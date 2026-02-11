Названы лучшие гастрономические страны мира: рейтинг 2026

Национальная кухня часто становится одной из главных причин выбрать определенную страну для путешествия, ведь знакомство с местными блюдами помогает лучше понять ее культуру и традиции. Некоторые туристы готовы возвращаться в любимые места ради свежих морепродуктов, аутентичных десертов или рецептов, которые передаются из поколения в поколение.

Видео дня

В рамках Readers' Choice Awards 2026 путешественники определили страны, которые больше всего впечатлили их своей гастрономией. В десятку лидеров вошли как известные кулинарные центры Европы и Азии, так и менее очевидные направления, в частности Южная Африка и Хорватия, пишет Condé Nast Traveller.

Рейтинг лучших гастрономических стран мира

Южная Африка

Южноафриканская кухня отличается сочетанием кулинарных традиций коренного населения, индийской, малайской и европейской культур. Одной из главных гастрономических особенностей страны является браай – традиционное барбекю, во время которого готовят курятину, говядину и баранину на открытом огне. Такая трапеза обычно превращается в долгое дружеское застолье с большим количеством еды и общения.

Среди интересных заведений авторы рейтинга выделяют ресторан Jan Franschoek в долине Франшхук, где гостям предлагают блюда в атмосфере семейного застолья среди виноградников и лавандовых полей.

Хорватия

Хорватия впервые попала в рейтинг 2026 года. Ее кухня сочетает средиземноморские вкусы с более сытными блюдами Центральной Европы. Среди традиционных угощений стоит попробовать паштицаду – говядину, которую медленно тушат в соусе, черное ризотто с чернилами каракатицы и загорские штрукли с кисломолочным сыром и сметаной.

РЕКЛАМА

Туристам советуют уделить особое внимание городу Ровинь, который постепенно превращается в один из интересных гастрономических центров страны.

Таиланд

После первого места в рейтинге 2025 года Таиланд на этот раз оказался на восьмой позиции. Несмотря на изменение результата, страна остается одним из самых привлекательных направлений для гастрономического туризма. Ее кухня известна разнообразием региональных рецептов, ароматными супами, лапшой и карри, а уличные рынки позволяют знакомиться с местными вкусами в течение всего дня. Дополнительный аргумент в пользу страны – Бангкок, где работают рестораны, представленные в международных гастрономических рейтингах.

Главные истории дня

Испания

Испанская гастрономия в последние годы укрепляет свои позиции среди лучших в Европе. Одним из главных кулинарных центров страны считают Сан-Себастьян, известный закусками пинчос, баскским чизкейком и большим количеством ресторанов со звездами Michelin. В то же время туристам советуют посетить Севилью ради традиционного холодного супа гаспачо, а Валенсию – чтобы попробовать знаменитую паэлью.

РЕКЛАМА

Среди заведений, заслуживающих внимания, выделяют ресторан Etxebarri в Атксондо, который специализируется на авторской кухне с использованием приготовления на открытом огне.Страны с самыми яркими кулинарными традициями

Индонезия

Индонезия, состоящая примерно из 17 тысяч островов между Индийским и Тихим океанами, известна не только пляжами, но и разнообразной кухней. Среди блюд, которые стоит попробовать, – наси-горенг (жареный рис с добавками) и сатай – небольшие кусочки мяса на шпажках с соусом. На Бали, в частности в городе Убуд, привлекает внимание ресторан Locavore NXT, который делает ставку на современную и экологически ответственную гастрономию. В столице Джакарте туристам советуют заглянуть в ресторан August, специализирующийся на местных индонезийских вкусах.

РЕКЛАМА

Турция

Турецкая кухня привлекает сочетанием насыщенных вкусов, ароматных специй и традиционных способов приготовления мяса. Одно из самых известных блюд – донер, для которого тонкие ломтики говядины или баранины срезают с вертикального вертела. В Стамбуле можно посетить исторический Египетский базар специй, где продают сухофрукты, турецкие сладости и разнообразные приправы. В то же время настоящей гастрономической жемчужиной страны считают Газиантеп на юге Турции. Город имеет статус гастрономического центра ЮНЕСКО и известен как родина пахлавы – десерта из тонкого теста, орехов и сладкого сиропа.

РЕКЛАМА

Япония

Японская кухня давно получила международное признание благодаря точности приготовления, качеству продуктов и вниманию к деталям. Больше всего возможностей для гастрономических открытий предлагает Токио, где работают известные рестораны Sazenka, Narisawa и Den. Однако познакомиться с традиционными рецептами можно и за пределами крупных городов. В частности, туристам советуют остановиться в реканах – традиционных японских гостевых домах, где хозяева часто угощают посетителей домашними блюдами. Среди интересных заведений также выделяют небольшой ресторан Nôtori у подножия горы Фудзи, в котором всего девять мест за стойкой.

РЕКЛАМА

Португалия

Португалия стала одной из новых стран в тройке лидеров рейтинга. Ее кухня во многом основана на морепродуктах, простых рецептах и свежих местных продуктах. В Лиссабоне туристам советуют попробовать теплые пирожные паштел-де-ната и заглянуть в традиционные небольшие рестораны, известные как таски. На побережье популярны сардины, приготовленные на гриле, рагу из морепродуктов и рис с моллюсками. Для гастрономического путешествия также подойдут регионы Дору и Алентежу, где можно познакомиться с местными кулинарными традициями.

РЕКЛАМА

Греция

Греция заняла второе место благодаря разнообразию региональных блюд и богатому средиземноморскому кулинарному наследию. В стране насчитывается около шести тысяч островов, и у каждого региона свои гастрономические особенности. На Миконосе туристам советуют посетить небольшие таверны с традиционными блюдами Кикладских островов, а в Афинах – рестораны, где повара переосмысливают классические рецепты. Среди самых известных угощений – сувлаки, дзадзики и греческие оливки. Особую атмосферу создает культура питания под открытым небом, когда ужин сопровождают виды на море и старинную архитектуру.

РЕКЛАМА

Италия

Первое место в мировом гастрономическом рейтинге 2026 года заняла Италия. Ее кухня известна разнообразием региональных рецептов, которые стали популярны далеко за пределами страны. На Сицилии туристам советуют попробовать хрустящие канноли, в Неаполе – традиционную пиццу, а в Милане – сливочное ризотто.

РЕКЛАМА

Особое место среди гастрономических регионов занимает Эмилия-Романья, которую часто называют кулинарной столицей Италии. Именно отсюда родом пармезан, прошутто, лазанья, болоньезе и бальзамический уксус. По результатам голосования читателей именно сочетание известных блюд, региональных традиций и разнообразия вкусов обеспечило стране высшую оценку – 96,92 балла.

OBOZ.UA предлагает узнать, какую страну в National Geographic назвали лучшим выбором для путешествия в 2027 году.