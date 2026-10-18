Названы лучшие города Европы для коротких поездок

Европейская организация European Best Destinations обнародовала новый рейтинг городов, идеально подходящих для насыщенных краткосрочных поездок. В голосовании приняли участие более одиннадцати тысяч путешественников, которые выбирали лучшие места из десятков предложенных вариантов.

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Список охватывает самые разные уголки континента – от уютных альпийских уголков и прибрежных курортов до величественных исторических столиц. Подобные экспресс-путешествия позволяют в полной мере прочувствовать атмосферу нового места, насладиться культурой, кухней и отдыхом без необходимости брать длительный отпуск, пишет euronews.

Формирование итогового списка происходило путем открытого опроса, который длился более месяца среди читателей портала. Путешественники выбирали своих фаворитов из предварительно составленного журналистами списка из 64 направлений. По словам составителей рейтинга, идеальный город для выходных должен сочетать насыщенную развлекательную программу с возможностью размеренно и комфортно провести время.

Топ-10 направлений для европейских выходных

Согласно результатам масштабного опроса, лидерство завоевала София, покорившая туристов гармоничным сочетанием старины и современности. В список лучших городов для коротких поездок вошли следующие локации:

София, Болгария Лиссабон, Португалия Копенгаген, Дания Канны, Франция Базель, Швейцария Бристоль, Великобритания Левен, Бельгия Милан, Италия Кальпе, Испания Верона, Италия

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Лидеры рейтинга и их главные преимущества

Лидер рейтинга, болгарская столица София, отличается компактностью и разнообразием впечатлений. Путешественники могут легко совместить осмотр древневизантийских памятников, посещение собора Александра Невского или церкви Бояна с прогулками по горным тропам и отдыхом в современных заведениях.

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Второе место заняла португальская столица Лиссабон, которая дарит гостям ощущение свободы и уюта. Эксперты советуют запланировать здесь ужин в местном ресторане, выделить время на знакомство с искусством и позволить себе прогуляться по живописным холмам и старинным улочкам.

Замыкает тройку лидеров Копенгаген, который станет идеальным выбором для поклонников дизайна, велосипедного движения и эстетики повседневной жизни. Датская столица предлагает провести выходные, наслаждаясь кофе на набережной, посещая уютные заведения и неспешно исследуя городские кварталы.

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