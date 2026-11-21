Названа мировая столица стритфуда
Лучшим городом мира для любителей уличной еды признали Ханой во Вьетнаме. Именно он возглавил международный рейтинг направлений, где туристы могут попробовать разнообразные местные блюда, закуски и недорогую еду прямо на улицах.
В первую тройку также вошли индийский Бенгалуру и индонезийская Джакарта. Всего в список попали 20 городов из разных уголков мира, которые привлекают путешественников своей гастрономической культурой, сообщает Travel + Leisure.
Рейтинг подготовила британская туристическая компания Away Holidays в рамках исследования Snack Maps. При оценке специалисты учли пять основных критериев:
- популярность продуктовых магазинов,
- оценки гастрономических рынков и фуд-холлов,
- интерес к уличной еде на YouTube,
- отзывы пользователей Reddit о местной кухне,
- среднюю стоимость недорогого обеда и набора блюд в заведениях быстрого питания.
По совокупности этих показателей каждый город получил итоговую оценку из 100 баллов.
Первое место занял Ханой с результатом 82,9 балла. Город назвали настоящим раем для любителей стритфуда благодаря многочисленным ночным рынкам, небольшим уличным заведениям и популярным продуктовым площадкам.
Туристам советуют попробовать традиционный суп фо, сэндвич баньми, блюдо бун ча со свининой и лапшу бун рьеу cua с крабовым бульоном. Именно сочетание аутентичных вкусов, доступной еды и большого выбора закусок сделало вьетнамскую столицу лидером рейтинга.
Какие еще города попали в рейтинг
Второе место занял Бенгалуру в Индии, набравший 77,8 балла. Город отличается разнообразной гастрономической культурой и возможностью найти еду в любое время дня. Среди популярных мест для перекуса – улица VV Puram Food Street с многочисленными торговцами и исторический район Басаванагуди. Здесь рекомендуют попробовать закуску бхел-пури с хрустящей лапшой из нутовой муки и специями.
Третью строчку заняла Джакарта в Индонезии с результатом 74,4 балла. Она привлекла внимание исследователей одними из самых низких средних цен на еду среди всех участников рейтинга. Местные рынки и современные магазины с готовыми блюдами позволяют туристам попробовать множество разных продуктов без значительных затрат. Среди блюд, которые стоит попробовать, называют наси горенг, мясные шашлычки сатай, мартабак и разнообразные жареные закуски.
Полный список 20 лучших городов мира для гастрономических путешествий:
- Ханой, Вьетнам.
- Бенгалуру, Индия.
- Джакарта, Индонезия.
- Медельин, Колумбия.
- Каир, Египет.
- Рио-де-Жанейро, Бразилия.
- Хошимин, Вьетнам.
- Хайдарабад, Индия.
- Чиангмай, Таиланд.
- Стамбул, Турция.
- Мадрид, Испания.
- Дели, Индия.
- Мумбаи, Индия.
- Рим, Италия.
- Калькутта, Индия.
- Сан-Паулу, Бразилия.
- Дубай, ОАЭ.
- Лиссабон, Португалия.
- Барселона, Испания.
- Лондон, Великобритания.
Популярность таких гастрономических путешествий также подтверждает исследование American Express Travel за 2026 год. Согласно его результатам, 89% опрошенных путешественников поколений миллениалов и зумеров считают важным оставлять в своем туристическом расписании время для местных закусок. Кроме того, 60% респондентов из разных стран сообщили, что часто или всегда покупают еду и продукты, характерные для мест, которые посещают.
OBOZ.UA писал ранее, какой европейский город считают "самым вкусным".