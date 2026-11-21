Лучшим городом мира для любителей уличной еды признали Ханой во Вьетнаме. Именно он возглавил международный рейтинг направлений, где туристы могут попробовать разнообразные местные блюда, закуски и недорогую еду прямо на улицах.

Видео дня

В первую тройку также вошли индийский Бенгалуру и индонезийская Джакарта. Всего в список попали 20 городов из разных уголков мира, которые привлекают путешественников своей гастрономической культурой, сообщает Travel + Leisure.

Рейтинг подготовила британская туристическая компания Away Holidays в рамках исследования Snack Maps. При оценке специалисты учли пять основных критериев:

популярность продуктовых магазинов,

оценки гастрономических рынков и фуд-холлов,

интерес к уличной еде на YouTube,

отзывы пользователей Reddit о местной кухне,

среднюю стоимость недорогого обеда и набора блюд в заведениях быстрого питания.

По совокупности этих показателей каждый город получил итоговую оценку из 100 баллов.

Первое место занял Ханой с результатом 82,9 балла. Город назвали настоящим раем для любителей стритфуда благодаря многочисленным ночным рынкам, небольшим уличным заведениям и популярным продуктовым площадкам.

Туристам советуют попробовать традиционный суп фо, сэндвич баньми, блюдо бун ча со свининой и лапшу бун рьеу cua с крабовым бульоном. Именно сочетание аутентичных вкусов, доступной еды и большого выбора закусок сделало вьетнамскую столицу лидером рейтинга.

РЕКЛАМА

Какие еще города попали в рейтинг

Второе место занял Бенгалуру в Индии, набравший 77,8 балла. Город отличается разнообразной гастрономической культурой и возможностью найти еду в любое время дня. Среди популярных мест для перекуса – улица VV Puram Food Street с многочисленными торговцами и исторический район Басаванагуди. Здесь рекомендуют попробовать закуску бхел-пури с хрустящей лапшой из нутовой муки и специями.

Главные истории дня

Третью строчку заняла Джакарта в Индонезии с результатом 74,4 балла. Она привлекла внимание исследователей одними из самых низких средних цен на еду среди всех участников рейтинга. Местные рынки и современные магазины с готовыми блюдами позволяют туристам попробовать множество разных продуктов без значительных затрат. Среди блюд, которые стоит попробовать, называют наси горенг, мясные шашлычки сатай, мартабак и разнообразные жареные закуски.

Полный список 20 лучших городов мира для гастрономических путешествий:

Ханой, Вьетнам. Бенгалуру, Индия. Джакарта, Индонезия. Медельин, Колумбия. Каир, Египет. Рио-де-Жанейро, Бразилия. Хошимин, Вьетнам. Хайдарабад, Индия. Чиангмай, Таиланд. Стамбул, Турция. Мадрид, Испания. Дели, Индия. Мумбаи, Индия. Рим, Италия. Калькутта, Индия. Сан-Паулу, Бразилия. Дубай, ОАЭ. Лиссабон, Португалия. Барселона, Испания. Лондон, Великобритания.

Популярность таких гастрономических путешествий также подтверждает исследование American Express Travel за 2026 год. Согласно его результатам, 89% опрошенных путешественников поколений миллениалов и зумеров считают важным оставлять в своем туристическом расписании время для местных закусок. Кроме того, 60% респондентов из разных стран сообщили, что часто или всегда покупают еду и продукты, характерные для мест, которые посещают.

OBOZ.UA писал ранее, какой европейский город считают "самым вкусным".