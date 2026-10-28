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Названо самое романтичное место в мире: это не Париж

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read1 мин
414
Названо самое романтичное место в мире: это не Париж
Названо самое романтичное место в мире: это не Париж. Источник: unsplash.com

Париж давно считают мировой столицей романтики, однако у него появился неожиданный конкурент. По результатам опроса, лучшим местом для влюбленных признали тропический остров, известный живописными пляжами и невероятными закатами.

Он опередил французскую столицу, хотя и с небольшим преимуществом. Как сообщает Travel + Leisure, исследование провели компании Funjet Vacations и Talker Research, опросив 2000 американцев.

Названо самое романтичное место в мире: это не Париж

Мауи. Источник: unsplash.com

Первое место занял остров Мауи, расположенный на Гавайях, в США. Его назвали самым романтичным направлением для путешествий 34% респондентов. Париж получил 33% голосов, уступив победителю всего один процентный пункт.

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Популярность Мауи объясняют его природной красотой. Бирюзовые воды Тихого океана, белоснежные пляжи, пальмы и живописные закаты создают особую атмосферу для отдыха вдвоем.

Названо самое романтичное место в мире: это не Париж

Мауи. Источник: unsplash.com

Кроме того, остров привлекает туристов разнообразными развлечениями, местной кухней, культурой и возможностями для активного отдыха. Влюбленные могут сочетать романтические прогулки по побережью с исследованием природных достопримечательностей.

Представительница Funjet Vacations Дана Студебейкер отметила, что совместные путешествия дают парам возможность не только открывать новые места, но и укреплять отношения, возрождать романтические чувства и отвлекаться от повседневных забот.

Названо самое романтичное место в мире: это не Париж

Мауи. Источник: unsplash.com

Исследователи также поинтересовались, когда влюбленным стоит отправляться в первое совместное путешествие. Большинство опрошенных считали, что лучше подождать примерно год с начала отношений. В то же время 42% респондентов готовы отправиться на романтический отдых раньше.

Названо самое романтичное место в мире: это не Париж

Мауи. Источник: unsplash.com

Стоит отметить, что рейтинг отражает предпочтения американских респондентов, а не результаты глобального опроса. Поэтому представления о самом романтичном месте могут различаться в зависимости от страны и личных предпочтений путешественников.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда поехать, чтобы насладиться очарованием Старого Света.

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