Никогда не надевайте это в самолете: 4 вещи, о которых стоит помнить

Вещи, которые на земле могут казаться очень удобными и практичными, во время пребывания в самолете вполне способны превратиться в проблему. На это указала опытная бортпроводница по имени Силле Райделл.

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Как пишет издание Express, женщина поделилась в соцсетях советами о том, какой одежды лучше избегать во время перелетов. Она подчеркнула, что не собирается критиковать чей-то вкус, а стремится лишь к одному – позаботиться о безопасности пассажиров с момента входа в терминал и вплоть до прибытия в пункт назначения. "Я вижу это почти на каждом рейсе, и поверьте мне – это не осуждение. Ваше тело и ноги только будут вам благодарны", – сказала Райделл. И назвала четыре вещи, от которых лучше отказаться во время путешествия на самолете.

Шлепанцы

Среди самых опасных вариантов обуви для самолета – обычные шлепанцы и вьетнамки. На высоте во время длительного сидения ноги отекают, а к тому же в салоне во время перелета становится холодно, поэтому в такой обуви вам будет очень неудобно. Да и просто представьте, как это – бежать во вьетнамках к своему выходу на посадку, когда вы опаздываете.

Узкие джинсы

Свойство тела отекать на большой высоте делает нежелательным выбором и узкие джинсы. Они непременно начнут сдавливать вас и создавать серьезный дискомфорт. Стоит ли модный вид таких страданий – решать вам.

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Шорты и кроп-топы

Во-первых, кондиционеры на борту работают на полную мощность, во-вторых, подумайте о том, сколько людей сидело в кресле, к которому вы сейчас прикасаетесь обнаженными частями тела. Лучше выберите длинные брюки и полноразмерную футболку. А в придачу еще и кофту на случай, если вам станет холодно.

Один тонкий слой одежды

Отдельно стюардесса отметила, что полагаться на одну тонкую кофточку во время полета – крайне сомнительная идея. Ведь в самолете может быть очень холодно, даже если вы летите в жаркую страну. Именно поэтому никогда не садитесь на борт без куртки или теплого свитера. Они пригодятся вам и на обратном пути.

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