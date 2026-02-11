Названы лучшие гастрономические страны мира: рейтинг 2026

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Украинцам выдают по 9 тысячУкраинцам выдают по 9 тысяч: кто может получить и на что можно потратить выплатуЖилищное строительство. ИллюстрацияСтарые цены больше не действуют: сколько стоит снять 1-комнатую квартиру в Киеве в осенью 2026 годаКак узнавать о воздушной тревоге, пока не работает приложение "Тривога": разъяснение МинцифрыКак узнавать о воздушной тревоге, пока не работает приложение "Тривога": разъяснение МинцифрыУкраинцев штрафуют за "неправильные" паспортаУкраинцев штрафуют за "неправильные" паспорта: сколько нужно платитьНБУ планирует выпустить новые 50 грн в оригинальном дизайнеНацбанк выпустит новые 50 грн: будут в оригинальном дизайнеЗвезда "Квартала 95" Евгений Кошевой признался, почему перестал худеть: использует давний прием, чтобы казаться стройнымЗвезда "Квартала 95" Евгений Кошевой признался, почему перестал худеть: использует давний прием, чтобы казаться стройнымИллюстрация - мужчина держит мобильный телефон и закрывает лицоОтвет не заставил себя ждать: россияне получили уведомление о "запуске ядерных боеголовок" после взломаСилы обороны отминусовали рекордные 2,5 тыс. российских оккупантов за сутки: данные ГенштабаСилы обороны отминусовали рекордные 2,5 тыс. российских оккупантов за сутки: данные ГенштабаВ Самарской области атакован ключевой нефтяной узел: после взрывов поднялся дым. Фото и видеоВ Самарской области атакован ключевой нефтяной узел: после взрывов поднялся дым. Фото и видеоРоссия в октябре понесла рекордные потери на фронте: ВСУ отбили более 160 км² территории – ISWРоссия в октябре понесла рекордные потери на фронте: ВСУ отбили более 160 км² территории – ISW
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Названы лучшие гастрономические страны мира: рейтинг 2026

Елена БылимЕлена Былим
Time to read4 мин
267
Названы лучшие гастрономические страны мира: рейтинг 2026
Куда поехать за гастрономическими впечатлениями. Источник: unsplash.com/@nishaan_ahmed

Национальная кухня часто становится одной из главных причин выбрать определенную страну для путешествия, ведь знакомство с местными блюдами помогает лучше понять ее культуру и традиции. Некоторые туристы готовы возвращаться в любимые места ради свежих морепродуктов, аутентичных десертов или рецептов, которые передаются из поколения в поколение.

В рамках Readers' Choice Awards 2026 путешественники определили страны, которые больше всего впечатлили их своей гастрономией. В десятку лидеров вошли как известные кулинарные центры Европы и Азии, так и менее очевидные направления, в частности Южная Африка и Хорватия, пишет Condé Nast Traveller.

Рейтинг лучших гастрономических стран мира

Южная Африка

Названы лучшие гастрономические страны мира: рейтинг 2026

Южная Африка. Источник: pexels.com/@xiomara-espinola-baca-185551529

Южноафриканская кухня отличается сочетанием кулинарных традиций коренного населения, индийской, малайской и европейской культур. Одной из главных гастрономических особенностей страны является браай – традиционное барбекю, во время которого готовят курятину, говядину и баранину на открытом огне. Такая трапеза обычно превращается в долгое дружеское застолье с большим количеством еды и общения.

Читайте также
Алина МилсентАлина Милсент
879
Не одна ярмарка: назван идеальный город в Европе для рождественских каникул
879
Не одна ярмарка: назван идеальный город в Европе для рождественских каникул
Алина МилсентАлина Милсент
591
Где зимой тепло: лучшие направления для путешествия
591
Где зимой тепло: лучшие направления для путешествия
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
498
Куда поехать в Европе в ноябре: направления для небольшого бюджета
498
Куда поехать в Европе в ноябре: направления для небольшого бюджета

Среди интересных заведений авторы рейтинга выделяют ресторан Jan Franschoek в долине Франшхук, где гостям предлагают блюда в атмосфере семейного застолья среди виноградников и лавандовых полей.

Хорватия

Названы лучшие гастрономические страны мира: рейтинг 2026

Хорватия. Источник: unsplash.com/@brunus

Хорватия впервые попала в рейтинг 2026 года. Ее кухня сочетает средиземноморские вкусы с более сытными блюдами Центральной Европы. Среди традиционных угощений стоит попробовать паштицаду – говядину, которую медленно тушат в соусе, черное ризотто с чернилами каракатицы и загорские штрукли с кисломолочным сыром и сметаной.

Туристам советуют уделить особое внимание городу Ровинь, который постепенно превращается в один из интересных гастрономических центров страны.

Таиланд

Названы лучшие гастрономические страны мира: рейтинг 2026

Таиланд. Источник: unsplash.com/@christopher_chung_photography

После первого места в рейтинге 2025 года Таиланд на этот раз оказался на восьмой позиции. Несмотря на изменение результата, страна остается одним из самых привлекательных направлений для гастрономического туризма. Ее кухня известна разнообразием региональных рецептов, ароматными супами, лапшой и карри, а уличные рынки позволяют знакомиться с местными вкусами в течение всего дня. Дополнительный аргумент в пользу страны – Бангкок, где работают рестораны, представленные в международных гастрономических рейтингах.

