стоит проверить:

  • достаточно ли в паспорте чистых страниц;
  • нет ли на документе серьезных повреждений;
  • требуется ли виза или электронное разрешение на въезд;
  • нет ли особых требований у авиакомпании.

Если срок действия паспорта подходит к концу, лучше не откладывать его замену до последнего момента. Это поможет избежать ситуации, когда поездка уже оплачена, а в самолет вас не пускают.

OBOZ.UA предлагает лайфхак, как получить багаж в аэропорту, минуя длинную очередь.

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