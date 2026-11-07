Не переполненные туристами: города в Европе, идеальные для короткого отдыха

Рим, Париж и Барселона ежегодно привлекают миллионы туристов, однако толпы возле достопримечательностей и высокие цены могут испортить впечатление от путешествия. В то же время в Европе немало интересных городов, где можно провести несколько дней, наслаждаясь архитектурой, местной кухней и культурой без излишней суеты. Особенно приятно открывать для себя такие направления осенью, когда туристический сезон постепенно затихает.

Видео дня

Британское издание Daily Mail составило подборку городов, которые отлично подходят для короткого отпуска и могут стать альтернативой самым популярным европейским столицам. Среди рекомендованных мест – шотландский Глазго, французский Бордо, мальтийская Валлетта и другие интересные направления.

Глазго, Шотландия

Глазго станет прекрасным выбором для любителей искусства, истории и необычной архитектуры. Город известен викторианскими зданиями, уютными пабами и многочисленными музеями, многие из которых можно посетить бесплатно.

Одна из самых интересных достопримечательностей – художественная галерея и музей Келвингроув, где размещено 22 выставочных зала с произведениями искусства, историческими экспонатами и естественно-научными коллекциями.

Также стоит посетить Музей транспорта Riverside, который выделяется современной архитектурой, и прогуляться по улицам с зданиями, спроектированными известным шотландским архитектором Чарльзом Ренни Макинтошем.

Отдельного внимания заслуживает средневековый собор Глазго с его готическими сводами и витражами. И хотя осенью здесь часто идут дожди, погода не помешает насладиться музеями, атмосферными кафе и культурной жизнью города.

РЕКЛАМА

Бордо, Франция

Бордо обычно ассоциируется с виноделием, однако это также один из красивейших исторических городов Франции. Его центральная часть славится элегантной архитектурой XVIII века, широкими площадями и живописными набережными реки Гаронны.

Среди самых известных достопримечательностей – площадь Биржи (Place de la Bourse), напротив которой расположена знаменитая водная зеркальная площадка. Она создает необычное отражение исторических зданий.

Главные истории дня

Любителям шопинга стоит прогуляться по улице Сент-Катрин, а поклонникам истории – увидеть средневековую колокольню Грос-Клош, один из символов города. Еще одна интересная локация – музей La Cité du Vin, посвященный истории и культуре виноделия в разных уголках мира.

Бордо особенно понравится тем, кто хочет совместить экскурсии, французскую гастрономию и неспешные прогулки.

Валлетта, Мальта

Столица Мальты – небольшой город с удивительно богатой историей. Валлетту основали в XVI веке рыцари ордена Святого Иоанна, а ее исторический центр сегодня входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

РЕКЛАМА

Город поражает каменными укреплениями, узкими улицами, барочными дворцами и видами на Средиземное море. Одна из главных достопримечательностей – собор Святого Иоанна, известный роскошным убранством интерьеров и произведениями Караваджо.

Также стоит увидеть Дворец великого магистра и современные городские ворота, созданные по проекту итальянского архитектора Ренцо Пиано. Еще одно преимущество Валлетты – мягкий средиземноморский климат. Даже осенью здесь часто солнечно, поэтому можно много гулять и отдыхать на открытых террасах.

РЕКЛАМА

Цюрих, Швейцария

Цюрих нередко воспринимают прежде всего как финансовый центр, однако в нем есть немало интересного для туристов. Город расположен у Цюрихского озера, из которого вытекает река Лиммат. Его старинные кварталы, ухоженные набережные и многочисленные музеи создают прекрасные условия для короткого отдыха.

Среди самых популярных мест – музей шоколада Lindt Home of Chocolate, где можно узнать об истории производства швейцарского шоколада и попробовать сладости. Также в Цюрихе расположен музей ФИФА, посвященный истории мирового футбола.

РЕКЛАМА

Любителям шопинга стоит посетить знаменитую Банхофштрассе – улицу с бутиками известных брендов и роскошными магазинами. После прогулок можно попробовать традиционные швейцарские блюда, в частности телятину в сливочном соусе с картофельными рести.

Цюрих вряд ли можно назвать бюджетным направлением, однако за два-три дня здесь вполне реально познакомиться с главными достопримечательностями и почувствовать атмосферу города.

Корк, Ирландия

Тем, кто мечтает об ирландских пабах, старинных улицах и местных традициях, необязательно ехать в Дублин. Корк предлагает похожую атмосферу, но обычно не привлекает таких больших потоков туристов, как столица.

РЕКЛАМА

Этот город на реке Ли славится исторической архитектурой, гостеприимными заведениями и интересной гастрономической культурой. Одно из самых известных мест – Английский рынок (English Market), который работает с 1788 года. Здесь продают местные сыры, мясные деликатесы, морепродукты, выпечку и другие традиционные продукты.

Любителям истории стоит увидеть бывшую городскую тюрьму Cork City Gaol, где можно узнать о жизни заключенных в прошлые столетия. Еще одна достопримечательность – собор Святого Финбарра, известный своей неоготической архитектурой и многочисленными декоративными деталями.

РЕКЛАМА

Корк отлично подойдет для неспешного отдыха, знакомства с ирландской культурой и вечеров в традиционных пабах.

Салоники, Греция

Пока большинство туристов отправляется в Афины, второй по величине город Греции остается интересной альтернативой для короткого путешествия. Салоники сочетают античное, византийское и османское наследие с современной городской жизнью.

РЕКЛАМА

Главный символ города – Белая башня XV века, расположенная неподалеку от побережья. Сегодня в ней работает музей, а с верхней площадки открывается панорама города и залива.

Еще одна популярная локация – исторический рынок Модиано, где можно купить местные продукты и попробовать блюда греческой кухни. Для прогулок отлично подходит набережная Неа-Паралия, протянувшаяся вдоль моря. В ясную погоду отсюда можно увидеть гору Олимп.

Особое внимание стоит уделить местной гастрономии. Салоники славятся традиционными тавернами, свежими морепродуктами, выпечкой и разнообразными закусками. В отличие от пляжных курортов, город интересен в течение всего года, а осенью здесь особенно приятно гулять и знакомиться с историческими достопримечательностями.

OBOZ.UA ранее писал об итальянском городе, в котором расположены 8 памятников ЮНЕСКО.