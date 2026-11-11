Названы 2 лучших курорта мира с системой "все включено"

Отдых по системе "все включено" позволяет наслаждаться отпуском без постоянных забот о питании, развлечениях и дополнительных расходах. Туристические эксперты определили два лучших курорта мира, предлагающих не только высокий уровень комфорта, но и необычные возможности для отдыха.

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Как пишет Travel Off Path, победителей объявили во время ежегодной премии Travvy Awards 2026, которую часто называют туристическим аналогом "Оскара". В этом году награждение состоялось уже в двенадцатый раз, а лучшие отели выбирали профессиональные туристические консультанты, которые ежегодно организуют тысячи поездок.

Sandals Saint Vincent and the Grenadines – лучший курорт мира

Первое место в общем рейтинге занял Sandals Saint Vincent and the Grenadines, расположенный на карибском острове Сент-Винсент. Курорт отличается живописным расположением среди тропической растительности, горных пейзажей и бирюзовых вод Карибского моря.

Одной из его главных особенностей стали двухуровневые виллы, построенные прямо над водой. С одной стороны открывается панорама густых зеленых лесов, а с другой – морские просторы. Гости могут отдыхать на частных террасах, любоваться пейзажами и наслаждаться уединением.

Поскольку Сент-Винсент имеет преимущественно гористый рельеф, передвижение по острову иногда требует немало времени. Для гостей отдельных категорий люксов предусмотрен трансфер на водном такси из аэропорта, благодаря которому до курорта можно добраться примерно за 20 минут, минуя извилистые дороги.

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Особое внимание здесь уделяют гастрономическим впечатлениям. Отдыхающим предлагают разнообразные рестораны международной кухни, в том числе заведения, специализирующиеся на японских блюдах и суши.

Среди других преимуществ – просторные номера, ванны под открытым небом, оборудованные пляжи и возможности для дайвинга. Курорт особенно привлекателен для тех, кто стремится совместить роскошный отдых с красотой нетронутой природы.

Impression Moxché by Secrets – роскошный отдых в Мексике

Серебряную награду получил Impression Moxché by Secrets, расположенный в мексиканском городе Плая-дель-Кармен на побережье Карибского моря. Это курорт премиум-класса, предназначенный исключительно для взрослых гостей.

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Его особенность заключается в необычном оформлении территории. Вместо традиционных больших бассейнов здесь создали зоны для плавания, вдохновленные природными сенотами – характерными для Мексики водоемами, которые образуются в известняковых породах.

Благодаря тропическим растениям, каменным элементам и продуманному ландшафту такие бассейны напоминают скрытые среди джунглей лагуны. Это создает особую атмосферу уединения даже на территории большого гостиничного комплекса.

Еще одно преимущество курорта – разнообразные гастрономические и вечерние развлечения. Здесь работает ресторан высокой кухни Teodoro с дегустационным меню и винным сопровождением. Для любителей ночной жизни предусмотрен скрытый клуб в стиле speakeasy.

Гости Impression Moxché также имеют доступ к эксклюзивным зонам отдыха, частным бассейнам и ресторанам. При этом они могут пользоваться инфраструктурой соседнего комплекса Secrets Moxché, что значительно расширяет выбор развлечений.

К слову, OBOZ.UA предлагает узнать о горнолыжных курортах Европы, где нет толп и цены довольно демократичные.