Самые популярные зимние направления в Европе: рейтинг Tripadvisor

Зимние путешествия по Европе ассоциируются со снежными пейзажами, рождественскими ярмарками и атмосферными старинными городами. Туристы охотно выбирают горные курорты, северные регионы и места, где можно увидеть северное сияние.

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Туристическая платформа Tripadvisor представила рейтинг европейских направлений, вызывающих наибольший интерес накануне зимнего сезона 2026–2027 годов. Как сообщает Euronews, в десятку вошли города Франции, Бельгии, Норвегии, Финляндии и других стран.

Какие зимние направления стали самыми популярными

Для составления рейтинга Tripadvisor проанализировал поисковые запросы путешественников из Великобритании, которые интересовались поездками в период с ноября 2026 года до конца февраля 2027-го.

Результаты показали заметный интерес к отдыху в холодных регионах. Вместо пляжных курортов туристы все чаще ищут заснеженные города, альпийские курорты и места для наблюдения за северным сиянием.

В десятку самых актуальных зимних направлений Европы вошли:

Страсбург, Франция. Тромсе, Норвегия. Гент, Бельгия. Саариселькя, Финляндия. Шамони, Франция. Закопане, Польша. Брюгге, Бельгия. Нюрнберг, Германия. Зальцбург, Австрия. Рига, Латвия.

Стоит отметить, что этот список отражает тенденции поискового интереса британских туристов, а не общее количество посетителей в каждом городе.

Страсбург – самое популярное зимнее направление

Первое место занял французский Страсбург, который часто называют одной из рождественских столиц Европы.

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Город славится праздничными ярмарками, украшенными гирляндами улицами и традиционными деревянными домиками, где продают сувениры, сладости и местные деликатесы.

В 2026 году рождественская ярмарка в Страсбурге откроется 27 ноября и продлится около четырех недель. Помимо праздничных развлечений, туристам рекомендуют посетить Страсбургский собор Богоматери – выдающийся памятник готической архитектуры. Особое внимание привлекают его витражи и знаменитые астрономические часы.

Тромсе – для тех, кто мечтает увидеть полярное сияние

Второе место в рейтинге занял норвежский город Тромсе, расположенный за Полярным кругом.

Главные истории дня

Это направление особенно привлекает путешественников, которые хотят увидеть северное сияние. Для наблюдения за природным явлением организуют специальные экскурсии на автобусах и лодках. Среди других зимних развлечений – поездки на санях, запряженных северными оленями, рыбалка во фьордах и знакомство с арктическими пейзажами.

В то же время увидеть полярное сияние можно только при благоприятных погодных условиях и достаточной геомагнитной активности.

Гент – средневековая архитектура и зимние прогулки

Третье место занял бельгийский город Гент. Он привлекает туристов историческим центром, старинными зданиями и многочисленными культурными достопримечательностями. Одна из главных достопримечательностей – замок графов Фландрии, построенный в Средние века. В нем сохранились оборонительные сооружения и ров, окружающий крепость.

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Зимой Гент особенно интересен для неспешных прогулок по историческим кварталам, посещения музеев и знакомства с бельгийской кухней.

Какие еще города стоит посетить зимой

Остальные направления предлагают разные варианты отдыха – от активных зимних развлечений до рождественских ярмарок.

Саариселькя, Финляндия

Курорт в Лапландии подходит любителям заснеженной природы. Здесь популярны сафари на собачьих упряжках, поездки на снегоходах и фототуры для наблюдения за полярным сиянием.

Шамони, Франция

Альпийский курорт у Монблана предлагает возможности для катания на лыжах и горных экскурсий. Одна из самых известных местных достопримечательностей – вершина Эгюий-дю-Миди, куда можно подняться на канатной дороге.

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Закопане, Польша

Город у подножия Татр известен термальными комплексами, традиционной горной архитектурой и пешеходной улицей Крупувки. Туристам также рекомендуют подняться на фуникулере на Губалувку, откуда открываются панорамы гор.

Брюгге, Бельгия

Средневековый город привлекает каналами, старинными домами и уютными улицами. Здесь стоит подняться на колокольню Белфорт, попробовать бельгийский шоколад и посетить сезонный каток.

Нюрнберг, Германия

Город славится одной из самых известных рождественских ярмарок Германии. Кроме того, туристы могут осмотреть средневековую крепость Кайзербург и прогуляться по историческому центру.

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Зальцбург, Австрия

Родина Моцарта предлагает сочетание культурного отдыха и рождественских традиций. Среди главных достопримечательностей – барочный Зальцбургский собор, праздничная ярмарка и зимний фестиваль Winterfest.

Рига, Латвия

Столица Латвии привлекает архитектурой Старого города, праздничной атмосферой и зимними развлечениями. Туристам советуют исследовать исторические улицы, а при благоприятных условиях – воспользоваться экскурсиями по водным каналам.

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