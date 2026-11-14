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Не Мальдивы: какое место считают самым популярным для медового месяца

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
366
Не Мальдивы: какое место считают самым популярным для медового месяца
Отдых в Греции. Источник: Philip Jahn на Unsplash

Мальдивы и Бали традиционно ассоциируются с романтическими путешествиями после свадьбы. Однако все больше молодоженов обращают внимание на европейские направления, которые сочетают живописную природу, культурные достопримечательности и возможности для отдыха у моря. Самой популярной страной для медового месяца в 2027 году назвали Грецию.

Об этом сообщает 20minutos со ссылкой на исследование компании Virtuoso Luxe. Греция возглавила рейтинг самых популярных направлений для свадебных путешествий, опередив даже традиционные экзотические курорты.

Почему молодожены выбирают Грецию

Не Мальдивы: какое место считают самым популярным для медового месяца

Афины. Источник: unsplash.com/@lnlnln

Одно из главных преимуществ Греции – разнообразие вариантов отдыха. Здесь можно совместить романтические вечера на побережье, знакомство с античной историей, прогулки по старинным городам и посещение живописных островов.

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Особой популярностью у влюбленных пользуются Санторини, Миконос и Крит. Санторини привлекает белоснежными домами, видами на Эгейское море и знаменитыми закатами. Миконос известен атмосферными улочками и насыщенной курортной жизнью, а Крит предлагает сочетание пляжного отдыха, исторических достопримечательностей и природных красот.

Не Мальдивы: какое место считают самым популярным для медового месяца

Янина. Источник: Unsplash

В то же время путешественники все чаще открывают для себя менее популярные острова. Среди них – Скопелос, который славится зелеными холмами, уютными бухтами и традиционной греческой архитектурой.

Не менее привлекательна и материковая часть страны. В частности, в Афинах можно посетить Акрополь, античные храмы и музеи, а также попробовать блюда местной кухни.

Еще одно преимущество Греции для европейских туристов – относительно небольшое расстояние. В отличие от Мальдив или Бали, поездка сюда не требует столь длительного перелета.

Какие страны также вошли в рейтинг

Не Мальдивы: какое место считают самым популярным для медового месяца

Характерные для Киклад белые домики и пышная зелень на Паросе встречаются повсюду. Источник: Ian Staples

По результатам исследования Virtuoso Luxe, второе место среди самых популярных направлений для медового месяца в 2027 году занял Бали, а третье – Мальдивы.

Полная десятка расположилась в таком порядке:

  1. Греция
  2. Бали, Индонезия
  3. Мальдивы
  4. Италия
  5. Французская Полинезия
  6. Япония
  7. Фиджи
  8. Франция
  9. Таиланд
  10. Южно-Африканская Республика

Таким образом, в список вошли как удаленные тропические острова, так и европейские страны с богатым культурным наследием. А лидерство Греции свидетельствует о высоком интересе к путешествиям, в которых пляжный отдых можно сочетать с экскурсиями и знакомством с местными традициями.

Также OBOZ.UA предлагает узнать о горнолыжных курортах Европы, где нет толп и цены довольно демократичные.

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