Необычные места в мире, которые должен увидеть каждый: 5 локаций

Популярные туристические направления ежегодно привлекают миллионы путешественников, однако далеко не все интересные уголки планеты попадают в известные путеводители. Иногда самые яркие впечатления можно получить именно там, где нет огромных отелей, переполненных пляжей и бесконечных очередей к достопримечательностям.

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От древних крепостей среди облаков до тропических островов и зеленых оазисов посреди пустыни – мир предлагает немало неожиданных открытий. Эксперты Travel Off Path назвали еще пять малоизвестных направлений в разных частях света, способных удивить даже опытных туристов.

Чачапояс, Перу

На севере Перу, далеко от знаменитого Мачу-Пикчу, расположен регион Чачапояс, известный горными лесами, водопадами и памятниками древних цивилизаций.

Главное его украшение – Куэлап, огромный каменный комплекс, построенный народом чачапоя задолго до расцвета империи инков. Его мощные стены возвышаются среди горных хребтов, которые часто окутывают густые облака.

Когда-то добраться сюда можно было только по сложным пешеходным маршрутам, однако теперь туристам доступна канатная дорога. Она позволяет полюбоваться горными пейзажами с высоты.

Еще одна достопримечательность региона – водопад Гокта, окруженный густой растительностью. К нему ведут живописные тропы через облачный лес. Это направление особенно понравится любителям истории, археологии и пеших приключений.

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Озеро Бохинь, Словения

Большинство туристов, приезжающих в Словению, стремятся увидеть знаменитое озеро Блед. Однако неподалеку расположено другое, не менее живописное место – Бохинь.

Это крупнейшее постоянное природное озеро Словении, окруженное Юлийскими Альпами и расположенное на территории национального парка Триглав. Его прозрачная вода, лесистые берега и величественные горы создают особую атмосферу спокойствия.

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Здесь можно плавать на каяках, гулять по горным тропам, устраивать пикники или просто отдыхать у воды.

Одно из самых интересных развлечений – подъем по канатной дороге на гору Фогель. С обзорной площадки открывается панорама озера, окружающих долин и заснеженных альпийских вершин. Бохинь станет прекрасным выбором для тех, кто хочет насладиться природой без суеты крупных курортов.

Гирокастра, Албания

На юге Албании расположен старинный город Гирокастра, который часто называют Каменным городом. Он построен на склоне горы и отличается необычной архитектурой.

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Исторический центр Гирокастры внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранились характерные дома османской эпохи с каменными крышами, узкие мощеные улицы и старинные торговые кварталы.

Прогуливаясь по городу, легко представить, какой была жизнь несколько столетий назад. Над Гирокастрой возвышается огромный замок, откуда открывается вид на долину реки Дрино.

Кроме архитектуры, туристам стоит познакомиться с местной кухней. Особенно популярно блюдо чифчи (qifqi) – небольшие рисовые шарики с травами, которые считаются гастрономической особенностью города. Гирокастра подойдет путешественникам, интересующимся историей, традиционной культурой и атмосферными европейскими городками.

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Острова Кондао, Вьетнам

Вьетнам славится тропическими курортами, однако далеко не все его острова превратились в популярные туристические центры.

Архипелаг Кондао, расположенный у южного побережья страны, состоит из 16 островов, значительная часть которых остается малонаселенной. Здесь можно увидеть светлые песчаные пляжи, прозрачную бирюзовую воду, тропические леса и коралловые рифы. Значительная часть территории находится под охраной национального парка, что помогает сохранять местную природу.

Кондао привлекает любителей дайвинга, сноркелинга, морских прогулок и спокойного пляжного отдыха.

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В то же время у архипелага непростая история: в прошлом здесь действовала система тюрем, часть которых сегодня превращена в мемориальные объекты. Поездку на Кондао лучше планировать заранее, поскольку транспортное сообщение и количество доступных мест на рейсах могут быть ограничены.

Салала, Оман

Оман обычно ассоциируется с пустынями, горами и традиционной арабской архитектурой. Однако южный город Салала способен полностью изменить эти представления. Он расположен на побережье Аравийского моря и известен широкими пляжами, скалистыми горами и необычным для региона климатом.

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Самое удивительное преображение происходит во время сезона хариф – летнего муссона, который обычно длится с июня по сентябрь. В этот период горы покрываются зеленью, долины наполняются влагой, а после дождей появляются сезонные водопады.

Пейзажи меняются настолько, что вместо привычной засушливой местности туристы видят почти тропическую природу. Салала также известна многовековыми традициями торговли ладаном. В местных магазинах и на рынках можно купить ароматическую смолу, которая издавна была одним из самых ценных товаров региона.

Это место подойдет тем, кто стремится совместить пляжный отдых, необычные природные явления и знакомство с арабской культурой.

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