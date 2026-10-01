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Названа самая экологичная авиакомпания в мире: вы будете удивлены

Алина Милсент
Алина Милсент
Time to read2 мин
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Названа самая экологичная авиакомпания в мире: вы будете удивлены
Самолет в небе
Источник: Создано с помощью ИИ

Самой чистой авиакомпанией мира в 2026 году признали тайваньскую STARLUX Airlines. Она возглавила рейтинг World Airline Awards от Skytrax, обойдя Singapore Airlines и ANA All Nippon Airways.

STARLUX — относительно молодой перевозчик, который начал выполнять рейсы в 2020 году. Компания позиционирует себя в премиальном сегменте и уделяет большое внимание оформлению салонов, сервису и комфорту пассажиров, сообщает Travel and Leisure.

Какие авиакомпании вошли в тройку самых чистых

По итогам рейтинга Skytrax первое место заняла STARLUX Airlines. На второй строчке оказалась Singapore Airlines, а третье место получила японская ANA All Nippon Airways.

Интересно, что большинство компаний в первой десятке представляют Азию.

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Топ-10 самых чистых авиакомпаний мира в 2026 году

  1. STARLUX Airlines
  2. Singapore Airlines
  3. ANA All Nippon Airways
  4. Hainan Airlines
  5. Cathay Pacific Airways
  6. EVA Air
  7. Катарские авиалинии
  8. Japan Airlines
  9. China Airlines
  10. Korean Air

В двадцатку также вошли Malaysia Airlines, China Southern Airlines, Swiss International Air Lines, Hong Kong Airlines, Qantas Airways, Emirates, Air New Zealand, Lufthansa, Etihad Airways и Saudia.

Кто стал лучшим в Европе и Северной Америке

Самой чистой авиакомпанией Европы Skytrax назвала Swiss International Air Lines, а в Северной Америке первое место заняла Alaska Airlines.

В регионе Австралии и Океании лидером стала Qantas Airways, на Ближнем Востоке — Qatar Airways, а в Африке — South African Airways.

STARLUX Airlines в общем рейтинге лучших авиакомпаний мира 2026 года заняла 13-е место. Первое место в этом году досталось Singapore Airlines, второе — Qatar Airways, третье — Cathay Pacific Airways.

Singapore Airlines также получила награду за лучший экономкласс в мире, тогда как Emirates возглавила рейтинг авиакомпаний с лучшей системой развлечений на борту.

Рейтинг World Airline Awards формирует компания Skytrax на основе оценок и опросов пассажиров. Именно эти награды часто называют одним из самых известных международных ориентиров в сфере авиаперевозок.

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