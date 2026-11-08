Названы уютные села в Европе, где можно успеть насладиться осенью

Осенний сезон придает старинным уголкам Европы особое очарование и спокойную атмосферу. Путешественники, которые стремятся успеть ощутить уют ноября, могут выбрать невероятные места с уникальной историей и живописными пейзажами.

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В этот период популярные городки и села становятся значительно тише, открывая возможность для неспешных прогулок. От средневековых улочек Германии и Франции до величественных норвежских фьордов – каждое направление предлагает свой незабываемый колорит, отмечает Daily Mail.

Ротенбург-на-Таубере, Германия

Это один из самых известных средневековых городков Германии, который по праву считается образцом старинной немецкой архитектуры.

Узкие извилистые улочки, старинные башни и ухоженные фахверковые дома когда-то служили декорациями для съемок фильмов о братьях Гримм. Сейчас здесь царят особая тишина и спокойствие, ведь рождественские ярмарки начинаются только в конце ноября.

Это идеальный момент для тех, кто хочет насладиться осенней эстетикой без традиционной праздничной суеты.

Риквир, Франция

Расположенный между горами Вогезы и Эльзасской равниной, Риквир напоминает живописные декорации к сказкам Уолта Диснея. Эта средневековая деревня, укрытая среди виноградников, официально входит в список самых красивых деревень Франции.

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Локация прекрасно сохранила свой аутентичный облик с мощеными улочками и яркими фахверковыми домиками. Она станет настоящей находкой для ценителей изысканного вина, красивых пейзажей и спокойных пеших прогулок.

Флом, Норвегия

Для поклонников северной природы и величественных фьордов прекрасным выбором станет поселок Флом на юго-западе Норвегии.

Главные истории дня

Одним из главных украшений этой местности является железная дорога Фломсбана – одна из самых крутых и живописных железнодорожных трасс в мире. Путешественники могут подняться почти на 900 метров над уровнем моря, посетить смотровые площадки или отправиться в круиз по фьордам. В межсезонье жизнь здесь замедляется, однако открывается множество интересных зимних развлечений, в частности походы на снегоступах.

OBOZ.UA предлагает узнать, куда отправиться в путешествие зимой, чтобы насладиться теплом.