Испания

Названы лучшие гастрономические страны мира: рейтинг 2026

Испания. Источник: pexels.com/@farhad

Испанская гастрономия в последние годы укрепляет свои позиции среди лучших в Европе. Одним из главных кулинарных центров страны считают Сан-Себастьян, известный закусками пинчос, баскским чизкейком и большим количеством ресторанов со звездами Michelin. В то же время туристам советуют посетить Севилью ради традиционного холодного супа гаспачо, а Валенсию – чтобы попробовать знаменитую паэлью.

Среди заведений, заслуживающих внимания, выделяют ресторан Etxebarri в Атксондо, который специализируется на авторской кухне с использованием приготовления на открытом огне.Страны с самыми яркими кулинарными традициями

Индонезия

Названы лучшие гастрономические страны мира: рейтинг 2026

Индонезия. Источник: unsplash.com/@heyalifiano

Индонезия, состоящая примерно из 17 тысяч островов между Индийским и Тихим океанами, известна не только пляжами, но и разнообразной кухней. Среди блюд, которые стоит попробовать, – наси-горенг (жареный рис с добавками) и сатай – небольшие кусочки мяса на шпажках с соусом. На Бали, в частности в городе Убуд, привлекает внимание ресторан Locavore NXT, который делает ставку на современную и экологически ответственную гастрономию. В столице Джакарте туристам советуют заглянуть в ресторан August, специализирующийся на местных индонезийских вкусах.

Турция

Названы лучшие гастрономические страны мира: рейтинг 2026

Турция. Источник: unsplash.com/@cmrcn_

Турецкая кухня привлекает сочетанием насыщенных вкусов, ароматных специй и традиционных способов приготовления мяса. Одно из самых известных блюд – донер, для которого тонкие ломтики говядины или баранины срезают с вертикального вертела. В Стамбуле можно посетить исторический Египетский базар специй, где продают сухофрукты, турецкие сладости и разнообразные приправы. В то же время настоящей гастрономической жемчужиной страны считают Газиантеп на юге Турции. Город имеет статус гастрономического центра ЮНЕСКО и известен как родина пахлавы – десерта из тонкого теста, орехов и сладкого сиропа.

Япония

Названы лучшие гастрономические страны мира: рейтинг 2026

Япония. Источник: unsplash.com/@thomas

Японская кухня давно получила международное признание благодаря точности приготовления, качеству продуктов и вниманию к деталям. Больше всего возможностей для гастрономических открытий предлагает Токио, где работают известные рестораны Sazenka, Narisawa и Den. Однако познакомиться с традиционными рецептами можно и за пределами крупных городов. В частности, туристам советуют остановиться в реканах – традиционных японских гостевых домах, где хозяева часто угощают посетителей домашними блюдами. Среди интересных заведений также выделяют небольшой ресторан Nôtori у подножия горы Фудзи, в котором всего девять мест за стойкой.

Португалия

Названы лучшие гастрономические страны мира: рейтинг 2026

Португалия. Источник: unsplash.com/@kaysha

Португалия стала одной из новых стран в тройке лидеров рейтинга. Ее кухня во многом основана на морепродуктах, простых рецептах и свежих местных продуктах. В Лиссабоне туристам советуют попробовать теплые пирожные паштел-де-ната и заглянуть в традиционные небольшие рестораны, известные как таски. На побережье популярны сардины, приготовленные на гриле, рагу из морепродуктов и рис с моллюсками. Для гастрономического путешествия также подойдут регионы Дору и Алентежу, где можно познакомиться с местными кулинарными традициями.

Греция

Названы лучшие гастрономические страны мира: рейтинг 2026

Греция. Источник: unsplash.com/@dinpanag

Греция заняла второе место благодаря разнообразию региональных блюд и богатому средиземноморскому кулинарному наследию. В стране насчитывается около шести тысяч островов, и у каждого региона свои гастрономические особенности. На Миконосе туристам советуют посетить небольшие таверны с традиционными блюдами Кикладских островов, а в Афинах – рестораны, где повара переосмысливают классические рецепты. Среди самых известных угощений – сувлаки, дзадзики и греческие оливки. Особую атмосферу создает культура питания под открытым небом, когда ужин сопровождают виды на море и старинную архитектуру.

Италия

Названы лучшие гастрономические страны мира: рейтинг 2026

Италия. Источник: unsplash.com/@ksmetherman

Первое место в мировом гастрономическом рейтинге 2026 года заняла Италия. Ее кухня известна разнообразием региональных рецептов, которые стали популярны далеко за пределами страны. На Сицилии туристам советуют попробовать хрустящие канноли, в Неаполе – традиционную пиццу, а в Милане – сливочное ризотто.

Названы лучшие гастрономические страны мира: рейтинг 2026

Ризотто. Источник: pexels.com@crysnet

Особое место среди гастрономических регионов занимает Эмилия-Романья, которую часто называют кулинарной столицей Италии. Именно отсюда родом пармезан, прошутто, лазанья, болоньезе и бальзамический уксус. По результатам голосования читателей именно сочетание известных блюд, региональных традиций и разнообразия вкусов обеспечило стране высшую оценку – 96,92 балла.

OBOZ.UA предлагает узнать, какую страну в National Geographic назвали лучшим выбором для путешествия в 2027 году.

Похожие темы
ОтдыхотпускпутешествиятуризмедатуристырейтингИталияГрецияПортугалия
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!