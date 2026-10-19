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Не Доломиты: туристам посоветовали малоизвестные горы в Италии

Алина МилсентАлина Милсент
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Не Доломиты: туристам посоветовали малоизвестные горы в Италии
Сибиллинские горы, долина. Источник: unsplash.com

Итальянские Доломиты ежегодно привлекают огромное количество путешественников, однако в стране есть и менее популярные горные уголки, которые заслуживают внимания. Один из них — Сибиллинские горы.

Там вместо переполненных туристических маршрутов можно найти тихие тропинки, живописные долины и захватывающие пейзажи. Об этом направлении рассказывает польское издание Styl Interia.

Сибиллинские горы — скрытое сокровище Италии

Не Доломиты: туристам посоветовали малоизвестные горы в Италии

Сибиллинские горы. Источник: unsplash.com

Горы Сибиллини (Monti Sibillini) расположены в центральной части Италии, на территории регионов Марке и Умбрия. Они входят в состав Апеннинского горного хребта и охватывают территорию одноимённого национального парка площадью более 71 тысячи гектаров.

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В отличие от знаменитых Доломитов, здесь значительно меньше туристов. Даже в разгар лета на некоторых маршрутах можно часами наслаждаться природой без толп отдыхающих.

Местные ландшафты чрезвычайно разнообразны. На востоке горные потоки прорезают глубокие ущелья, а склоны покрывают буковые леса. Западная часть постепенно переходит в просторные зеленые возвышенности и плато.

Самой высокой вершиной национального парка является Монте-Ветторе, высота которой составляет 2476 метров. Рядом возвышаются и другие двухтысячники, в частности Монте-Сибилла высотой 2173 метра.

Ещё одна природная достопримечательность — озеро Лаго-ди-Пилато, расположенное среди скалистых склонов у подножия Монте-Ветторе. Оно имеет ледниковое происхождение, а его форма меняется в зависимости от количества воды. В дождливые периоды это единый водоём, а при понижении уровня воды он разделяется на две части.

Гора, окруженная старинными легендами

Сибиллинские горы интересны не только своей природой. С ними связана древняя легенда о загадочной прорицательнице Сибилле, которая якобы обитала в пещере недалеко от вершины Монте-Сибилла.

По преданию, женщина могла предсказывать будущее, поэтому к ней приходили люди, стремившиеся узнать о своей судьбе. Со временем история приобрела мрачные подробности: считалось, что посещение таинственной пещеры навсегда меняет человека. Сегодня место, где, согласно легенде, обитала Сибилла, остаётся интересной достопримечательностью для путешественников. Впрочем, бывший вход в пещеру засыпан камнями.

Особую атмосферу этим горам придают туманы, которые нередко окутывают вершины. А в ясную погоду с Монте-Сибилла можно увидеть даже далекое море.

Какой маршрут выбрать для горной прогулки

Один из самых известных туристических маршрутов проходит через вершину Монте-Сибилла. Кольцевой маршрут E10 имеет протяженность примерно 12,4 километра.

Начинается он возле Rifugio Sibilla на высоте около 1540 метров. Далее тропа ведёт через живописные склоны и горные хребты, откуда открываются панорамы окружающих долин.

Во время похода можно увидеть ущелье Инферначчо, небольшую обитель Сан-Леонардо и соседние вершины.

Однако этот маршрут не стоит недооценивать. На отдельных участках придется преодолевать крутые каменистые склоны, а вблизи вершины есть скалистый участок, оборудованный страховочной цепью. Поэтому для прогулки понадобятся соответствующая обувь, физическая подготовка и осторожность.

Как добраться до Сибиллинских гор

Планировать путешествие можно из Рима, Перуджи, Анконы или Пескары. В частности, дорога на автомобиле из Рима до окрестностей национального парка занимает около трёх часов, хотя расстояние составляет менее 170 километров. Причина — извилистые горные дороги.

В летний сезон движение частного транспорта к Rifugio Sibilla может быть ограничено. Тогда туристам приходится пользоваться специальными автобусами из городка Монтемонако. Расписание и стоимость проезда лучше уточнять непосредственно перед поездкой.

Переночевать можно в небольших гостевых домах или кемпингах вблизи гор. Среди доступных вариантов — кемпинг Sibilla недалеко от Монтефортино.

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