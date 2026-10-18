Названа самая красивая рождественская ярмарка в Европе: она находится совсем недалеко от Украины

В преддверии зимних праздников европейские города постепенно превращаются в сказочные места с тысячами огоньков, украшенными елками и уютными торговыми домиками. Рождественские ярмарки привлекают туристов не только традиционными лакомствами и сувенирами, но и особой атмосферой, ради которой люди готовы преодолевать сотни километров.

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В 2026 году самой красивой рождественской ярмаркой Европы признали Advent Bazilika в Будапеште, столице соседней с Украиной Венгрии. Именно он возглавил новый рейтинг туристической организации European Best Destinations, опередив известные праздничные локации других европейских городов.

Где находится самая красивая рождественская ярмарка Европы

Advent Bazilika ежегодно устраивается на площади Святого Стефана в самом сердце Будапешта. Главным украшением праздничного пространства является величественная базилика Святого Иштвана, перед которой располагаются торговые павильоны, рождественская елка и праздничные декорации.

Особую атмосферу ярмарка приобретает после захода солнца. Фасад храма превращается в огромный экран, на котором демонстрируются трехмерные световые проекции. Благодаря сочетанию архитектуры, музыки и иллюминации центральная площадь города становится одним из самых популярных мест для зимних прогулок.

Advent Bazilika уже неоднократно получала международное признание. Ранее её четыре раза удостаивали звания лучшей рождественской ярмарки Европы, а в 2026 году она возглавила отдельный рейтинг самых красивых праздничных локаций.

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Чем особенна рождественская ярмарка в Будапеште

Одной из главных изюминок Advent Bazilika является сочетание современных праздничных развлечений с традиционной венгерской культурой.

Ежегодно на площади собираются почти сто местных ремесленников, которые предлагают посетителям авторские украшения, рождественские сувениры, изделия ручной работы и подарки.

Особое внимание уделяется национальной кухне. На ярмарке можно попробовать традиционные венгерские колбаски, горячие зимние блюда и знаменитый кюртошкалач — сладкую выпечку в форме цилиндра, которую готовят на специальном вертеле. Также посетителям предлагают ароматный глинтвейн и другие сезонные напитки.

Главные истории дня

В течение праздничного периода на площади проходят концерты, культурные мероприятия и семейные развлечения. Организаторы стремятся к тому, чтобы ярмарка оставалась не только туристической достопримечательностью, но и любимым местом отдыха самих будапештцев.

Как выбирали самую красивую ярмарку Европы

Рейтинг European Best Destinations составлялся в два этапа.

Сначала независимые журналисты, сотрудничающие с ведущими изданиями, отобрали 40 рождественских ярмарок из разных стран Европы.

После этого список представили участникам международного голосования. Всего свои предпочтения выразили 11 648 путешественников из Европы и других регионов мира.

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По итогам опроса первое место заняла именно Advent Bazilika.

В рейтинг также вошли праздничные ярмарки Вены, Праги, Страсбурга, Дрездена, Цюриха и Таллинна.

При оценке внимание уделялось не только масштабам праздничных мероприятий, но и архитектурному окружению, традициям и атмосфере, которая делает каждую локацию особенной.

Когда откроется рождественская ярмарка в Будапеште в 2026 году

В этом сезоне Advent Bazilika будет работать с 13 ноября 2026 года по 1 января 2027 года.

Обычный график работы:

Понедельник – четверг: с 11:00 до 22:00.

Пятница и суббота: с 11:00 до 23:00.

Воскресенье: с 11:00 до 22:00.

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В праздничные дни часы работы могут меняться.

Будапешт является удобным направлением для украинских путешественников благодаря географической близости Венгрии. Добраться до города можно наземным транспортом, в частности через западную границу Украины.

Помимо главной ярмарки возле базилики, туристы могут посетить ещё одну известную праздничную локацию — Vörösmarty Classic Xmas на площади Верешмарти.

А для тех, кто планирует провести в Будапеште несколько дней, город предлагает немало других интересных мест: термальные купальни, величественное здание парламента, Будайскую крепость и живописные набережные Дуная.

Таким образом, поездка на рождественскую ярмарку может стать поводом не только окунуться в праздничную атмосферу, но и поближе познакомиться с одной из самых красивых европейских столиц.

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