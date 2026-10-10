Названа страна, где находятся лучшие в мире СПА-центры

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Силы обороны уничтожили ещё 1420 оккупантов, сожгли 50 артиллерийских систем и 6 средств ПВО армии РФ: данные ГенштабаСилы обороны уничтожили ещё 1420 оккупантов, сожгли 50 артиллерийских систем и 6 средств ПВО армии РФ: данные ГенштабаИллюстрация — деньги, выплатаУкраинцам перечислят пенсии через несколько месяцев: какими будут выплаты с 1 январяВ Запорожье в результате вражеского удара произошло обрушение в подъезде многоэтажного дома: есть погибшие и пострадавшие. Фото и видеоВ Запорожье в результате вражеского удара произошло обрушение в подъезде многоэтажного дома: есть погибшие и пострадавшие. Фото и видео"Героический поступок": спасая коллег от повторного удара РФ, погиб железнодорожник. Фото"Героический поступок": спасая коллег от повторного удара РФ, погиб железнодорожник. Фото"Вечная скорбь и вечная слава": на войне погиб сержант бригады "Кара-Даг". Фото"Вечная скорбь и вечная слава": на войне погиб сержант бригады "Кара-Даг". ФотоОтключение электроэнергии в УкраинеВ Украине ввели новые графики отключений: где и как долго не будет светаТрамп отреагировал на критику Зеленского в связи с дизельным соглашением и поблагодарил ПутинаТрамп отреагировал на критику Зеленского в связи с дизельным соглашением и поблагодарил ПутинаКак сложилась судьба непубличных сыновей Нины Матвиенко и где сейчас живут ее внучки. ФотоКак сложилась судьба непубличных сыновей Нины Матвиенко и где сейчас живут ее внучки. ФотоТрамп назначил нового пресс-секретаря Белого дома: подробности и фотоТрамп назначил нового пресс-секретаря Белого дома: подробности и фото"Аморально": Мерц возмутился поездкой экс-канцлера в Москву на день рождения Путина"Аморально": Мерц возмутился поездкой экс-канцлера в Москву на день рождения Путина

Названа страна, где находятся лучшие в мире СПА-центры

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
icon 54
Названа страна, где находятся лучшие в мире СПА-центры
Где находятся лучшие в мире СПА — названа страна. Источник: Создано с помощью ИИ

Италия была признана одним из лучших в мире направлений для SPA-отдыха. Именно итальянские комплексы получили сразу несколько главных наград премии World Spa Awards 2026, которая ежегодно отмечает лучшие SPA-центры, оздоровительные курорты и wellness-проекты.

В этом году премия прошла уже в 12-й раз. Победителей выбирали представители отрасли и путешественники из разных стран мира, сообщает Independent.

Лучший курортный SPA в мире

Награду в категории World’s Best Resort Spa получил Lefay Spa World в отеле Lefay Resort & SPA Dolomiti в Италии.

СПА-комплекс площадью около 5 тысяч квадратных метров расположен среди горных пейзажей. Гостям предлагают девять саун с разными уровнями температуры и влажности, объединенных в специальные оздоровительные маршруты.

Читайте также
Елена БылимЕлена Былим
icon 1,3 т.
Есть все для отпуска: названы недооцененные средиземноморские острова
icon 1,3 т.
Есть все для отпуска: названы недооцененные средиземноморские острова
Алина МилсентАлина Милсент
icon 636
Эксперты назвали лучший остров для цифровых кочевников
icon 636
Эксперты назвали лучший остров для цифровых кочевников
Елена БылимЕлена Былим
icon 1,3 т.
Названы 8 направлений в Италии, которые стоят времени и денег
icon 1,3 т.
Названы 8 направлений в Италии, которые стоят времени и денег

На территории также есть несколько крытых и открытых бассейнов, в том числе бассейн с водой, обогащенной солями магния. В программы входят массажи, фитотерапия, медитации и практики цигун.

Лучший wellness-ретрит

Еще один итальянский комплекс – Palazzo Fiuggi – получил звание лучшего wellness-ретрита в мире.

Центр, расположенный в центральной части Италии, сочетает холистические практики с современной западной медициной. Для гостей разрабатываются индивидуальные программы, которые могут включать консультации врачей, анализы крови, криотерапию и внутривенные процедуры.

Среди оздоровительных услуг также есть сауны, светотерапия и звуковые практики для релаксации.

Уникальный SPA в пещере

Лучшим в мире SPA в природном гроте стал Grotta Giusti в Тоскане.

Его главная особенность – термальная вода и природная пещера, которой, по данным комплекса, около тысячи лет. Ее называют одной из крупнейших природных термальных пещер такого типа в Европе.

Среди победителей также Нью-Йорк

Несколько престижных наград получили и SPA-комплексы в Нью-Йорке.

Guerlain Wellness Spa в отеле Waldorf Astoria признали лучшим отельным SPA в мире 2026 года. После реконструкции его площадь составляет около 22 тысяч квадратных футов. К услугам гостей – массажи, сауны, паровые комнаты и специальная "арктическая пещера".

А World Spa в Нью-Йорке получил награду как лучший дневной SPA-центр. Комплекс предлагает финские сауны, восточноевропейские бани, турецкие и марокканские хамамы, японские онсэны и десятки процедурных кабинетов.

Организаторы World Spa Awards отметили, что победители этого года демонстрируют высокие стандарты сервиса, инноваций и заботы о гостях, а велнес-индустрия продолжает активно развиваться во всем мире.

OBOZ.UA ранее писал о том, почему Лихтенштейн считается наименее популярным туристическим направлением.

Похожие темы
путешествияПутешествия по Европетуризм
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться