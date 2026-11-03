Необычные места в мире, которые должен увидеть каждый: 5 локаций

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояГде смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионовТрагедия на концерте во Львове. Внезапно умерла певица и администратор Львовской филармонии: подробностиТрагедия на концерте во Львове. Внезапно умерла певица и администратор Львовской филармонии: подробностиКличко передал микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в КиевеКличко передал микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в КиевеРоссийская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре: в момент удара там находились более 100 пациентовРоссийская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре: в момент удара там находились более 100 пациентов7-летний вундеркинд из Индии установил 21 рекорд за три месяца: объяснил 100 физических понятий и пробежал 10 км менее чем за час. Фото7-летний вундеркинд из Индии установил 21 рекорд за три месяца: объяснил 100 физических понятий и пробежал 10 км менее чем за час. ФотоИллюстрация - заправка автоУкраинские АЗС обновили цены на бензин: сколько теперь стоит литрЕвгений Рыбчинский со сцены "Человека года" пристыдил культурную элиту за несправедливость к легендарному отцуЕвгений Рыбчинский со сцены "Человека года" пристыдил культурную элиту за несправедливость к легендарному отцуИскусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – БенавидесИскусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – Бенавидес"Спасал жизни": от удара вражеского КАБа погиб военный хирург Артем "Кусто" Багрий. Фото"Спасал жизни": от удара вражеского КАБа погиб военный хирург Артем "Кусто" Багрий. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Необычные места в мире, которые должен увидеть каждый: 5 локаций

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read3 мин
144
Необычные места в мире, которые должен увидеть каждый: 5 локаций
Озеро Блед. Источник: unsplash.com

Популярные туристические направления ежегодно привлекают миллионы путешественников, однако далеко не все интересные уголки планеты попадают в известные путеводители. Иногда самые яркие впечатления можно получить именно там, где нет огромных отелей, переполненных пляжей и бесконечных очередей к достопримечательностям.

От древних крепостей среди облаков до тропических островов и зеленых оазисов посреди пустыни – мир предлагает немало неожиданных открытий. Эксперты Travel Off Path назвали еще пять малоизвестных направлений в разных частях света, способных удивить даже опытных туристов.

Чачапояс, Перу

Необычные места в мире, которые должен увидеть каждый: 5 локаций

Чачапояс, Перу. Источник: unsplash.com

На севере Перу, далеко от знаменитого Мачу-Пикчу, расположен регион Чачапояс, известный горными лесами, водопадами и памятниками древних цивилизаций.

Читайте также
Елена БылимЕлена Былим
630
Путешествия в 2027 году: эксперты назвали трендовые направления
630
Путешествия в 2027 году: эксперты назвали трендовые направления
Елена БылимЕлена Былим
1,4 т.
Будто совсем другой мир: туристам посоветовали недооцененный город в Европе
1,4 т.
Будто совсем другой мир: туристам посоветовали недооцененный город в Европе
Алина МилсентАлина Милсент
783
Путешественник посетил более 40 рождественских ярмарок и назвал 5 лучших
783
Путешественник посетил более 40 рождественских ярмарок и назвал 5 лучших

Главное его украшение – Куэлап, огромный каменный комплекс, построенный народом чачапоя задолго до расцвета империи инков. Его мощные стены возвышаются среди горных хребтов, которые часто окутывают густые облака.

Когда-то добраться сюда можно было только по сложным пешеходным маршрутам, однако теперь туристам доступна канатная дорога. Она позволяет полюбоваться горными пейзажами с высоты.

Еще одна достопримечательность региона – водопад Гокта, окруженный густой растительностью. К нему ведут живописные тропы через облачный лес. Это направление особенно понравится любителям истории, археологии и пеших приключений.

Озеро Бохинь, Словения

Необычные места в мире, которые должен увидеть каждый: 5 локаций

Озеро Бохинь, Словения. Источник: unsplash.com

Большинство туристов, приезжающих в Словению, стремятся увидеть знаменитое озеро Блед. Однако неподалеку расположено другое, не менее живописное место – Бохинь.

Это крупнейшее постоянное природное озеро Словении, окруженное Юлийскими Альпами и расположенное на территории национального парка Триглав. Его прозрачная вода, лесистые берега и величественные горы создают особую атмосферу спокойствия.

Здесь можно плавать на каяках, гулять по горным тропам, устраивать пикники или просто отдыхать у воды.

Одно из самых интересных развлечений – подъем по канатной дороге на гору Фогель. С обзорной площадки открывается панорама озера, окружающих долин и заснеженных альпийских вершин. Бохинь станет прекрасным выбором для тех, кто хочет насладиться природой без суеты крупных курортов.

Гирокастра, Албания

Необычные места в мире, которые должен увидеть каждый: 5 локаций

Гирокастра, Албания. Источник: unsplash.com

На юге Албании расположен старинный город Гирокастра, который часто называют Каменным городом. Он построен на склоне горы и отличается необычной архитектурой.

Исторический центр Гирокастры внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранились характерные дома османской эпохи с каменными крышами, узкие мощеные улицы и старинные торговые кварталы.

Прогуливаясь по городу, легко представить, какой была жизнь несколько столетий назад. Над Гирокастрой возвышается огромный замок, откуда открывается вид на долину реки Дрино.

Кроме архитектуры, туристам стоит познакомиться с местной кухней. Особенно популярно блюдо чифчи (qifqi) – небольшие рисовые шарики с травами, которые считаются гастрономической особенностью города. Гирокастра подойдет путешественникам, интересующимся историей, традиционной культурой и атмосферными европейскими городками.

Острова Кондао, Вьетнам

Вьетнам славится тропическими курортами, однако далеко не все его острова превратились в популярные туристические центры.

Архипелаг Кондао, расположенный у южного побережья страны, состоит из 16 островов, значительная часть которых остается малонаселенной. Здесь можно увидеть светлые песчаные пляжи, прозрачную бирюзовую воду, тропические леса и коралловые рифы. Значительная часть территории находится под охраной национального парка, что помогает сохранять местную природу.

Кондао привлекает любителей дайвинга, сноркелинга, морских прогулок и спокойного пляжного отдыха.

В то же время у архипелага непростая история: в прошлом здесь действовала система тюрем, часть которых сегодня превращена в мемориальные объекты. Поездку на Кондао лучше планировать заранее, поскольку транспортное сообщение и количество доступных мест на рейсах могут быть ограничены.

Салала, Оман

Необычные места в мире, которые должен увидеть каждый: 5 локаций

Салала, Оман. Источник: unsplash.com

Оман обычно ассоциируется с пустынями, горами и традиционной арабской архитектурой. Однако южный город Салала способен полностью изменить эти представления. Он расположен на побережье Аравийского моря и известен широкими пляжами, скалистыми горами и необычным для региона климатом.

Самое удивительное преображение происходит во время сезона хариф – летнего муссона, который обычно длится с июня по сентябрь. В этот период горы покрываются зеленью, долины наполняются влагой, а после дождей появляются сезонные водопады.

Пейзажи меняются настолько, что вместо привычной засушливой местности туристы видят почти тропическую природу. Салала также известна многовековыми традициями торговли ладаном. В местных магазинах и на рынках можно купить ароматическую смолу, которая издавна была одним из самых ценных товаров региона.

Это место подойдет тем, кто стремится совместить пляжный отдых, необычные природные явления и знакомство с арабской культурой.

Ранее OBOZ.UA публиковал информацию о городах, которые тоже предлагают незабываемые рождественские ярмарки.

Похожие темы
путешествияПутешествия по Европетуризм
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!