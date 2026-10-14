Названы 9 направлений, похожих на Мальдивы, но гораздо более доступных по цене

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаИллюстрация. Финансовый гороскопМоре денег и возможностей: три знака зодиака в конце октября привлекут богатство и успехОтключение света в Украине. ИллюстрацияАварийные отключения ужесточились, есть проблемы с водой: где в Украине самая тяжелая ситуация со светом 14 октябряГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояВоенные ВСУ"Ситуация напряженная": в Силах обороны рассказали, что происходит на Александровском направлении. Карта"Не было конкретизировано": в Кремле цинично "объяснили", почему Россия бьет по энергетике Украины, вопреки "перемирию""Не было конкретизировано": в Кремле цинично "объяснили", почему Россия бьет по энергетике Украины, вопреки "перемирию""Есть определенные проблемы": Игнат рассказал, что происходит с предупреждениями от партнеров об угрозе баллистики"Есть определенные проблемы": Игнат рассказал, что происходит с предупреждениями от партнеров об угрозе баллистики"Как же они нас боятся!" В России закатили истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ"Как же они нас боятся!" В России закатили истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМУкраинцы считают Порошенко лидером оппозиции: опрос выявил настроения и оценку деятельности фракцийУкраинцы считают Порошенко лидером оппозиции: опрос выявил настроения и оценку деятельности фракций

Названы 9 направлений, похожих на Мальдивы, но гораздо более доступных по цене

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read3 мин
icon 54
Названы 9 направлений, похожих на Мальдивы, но гораздо более доступных по цене
Греция. Источник: Unsplash

Белоснежные пляжи, бирюзовая вода, пальмы и роскошные отели прямо посреди океана — именно с таким отдыхом ассоциируются Мальдивы. Однако поездка на эти острова может обойтись в немалую сумму, особенно если учесть стоимость перелета, проживания и питания. К счастью, в мире есть немало не менее живописных мест, где можно насладиться тропическим раем за более доступные деньги.

Эксперты в области туризма назвали девять направлений, которые могут стать отличной альтернативой Мальдивам. Как пишет Travel + Leisure, некоторые из них предлагают аналогичный уровень комфорта, но по значительно более низкой цене.

Шарм-эль-Шейх, Египет

Названы 9 направлений, похожих на Мальдивы, но гораздо более доступных по цене

Шарм-эль-Шейх, Египет. Источник: unsplash.com

Этот популярный египетский курорт славится кристально чистой водой Красного моря, коралловыми рифами и богатым подводным миром. Шарм-эль-Шейх считается одним из лучших мест для дайвинга и сноркелинга.

Читайте также
Елена БылимЕлена Былим
icon 450
Словно из сказки: туристам порекомендовали удивительное озеро в центре Европы
icon 450
Словно из сказки: туристам порекомендовали удивительное озеро в центре Европы
Елена БылимЕлена Былим
icon 1,1 т.
Дворцы 17 века и доступные цены: туристам посоветовали удивительный город во Франции
icon 1,1 т.
Дворцы 17 века и доступные цены: туристам посоветовали удивительный город во Франции
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 3,9 т.
5100 м над уровнем моря: где находится самый высокогорный город мира
icon 3,9 т.
5100 м над уровнем моря: где находится самый высокогорный город мира

Здесь можно насладиться роскошным сервисом, изысканной кухней и комфортным отдыхом за значительно меньшие деньги, чем на Мальдивах.

Рангироа, Французская Полинезия

Названы 9 направлений, похожих на Мальдивы, но гораздо более доступных по цене

Рангироа, Французская Полинезия. Источник: unsplash.com

Рангироа — один из крупнейших атоллов мира, привлекающий туристов невероятными голубыми лагунами, белоснежными пляжами и атмосферой уединения

В отличие от знаменитого острова Бора-Бора, отдых здесь может обойтись дешевле. Туристам доступны даже бунгало над водой, которые стали своеобразной визитной карточкой Мальдив.

Бокас-дель-Торо, Панама

Этот архипелаг в Карибском море подойдет тем, кто мечтает о спокойном отдыхе вдали от шумных туристических центров.

Бокас-дель-Торо славится бирюзовой водой, тропической природой и необычными природными явлениями, в частности биолюминесценцией, благодаря которой вода ночью может светиться. Здесь можно поселиться в вилле над водой и наслаждаться уединением.

Сейшельские острова

Названы 9 направлений, похожих на Мальдивы, но гораздо более доступных по цене

Сейшельские острова. Источник: unsplash.com

Сейшелы часто сравнивают с Мальдивами благодаря белоснежным пляжам, прозрачной воде и живописным тропическим пейзажам.

Это направление также относится к категории роскошного отдыха, однако в некоторых случаях может предложить более выгодное соотношение цены и качества.

Мали-Лошинь, Хорватия

Названы 9 направлений, похожих на Мальдивы, но гораздо более доступных по цене

Мали-Лошинь, Хорватия. Источник: unsplash.com

Для тех, кто хочет насладиться чистым морем, но не обязательно стремится поселиться в бунгало над водой, прекрасной альтернативой станет хорватский городок Мали-Лошинь.

Он расположен на острове Лошинь, который славится живописными бухтами, зелеными холмами и необыкновенно прозрачной водой.

В отличие от многих популярных средиземноморских курортов, здесь царит более спокойная атмосфера. Туристам доступны уютные кафе, небольшие магазины и комфортабельные отели.

Паксос, Греция

Названы 9 направлений, похожих на Мальдивы, но гораздо более доступных по цене

Паксос, Греция. Источник: unsplash.com

Небольшой греческий остров Паксос станет настоящей находкой для любителей тишины и живописной природы.

В отличие от Санторини или Миконоса, здесь нет большого количества крупных гостиничных комплексов. Большинство туристов останавливаются в частных домах или небольших бутик-отелях. Остров привлекает прозрачной водой, уютными бухтами и возможностью отдохнуть вдали от толп. Добраться сюда можно на пароме с Корфу.

Фиджи

Фиджи — ещё одно направление, которое эксперты называют удачной альтернативой Мальдивам. Архипелаг славится тропическими пляжами, лагунами и роскошными курортами.

Здесь также можно найти знаменитые бунгало над водой, но проживание, питание и экскурсии нередко обходятся дешевле. По словам туристических консультантов, в некоторых случаях отдых на Фиджи может стоить даже вдвое дешевле, чем аналогичное путешествие на Мальдивы.

Маврикий

Названы 9 направлений, похожих на Мальдивы, но гораздо более доступных по цене

Маврикий. Источник: unsplash.com

Маврикий сочетает в себе все, за что туристы любят Мальдивы: белоснежные пляжи, бирюзовые лагуны и комфортабельные курорты.

В то же время этот остров предлагает гораздо больше вариантов активного досуга. Здесь можно отправиться в поход по живописным природным маршрутам, поиграть в гольф или познакомиться с местной кухней.

Занзибар, Танзания

Названы 9 направлений, похожих на Мальдивы, но гораздо более доступных по цене

Занзибар, Танзания. Источник: unsplash.com

Занзибар привлекает путешественников белоснежными пляжами, теплым Индийским океаном и атмосферой тропического рая.

Помимо пляжного отдыха, здесь можно посетить плантации специй, познакомиться с культурой суахили и прогуляться по историческому Каменному городу, внесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Курорты предлагают частные виллы, живописные пейзажи и высокий уровень обслуживания.

OBOZ.UA также предлагает яркие осенние направления для отпуска в Европе.

Похожие темы
путешествиятуризмпляжи
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться